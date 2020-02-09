Швейцарцы против гомофобии и доступного жилья

Мы писали о том, что Федеральный совет и парламент поддерживают дополнение к статье 261 bis УК. «Никто не должен подвергаться дискриминации в связи с тем, что он является гомосексуалом, гетеросексуалом или бисексуалом», подчеркивается в коммюнике, опубликованном на сайте правительства. Изначально с парламентской инициативой касательно пересмотра законодательства выступил член Национального совета от Социалистической партии Матиас Рейнар. Теперь, согласно новой редакции УК Швейцарии, в стране будут наказывать не только за дискриминацию по расовому, этническому и религиозному признакам, но и по признаку сексуальной ориентации.



Правительство и Федеральное собрание убеждены, что дополнение к статье 261 bis не ограничивает свободу слова, запрет коснется лишь явных попыток оскорбить членов ЛГБТ-сообщества и подстрекательств к ненависти в их отношении. Кроме того, владельцы ресторанов, кинотеатров и отелей не смогут отказать в обслуживании потенциальным клиентам только потому, что те являются гомосексуалами.



Инициатива «Больше жилья по доступным ценам» была запущена Швейцарской ассоциацией квартиросъемщиков (ASLOCA) - по мнению ее авторов, в стране не хватает квартир и домов, которые можно арендовать за умеренную плату. Организационный комитет требовал, чтобы не менее 10% новых жилых домов строили жилищные кооперативы, а также выступал за то, чтобы Конфедерация предоставляла кантонам и коммунам право преимущественной покупки объектов недвижимости.





Федеральный совет и парламент рекомендовали отклонить инициативу, так как, по их мнению, в стране сдается достаточно квартир и домов по доступным ценам. На сайте правительства отмечается, что одобрение инициативы повлечет за собой чрезмерные расходы. Как видим, народ прислушался к этому доводу.Кроме этого, в разных частях страны швейцарцы решили ряд вопросов кантонального значения. В Женеве население высказалось против отмены налога на собак, который составляет 50 франков в год за одного друга человека, 70 франков – за второго, а начиная с третьего – 100 франков за песика. Женевцы также сказали «нет» постройке новых многоквартирных домов на территории коммун Мейрен и Вернье близ аэропорта Куантрен. Жители Невшателя отклонили инициативу «За право голоса в 16 лет по запросу». На сайте инициативы подчеркивается, что многие швейцарцы еще до наступления 16 лет достаточно ответственны, чтобы голосовать. Слова «по запросу» означают, что при желании участвовать в референдуме парень или девушка должны лично обратиться в администрацию своей коммуны, проявив, таким образом, гражданское самосознание.Население Фрибурга и Берна сказало «да» выходу коммуны Клавалейр из состава кантона Берн и слиянию ее с фрибургской коммуной Муртен. Цюрихцы отклонили проект постройки туннеля под улицей Rosengartenstrasse, но проголосовали за новый закон, в соответствии с которым водители Uber-такси должны регистрироваться в кантональной администрации. Жители Аргау поддержали ужесточение условий предоставления швейцарского гражданства. Теперь иностранцы, получавшие социальную помощь, имеют право подать заявку на натурализацию по истечении десяти лет (вместо трех) с момента получения последней выплаты.