Автор: Заррина Салимова, Берн, 28. 06. 2022.
Разработанный в Швейцарии сервис для обмена сообщениями Threema оштрафован в Москве за отказ идентифицировать пользователя.|
Threema, une application développée en Suisse, a reçu une amende à Moscou pour avoir refusé d’identifier l’utilisateur.
В последнее время российские суды неоднократно выписывали штрафы иностранным технологическим компаниям. Несколько дней назад, например, Alphabet, материнская компания Google, была оштрафована на 15 миллионов рублей. Теперь настала очередь швейцарского приложения Threema – мировой суд в Москве наложил на него штраф в размере 800 000 рублей (примерно 14 200 евро). Как сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ), сервис Threema признан виновным в нарушении части 1 статьи 13.39 КоАП РФ. Речь идет о «неисполнении обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями». В частности, сервисы должны обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей, которые идентифицированы в устанавливаемом российскими властями порядке, то есть по номеру телефона.
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