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вторник, 28 июля 2020 года   

Тайны швейцарских подземелий |Les mystères du monde souterrain suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 28. 07. 2020. Просмотров: 387

Внутри пещер Святого Беата. Фото: Nashagazeta.ch

Где спрятаться от надвигающейся жары и летнего зноя? В альпийских гротах и пещерах, где температура воздуха не поднимается выше 14°C.

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Où se cacher de la chaleur? Dans les grottes et cavernes où la température de l’air ne dépasse pas 14° C.

Есть в Швейцарии места, куда никогда не заглядывают солнечные лучи, где царит полумрак и где даже самым жарким летним днем сохраняется прохлада – это подземное царство альпийских пещер и гротов, в которых, согласно древним легендам, обитают феи, гномы и драконы.

«Адский» грот в Бааре

Пещеры вблизи города Баар в кантоне Цуг считаются уникальными и сравнительно молодыми. Этот грот формировался на поверхности и за сравнительно короткий срок (около 3000 лет), тогда как другие гроты образовались в массивном скальном грунте миллионы лет назад под воздействием подземных вод. Из-за родниковых вод, выходивших на месте современной пещеры, на склонах осело большое количество извести. На накоплениях родникового туфа образовались мох, папоротники и другая растительность. Затем сформировалось русло реки – появились склоны, полости и нависающие участки. В какой-то момент произошло обрушение, и падающая скала закрыла полость в районе выхода из нынешней пещеры. Корни и мох окаменели, а в пещерах за туфовым занавесом образовались сталактиты. Пещеры открыты до 31 октября, с 9 до 17 часов. Экскурсия занимает около 45 минут. Температура в пещерах составляет около 10°С. Со сводов могут падать капли, есть лужи, поэтому лучше спускаться в грот в закрытой обуви.

Пещеры Святого Беата

Две тысячи лет назад в горном массиве Нидерхорн, расположенном на берегу Тунского озера недалеко от Интерлакена, жил огромный и страшный дракон. Всем своим видом он наводил ужас на местных жителей, и только одному человеку удалось его одолеть – им оказался странствующий ирландский монах Беат, напугавший злое чудовище буквально посохом и именем Господа. Дракон бросился в Тунское озеро, а отважный монах соорудил себе келью в пещерах, которые теперь носят его имя.

На сегодняшний день исследовано около 14 километров широко разветвленной пещерной системы. Для туристов открыт маршрут протяженностью более километра, пролегающий буквально внутри горы вдоль ревущих водопадов и гротов со сталактитами и сталагмитами, формировавшимися в течение миллионов лет. Если хотите больше узнать о спелеологии, то посетите познавательный Музей пещер.

Пещеры открыты ежедневно с середины марта до середины ноября. Постоянная годовая температура составляет от 8 до 10°C, поэтому не забудьте захватить с собой теплую одежду. До 10 часов 29 минут билет стоит 14 франков, включая посещение в Музей пещер, а позже билет в пещеры обойдется в 18 франков, а в музей – 6 франков. Совет для охотников за эффектными снимками: на полпути от паромного причала Beatushöhlen-Sundlauenen до пещер находится точка, из которой получаются самые красивые кадры на извивающуюся вдоль озера дорогу. Сотни лайков в социальных сетях обеспечены!

Хрустальная пещера Кобельвальд

Эта пещера находится недалеко от коммуны Оберрит в кантоне Санкт-Галлен и считается одной из самых красивых в Швейцарии. Ее стены и расщелины покрыты переливающимися белыми и серыми кристаллами кальцита – минерала, представляющего собой природную форму карбоната кальция.

Для посетителей оборудована тропа длиной 128 метров, проходящая вдоль ручья, небольшого озера, которое можно пересечь по пешеходному мосту, и водопада. Поскольку при посещении пещеры невозможно соблюдать безопасное расстояние в 1,5 метра, посетителям рекомендуют носить маску – ее можно приобрести на месте по цене 1 франк или привезти собственную. Кроме того, нужно будет оставить свои контактные данные.

Подземное озеро Сен-Леонар

В 10 минутах езды от Сиона, в самом сердце валезанских Альп, находится магическое озеро Сен-Леонар. Его длина составляет 300 метров, что делает его самым большим природным подземным озером в Европе. Озеро было обнаружено весной 1943 года, когда уровень воды в озере упал, открыв настоящую подземную пещеру. Первую разведку озера провели швейцарские спелеологи Жан-Жак Питтар и Жак Делла Санта, оснащенные надувной лодкой. Они провели внутри пещеры несколько часов, проводя замеры, и были поражены красотой места. 25 января 1946 года произошло землетрясение, в результате которого в сводах пещеры и на дне озера образовались крупные трещины, из-за чего уровень воды снова опустился – озеро стало пригодным для навигации.

Пещера состоит из разных пород. Северная сторона образована из черного, или «угольного», сланца возрастом более 300 млн лет, а южная – из мрамора. Между ними находится гипс, появившийся 220 млн лет назад, когда на месте современного Вале был огромный океан.

Поскольку пещера полностью затоплена, посетить ее можно только на борту лодки в сопровождении гида. Прогулка по подземному озеру занимает около получаса. В связи с действующими сейчас санитарными ограничениями место в лодке нужно бронировать заранее через сайт lac-souterrain.com: выбирайте подходящие дату и время посещения и приезжайте за 15 минут до начала экскурсии. Билет можно не распечатывать – достаточно предъявить его на смартфоне.

Подземные мельницы Коль-де-Рош

Жители долины Ле-Локль решили обернуть энергию источников в свою пользу и еще 400 лет назад создали в естественных и искусственно прорытых туннелях и карстовых пещерах водные мельницы, работавшие на силе подземных вод. В XVII веке Йонас Сандоз построил в Коль-де-Рош настоящий подземный завод, установив пять гидравлических колес, которые приводили в движение мельницу, лесопилку и маслодавильную мануфактуру. Уникальный механизм был восстановлен энтузиастами и теперь открыт для публики. Средняя температура в пещерах составляет 7°C.

 

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