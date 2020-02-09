Швейцарцы против гомофобии и доступного жилья

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева-Лозанна, 9. 02. 2020. Просмотров: 731
Мы писали о том, что Федеральный совет и парламент поддерживают дополнение к статье 261 bis УК. «Никто не должен подвергаться дискриминации в связи с тем, что он является гомосексуалом, гетеросексуалом или бисексуалом», подчеркивается в коммюнике, опубликованном на сайте правительства. Изначально с парламентской инициативой касательно пересмотра законодательства выступил член Национального совета от Социалистической партии Матиас Рейнар. Теперь, согласно новой редакции УК Швейцарии, в стране будут наказывать не только за дискриминацию по расовому, этническому и религиозному признакам, но и по признаку сексуальной ориентации.
Правительство и Федеральное собрание убеждены, что дополнение к статье 261 bis не ограничивает свободу слова, запрет коснется лишь явных попыток оскорбить членов ЛГБТ-сообщества и подстрекательств к ненависти в их отношении. Кроме того, владельцы ресторанов, кинотеатров и отелей не смогут отказать в обслуживании потенциальным клиентам только потому, что те являются гомосексуалами.
Инициатива «Больше жилья по доступным ценам» была запущена Швейцарской ассоциацией квартиросъемщиков (ASLOCA) - по мнению ее авторов, в стране не хватает квартир и домов, которые можно арендовать за умеренную плату. Организационный комитет требовал, чтобы не менее 10% новых жилых домов строили жилищные кооперативы, а также выступал за то, чтобы Конфедерация предоставляла кантонам и коммунам право преимущественной покупки объектов недвижимости.
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Швейцарцы против гомофобии и доступного жильяНа референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».
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