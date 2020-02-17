Автор: Лейла Бабаева, Лозанна, 17. 02. 2020. Просмотров: 77
В Конфедерации преподаватели университетов часто женятся на своих коллегах, а люди со скромными доходами выбирают себе спутников жизни, которые тоже немного зарабатывают. Такая тенденция проявляется более явственно в течение последних 25 лет, отмечается в исследовании Do Opposites Attract? Educational Assortative Mating and Dynamics of Wage Homogamy in Switzerland, опубликованном в журнале Swiss Journal of Sociology. Если составить список тех, кто вероятнее всего останутся холостяками, то первое место в нем займут мужчины и женщины, окончившие университет или одну из Федеральных политехнических школ.
Авторы исследования исходили из предположения, что обеспеченные люди склонны идти в ЗАГС с теми, кто тоже располагают немалыми средствами, в результате одни семьи становятся богаче, а другие – беднее. Как выяснилось, желание прожить жизнь с «подобным себе» не влияет на неравенство доходов в стране. Объясняется это просто: в Швейцарии многие женщины, даже с высшим образованием, работают не на полную ставку. Когда влюбленные только встречаются, пояснила старший научный сотрудник Швейцарского центра социальных исследований (FORS) Урсина Кун в интервью газете Лозаннского университета Allez savoir, оба работают на полную ставку, но после вступления в брак и рождения детей женщина постепенно сокращает свой рабочий день. Таким образом, через двадцать лет доходы мужа и жены уже несопоставимы.
Одна из причин, по которой мужчины-ученые склонны останавливать свой выбор на женщинах-исследовательницах, заключается в том, что за прошедшие 25 лет число таких швейцарок выросло более чем в три раза. При этом, однако, чаще всего в «равные» браки вступают люди, окончившие только школу, поскольку им трудно подружиться с обладателями дипломов о высшем образовании, пояснила профессор социологии Невшательского университета Лора Раваццини. В результате над такими парами может нависнуть угроза нищеты, если один из супругов потеряет работу.
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