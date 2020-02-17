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14.02.2020 - 15:05SWISS продлевает приостановку полетов в Шанхай и Пекин

Равные браки в Швейцарии|Mariages égaux en Suisse

Автор: Лейла Бабаева, Лозанна, 17. 02. 2020. Просмотров: 77

(© unsplash.com)

Как уровень образования и дохода влияет на выбор спутника жизни? Швейцарские исследователи выяснили, с кем вступают в брак профессора, а с кем – врачи, и как это связано с различиями между богатыми и бедными.|
Comment l'éducation et le revenu affectent-ils le choix de partenaire de vie? Les scientifiques suisses ont mis la lumière sur les élues des coeurs des professeurs et des médecins, et sur l’influence de leurs choix sur les différences entre les riches et les pauvres.

В Конфедерации преподаватели университетов часто женятся на своих коллегах, а люди со скромными доходами выбирают себе спутников жизни, которые тоже немного зарабатывают. Такая тенденция проявляется более явственно в течение последних 25 лет, отмечается в исследовании Do Opposites Attract? Educational Assortative Mating and Dynamics of Wage Homogamy in Switzerland, опубликованном в журнале Swiss Journal of Sociology. Если составить список тех, кто вероятнее всего останутся холостяками, то первое место в нем займут мужчины и женщины, окончившие университет или одну из Федеральных политехнических школ.

Авторы исследования исходили из предположения, что обеспеченные люди склонны идти в ЗАГС с теми, кто тоже располагают немалыми средствами, в результате одни семьи становятся богаче, а другие – беднее. Как выяснилось, желание прожить жизнь с «подобным себе» не влияет на неравенство доходов в стране. Объясняется это просто: в Швейцарии многие женщины, даже с высшим образованием, работают не на полную ставку. Когда влюбленные только встречаются, пояснила старший научный сотрудник Швейцарского центра социальных исследований  (FORS) Урсина Кун в интервью газете Лозаннского университета Allez savoir, оба работают на полную ставку, но после вступления в брак и рождения детей женщина постепенно сокращает свой рабочий день. Таким образом, через двадцать лет доходы мужа и жены уже несопоставимы.

Одна из причин, по которой мужчины-ученые склонны останавливать свой выбор на женщинах-исследовательницах, заключается в том, что за прошедшие 25 лет число таких швейцарок выросло более чем в три раза. При этом, однако, чаще всего в «равные» браки вступают люди, окончившие только школу, поскольку им трудно подружиться с обладателями дипломов о высшем образовании, пояснила профессор социологии Невшательского университета Лора Раваццини. В результате над такими парами может нависнуть угроза нищеты, если один из супругов потеряет работу.

Любопытно, что семьи, созданные людьми одинакового социально-экономического положения, часто оказываются крепче других. При этом женщины по-прежнему рассчитывают на то, что их мужья будут обеспечивать семью, так как в Швейцарии все еще живы старые традиции. Добавим, что уровень образования и дохода – не единственные важные аспекты, немалую роль играет религиозная и этническая принадлежность. Это не означает, что жители Конфедерации сознательно выбирают себе пару по цвету кожи, все объясняется проще: если речь идет не о коренных швейцарцах, то романтические отношения часто возникают между членами одной диаспоры, поскольку у них много общих интересов.

Возвращаясь к людям с высшим образованием, отметим, что они не обречены на одиночество. Нередко мужчины с университетскими дипломами женятся на женщинах, окончивших только школу, и такие семьи часто оказываются очень счастливыми. Что касается швейцарок с ученой степенью, то многие из них выходят замуж, или же, по словам авторов исследования, имеют спутников жизни, но не оформляют с ними отношения и даже не всегда живут вместе. Это объясняется не стремлением подчеркнуть свою независимость, а тем, что после вступления в брак двух людей с высоким доходом они приобретают иной налоговый статус. Вспомнив расхожее мнение о том, что босс женится на секретарше, а врач – на медсестре, Урсина Кун отметила, что раньше это случалось часто, поскольку женщин-врачей – как и женщин-профессоров – попросту не было.

 

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