В Конфедерации преподаватели университетов часто женятся на своих коллегах, а люди со скромными доходами выбирают себе спутников жизни, которые тоже немного зарабатывают. Такая тенденция проявляется более явственно в течение последних 25 лет, отмечается в исследовании Do Opposites Attract? Educational Assortative Mating and Dynamics of Wage Homogamy in Switzerland, опубликованном в журнале Swiss Journal of Sociology. Если составить список тех, кто вероятнее всего останутся холостяками, то первое место в нем займут мужчины и женщины, окончившие университет или одну из Федеральных политехнических школ.



Авторы исследования исходили из предположения, что обеспеченные люди склонны идти в ЗАГС с теми, кто тоже располагают немалыми средствами, в результате одни семьи становятся богаче, а другие – беднее. Как выяснилось, желание прожить жизнь с «подобным себе» не влияет на неравенство доходов в стране. Объясняется это просто: в Швейцарии многие женщины, даже с высшим образованием, работают не на полную ставку. Когда влюбленные только встречаются, пояснила старший научный сотрудник Швейцарского центра социальных исследований (FORS) Урсина Кун в интервью газете Лозаннского университета Allez savoir, оба работают на полную ставку, но после вступления в брак и рождения детей женщина постепенно сокращает свой рабочий день. Таким образом, через двадцать лет доходы мужа и жены уже несопоставимы.



Одна из причин, по которой мужчины-ученые склонны останавливать свой выбор на женщинах-исследовательницах, заключается в том, что за прошедшие 25 лет число таких швейцарок выросло более чем в три раза. При этом, однако, чаще всего в «равные» браки вступают люди, окончившие только школу, поскольку им трудно подружиться с обладателями дипломов о высшем образовании, пояснила профессор социологии Невшательского университета Лора Раваццини. В результате над такими парами может нависнуть угроза нищеты, если один из супругов потеряет работу.





Любопытно, что семьи, созданные людьми одинакового социально-экономического положения, часто оказываются крепче других. При этом женщины по-прежнему рассчитывают на то, что их мужья будут обеспечивать семью, так как в Швейцарии все еще живы старые традиции. Добавим, что уровень образования и дохода – не единственные важные аспекты, немалую роль играет религиозная и этническая принадлежность. Это не означает, что жители Конфедерации сознательно выбирают себе пару по цвету кожи, все объясняется проще: если речь идет не о коренных швейцарцах, то романтические отношения часто возникают между членами одной диаспоры, поскольку у них много общих интересов.Возвращаясь к людям с высшим образованием, отметим, что они не обречены на одиночество. Нередко мужчины с университетскими дипломами женятся на женщинах, окончивших только школу, и такие семьи часто оказываются очень счастливыми. Что касается швейцарок с ученой степенью, то многие из них выходят замуж, или же, по словам авторов исследования, имеют спутников жизни, но не оформляют с ними отношения и даже не всегда живут вместе. Это объясняется не стремлением подчеркнуть свою независимость, а тем, что после вступления в брак двух людей с высоким доходом они приобретают иной налоговый статус. Вспомнив расхожее мнение о том, что босс женится на секретарше, а врач – на медсестре, Урсина Кун отметила, что раньше это случалось часто, поскольку женщин-врачей – как и женщин-профессоров – попросту не было.