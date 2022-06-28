800 000 рублей штрафа для швейцарского мессенджера |Une amende de 800 000 roubles pour un service de messagerie suisse

В последнее время российские суды неоднократно выписывали штрафы иностранным технологическим компаниям. Несколько дней назад, например, Alphabet, материнская компания Google, была оштрафована на 15 миллионов рублей. Теперь настала очередь швейцарского приложения Threema – мировой суд в Москве наложил на него штраф в размере 800 000 рублей (примерно 14 200 евро). Как сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), сервис Threema признан виновным в нарушении части 1 статьи 13.39 КоАП РФ. Речь идет о «неисполнении обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями». В частности, сервисы должны обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в устанавливаемом российскими властями порядке, то есть по номеру телефона.