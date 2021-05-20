В идеальном мире сотрудники медицинских служб, рискующие собственной жизнью, чтобы помогать другим, пользовались бы не меньшей поддержкой, чем футболисты, а зарабатывали бы гораздо больше. Но мир не идеален. Сумма трансфера Блеза Матюиди из клуба «Сент-Этьен» в «Пари Сен-Жермен» составила в 2011 году 10 млн евро плюс бонусы за удачные выступления. 18 августа 2017 года Матюиди перешёл в туринский «Ювентус», сумма трансфера составила уже 20 млн евро. 12 августа 2020 года «Ювентус» объявил об расторжении контракта с Блезом Матюиди, который уже на следующий день подписал контракт с клубом МЛС «Интер Майами» на правах свободного агента. Порядок цифр не разглашается, но не сомневайтесь, сотруднику международной организации столько не заработать за всю жизнь.

И правильно делает Международный Комитет Красного Креста, чья штаб-квартира находится в Женеве, по примеру других гуманитарных организаций прибегая к помощи современных кумиров для привлечения внимания к деятельности собственных сотрудников – для достижения благородных целей все средства хороши.

По подсчетам МККК, в период с 2016 по 2020 годы на медицинских работников и медицинские учреждения было совершено 3780 нападений. Данные собирались в 33 странах, где МККК ведет свою деятельность. Не претендуя на абсолютную точность, они скорее дают представление о том, что наблюдают сотрудники организации в ходе своей работы. Поскольку собирать такие данные непросто, истинные цифры, по их мнению, выше заявленных.

И вот вчера старейшая гуманитарная организация мира, деятельность которой Наша Газета регулярно освещает, объявила о запуске общественной кампании, призванной напомнить о важнейшей роли медицинского персонала. Вместо с работниками Красного Креста на защиту врачей встало крупнейшее рекламное агентство Saatchi & Saatchi и 34-летний футболист Блез Матюиди.

Почему? Причин, вероятно, несколько. Первая очевидна: по «должности» Блез – опорный полузащитник, так что к защите «своих» ему не привыкать. Вторая причина более личного характера. По данным МККК, среди «лидеров» по числу нападений на медработников — Демократическая Республика Конго, страна, которую Блез Матюиди не может считать чужой, ведь там родилась его мать. «Печально, что те, кто заботится о нас каждый день, становятся жертвами насилия — будь то в ДРК или где-то еще, — цитируют слова Матюиди в распространенном МККК коммюнике. — Хирурги, санитары, медсестры и медбратья — они должны быть популярны и любимы так же, как мы, футболисты». Возможно, есть и третья, менее гламурная причина: близкие к миру футбола злые языки намекают, что 34 года для игрока – это такой возраст, когда пора и о душе подумать, то есть задуматься о том, как остаться на плаву и продолжать привлекать внимание. Но это – злые языки, не будем их слушать!

МККК надеется, что поддержка со стороны Блеза Матюиди и агентства Saatchi & Saatchi поможет мобилизовать общественность. «Того, что уже делается для защиты медицинских работников и учреждений, недостаточно. Нужны конкретные меры: более строгие законы, которые будут как следует применяться на практике, безопасные медицинские учреждения и новые программы подготовки», — заявил Мацей Полковский, руководитель проекта МККК «Оказание медицинской помощи под угрозой».

При участии Блеза Матюиди и агентства Saatchi & Saatchi был снят видеоролик, показывающий людей, которые наблюдают за работой бригады хирургов так же напряженно, как настоящие футбольные болельщики — за игрой. Увы – это фэнтези, вымышленный мир. «Мы следим за ходом операции, как будто это важнейший матч: от разминки перед игрой до вручения трофея, только вместо игроков — хирурги. Такая смена ролей и появление в конце ролика Блеза Матюиди заставляют задуматься о том, насколько разного обращения удостаиваются футболисты и врачи», — объясняет режиссер Стефан Барбато безхитростный сюжет.

Защита медицинских работников, в тесном сотрудничестве с органами здравоохранения тех стран, где работает МККК, — неотъемлемая часть деятельности организации. Так, МККК объединил усилия с администрациями больниц, чтобы в реанимационные отделения проносилось меньше оружия. За пять месяцев реализации этой программы в одной из стран Южной Азии количество единиц оружия, не допущенных к проносу, увеличилось с двух до 42 в месяц, тем самым снизив опасность, которой подвергаются пациенты и персонал. Вам кажется, мелочь? Поверьте, нет!

Кампания официально стартовала 19 мая в социальных сетях Блеза Матюиди, МККК и всех тех, кто хочет воздать должное медицинским работникам за их выдающийся труд, сделав так, чтобы они никогда больше не становились мишенью для нападений. Наша Газета хочет, и данная публикация – дань уважения всем врачам и медицинскому персоналу.