Проект создания игры был запущен ассоциацией Инициатива за инновации в СМИ (IMI) в сотрудничестве с Федеральной политехнической школой Лозанны (EPFL) и Лозаннским университетом (UNIL) и реализован июне-июле этого года. Работу выполнили пять человек: студент EPFL Эндрю Добис написал код, выпускник Высшей школы искусства и дизайна (HEAD, Женева) Матиас Хангартнер нарисовал героев и интерьеры, студентка UNIL Сара Джонс написала диалоги и музыку, исследователь EPFL Янник Роша и журналист газеты Le Temps Поль Ронга управляли проектом, отмечается на сайте UNIL.

После того, как в марте правительство Швейцарии ввело ряд ограничений, чтобы эффективнее бороться с распространением нового коронавируса, возник вопрос: как посмотреть на ситуацию с другой стороны? Возможно ли с помощью игры представить повседневную жизнь «в заточении» других людей и, таким образом, понять, что они пережили? Разработчики вдохновлялись книгой французского писателя Жоржа Перека «Жизнь, способ употребления» (1978 год), где описан жилой дом в Париже со всеми его помещениями, жильцами и предметами.

Новая игра, представленная 20 августа – это собрание эпизодов из жизни разных людей, которое дает возможность иначе прочувствовать события, имевшие место весной 2020 года. Некоторые сцены покажутся игрокам знакомыми, другие могут стать неожиданностью. Игра разочарует любителей шутеров, где вспыхивают взрывы и гремят автоматные очереди, так как напоминает квест, хотя и очень отдаленно. Точнее всего будет назвать ее интерактивным комиксом, где можно нажимать на отдельные предметы, слушать радио, читать книги, звонить родственникам или друзьям. Также присутствуют мини-игры – поход за покупками, онлайн-уроки и т.д. Следя за событиями, разворачивающимися на экране, участники узнают, какие меры принимал Федеральный совет, а также смогут сопереживать персонажам, представителям разных поколений.

На компьютере игра не занимает весь экран, так как изначально сделана в вертикальном формате, чтобы в нее было удобно играть на смартфонах. Творение швейцарцев можно сравнить с игрой Florence, выпущенной австралийской компанией Mountains. Последняя тоже показывает жизнь героини и представляет собой серию рисунков. Добавим, что «Четыре квартиры и самоизоляция» - это еще и эксперимент с новыми способами повествования, который проводит IMI и ее партнеры. Директор IMI Мунир Кришан пояснил, что сегодня СМИ решают проблему удержания своей аудитории и привлечения новых читателей, и в этом контексте интерактивный формат подачи информации выглядит многообещающе. Код игры находится в открытом доступе, разработчики приглашают всех желающих добавлять в игру новые эпизоды или переводить ее с французского на другие языки.

Кто захочет играть в «Четыре квартиры и самоизоляцию», учитывая, что пандемия еще не закончилась, и все прекрасно помнят ее начало? Янник Роша, который также работает в исследовательской группе Gamelab (UNIL), посвященной видеоиграм, отметил, что с помощью компьютерных игр можно передавать как информацию, так и эмоции. Для него, как для ученого, было важно «задокументировать» таким способом первые месяцы пандемии, чтобы лучше понять то, что произошло. Вероятно, подобные соображения движут и разработчиками видеоигр про Вторую мировую войну. Конечно, на первом месте в этом случае – коммерческие соображения, но популярность таких игр можно объяснить не только желанием развлечься, но и коллективным стремлением человечества победить страх (война – это страшно), столкнувшись с ним лицом к лицу.

Поиграв в «Четыре квартиры и самоизоляцию», мы составили небольшой список ее преимуществ и слабых сторон.

Плюсы:

- красивая музыка,

- интересные рисунки,

- сохранение прогресса даже при закрытии вкладки браузера,

- воссоздание недавней истории.

Минусы:

- отсутствие динамизма,

- грустный сюжет.

Игра доступна по этой ссылке.

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