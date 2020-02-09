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понедельник, 10 февраля 2020 года   

Швейцарцы против гомофобии и доступного жилья|Les Suisses se prononcent contre l’homophobie

Автор: Лейла Бабаева, Берн-Женева-Лозанна, 9. 02. 2020. Просмотров: 731

(© rts.ch)

На референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам». |
Lors du référendum qui a eu lieu le 9 février, 63,1% des Suisses ont dit «oui» à l'interdiction de la discrimination en raison de l'orientation sexuelle, tandis que 57,1% des votants ont rejeté l'initiative «Davantage de logements à des prix abordables».

Мы писали о том, что Федеральный совет и парламент поддерживают дополнение к статье 261 bis УК. «Никто не должен подвергаться дискриминации в связи с тем, что он является гомосексуалом, гетеросексуалом или бисексуалом», подчеркивается в коммюнике, опубликованном на сайте правительства. Изначально с парламентской инициативой касательно пересмотра законодательства выступил член Национального совета от Социалистической партии Матиас Рейнар. Теперь, согласно новой редакции УК Швейцарии, в стране будут наказывать не только за дискриминацию по расовому, этническому и религиозному признакам, но и по признаку сексуальной ориентации.

Правительство и Федеральное собрание убеждены, что дополнение к статье 261 bis не ограничивает свободу слова, запрет коснется лишь явных попыток оскорбить членов ЛГБТ-сообщества и подстрекательств к ненависти в их отношении. Кроме того, владельцы ресторанов, кинотеатров и отелей не смогут отказать в обслуживании потенциальным клиентам только потому, что те являются гомосексуалами.

Инициатива «Больше жилья по доступным ценам» была запущена Швейцарской ассоциацией квартиросъемщиков (ASLOCA) - по мнению ее авторов, в стране не хватает квартир и домов, которые можно арендовать за умеренную плату. Организационный комитет требовал, чтобы не менее 10% новых жилых домов строили жилищные кооперативы, а также выступал за то, чтобы Конфедерация предоставляла кантонам и коммунам право преимущественной покупки объектов недвижимости.

Федеральный совет и парламент рекомендовали отклонить инициативу, так как, по их мнению, в стране сдается достаточно квартир и домов по доступным ценам. На сайте правительства отмечается, что одобрение инициативы повлечет за собой чрезмерные расходы. Как видим, народ прислушался к этому доводу.

Кроме этого, в разных частях страны швейцарцы решили ряд вопросов кантонального значения. В Женеве население высказалось против отмены налога на собак, который составляет 50 франков в год за одного друга человека, 70 франков – за второго, а начиная с третьего – 100 франков за песика. Женевцы также сказали «нет» постройке новых многоквартирных домов на территории коммун Мейрен и Вернье близ аэропорта Куантрен. Жители Невшателя отклонили инициативу «За право голоса в 16 лет по запросу». На сайте инициативы подчеркивается, что многие швейцарцы еще до наступления 16 лет достаточно ответственны, чтобы голосовать. Слова «по запросу» означают, что при желании участвовать в референдуме парень или девушка должны лично обратиться в администрацию своей коммуны, проявив, таким образом, гражданское самосознание.

Население Фрибурга и Берна сказало «да» выходу коммуны Клавалейр из состава кантона Берн и слиянию ее с фрибургской коммуной Муртен. Цюрихцы отклонили проект постройки туннеля под улицей Rosengartenstrasse, но проголосовали за новый закон, в соответствии с которым водители Uber-такси должны регистрироваться в кантональной администрации. Жители Аргау поддержали ужесточение условий предоставления швейцарского гражданства. Теперь иностранцы, получавшие социальную помощь, имеют право подать заявку на натурализацию по истечении десяти лет (вместо трех) с момента получения последней выплаты.

 

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Швейцарцы против гомофобии и доступного жилья

 На референдуме, прошедшем 9 февраля, 63,1% жителей Конфедерации сказали «да» запрету дискриминации по признаку сексуальной ориентации, при этом 57,1% проголосовавших отвергли инициативу «Больше жилья по доступным ценам».

Всего просмотров: 731

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