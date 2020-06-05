Руссо пробудил интерес русских к Швейцарии, Карамзин и Жуковский проложили дорогу в нее для отечественных путешественников. Конечно, до массового туризма в их времена было еще далеко, но после окончания наполеоновских войн и урегулирования ситуации в Европе все больше россиян, отправляясь в Европу, считало необходимым посетить и Швейцарию.

Русская поэзия 19 века достойно продолжила дело, начатое швейцарскими поэтами века 18, Альбрехтом фон Галлером и Соломоном Гесснером, по воспеванию красот альпийской природы – тема сказочной красоты Новой Аркадии, особенно ее горных пейзажей, присутствует в них постоянно, что логично, ведь что в основе «швейцарской легенды» лежит именно Alpenbegeisterung, «восхищение Альпами». Приведем несколько примеров.

Русский поэт, художник и философ Алексей Степанович Хомяков оказался в Швейцарии в 1862 году. Уезжая в Италию через Беллинцону, Хомяков пишет стихотворение «Isolls Bella», где есть такие строки:



И Альпов цепь могущим кругом

Его от хлада стережет,

И ярко в небе блещут льдины,

И выше сизых облаков

Восходят горы исполины

Под шлемом девственных снегов.

Поэт-декабрист Александр Иванович Одоевский в Швейцарии никогда не бывал, но, вероятно, мечтал об этом. Иначе с чего бы блестящему корнету лейб-гвардии Конного полка, происходившему из рода князей Черниговских, писать стихотворение, посвященное швейцарскому горному перевалу? Да и где писать его! Будучи членом Северного общества, в 1825 году Одоевский принял участие в восстании на Сенатской площади. Был арестован, приговорен к 12 годам каторжных работ, провел несколько месяцев в одиночной камере Петропавловской крепости, откуда был сначала отправлен на каторгу в Читинский острог, а затем, в сентябре 1830 года, переведен в тюрьму Петровского Завода. И вот там, в тюрьме, в 1831 году он пишет стихотворение «Сен-Бернар», мало кому известное.

Во льдиных шлемах великаны

Стоят, теряясь в облаках,

И молний полные колчаны

Гремят на крепких раменах;

Туманы зыбкими грядами,

Как пояс, стан их облегли,

И расступилась грудь земли

Под их гранитными стопами.

Храните благодатный юг,

Соединясь в заветный полукруг,

Вы, чада пламени, о Альпы, исполины!

Храните вы из века в век

Источники вечно-шумящих рек

И нежно-злачные Ломбардии долины.

Князь Петр Андреевич Вяземский, поэт, историк, литературный критик и государственный деятель, посетил Швейцарию в 1855 году и написал стихотворение, завершающееся такими строфами:



<> Здесь серебра живого груды;

Здесь, неподдельной красоты,

На пиршестве земном сосуды

— Огромно-чудной высоты.

Своею выставкой богата

Неистощимая земля:

Здесь грановитая палата

Нерукотворного Кремля.



Поэт Яков Петрович Полонский отправился в Швейцарию в 1857 году, чтобы учиться живописи – такова была его заветная мечта. Он надеялся стать учеником знаменитого швейцарского художника Александра Калама. Но Калам отказал ему, сочтя, что у Полонского нет необходимой базы для серьезных занятий живописью. Полонский не отступился и в течение двух месяцев брал уроки у Франсуа Дидэ, учителя Калама. «Пребывание в Женеве с августа по октябрь в 1857 году, – писал он, – было самое счастливое время в моей жизни».



При этом Италия произвела на него гораздо большее впечатление, чем Швейцария, но и ей он посвятил стихотворение под названием «На Женевском озере».

У него на родине

Ни озер, ни гор,

У него на родине

Степи да простор.

Из простора этого

Некуда бежать,

Думы с ветром носятся,

Ветра не догнать.

У знаменитого русского поэта Федора Ивановича Тютчева, о месте Швейцарии в жизни которого Наша Газета уже подробно рассказывала, есть несколько стихотворений, в которых фигурируют местные горы, одно из самых известных начинается так: «Утихла биза… Легче дышит…». Напомним, что в 1864 году, когда это стихотворение было написано, Федор Иванович приехал на берега Женевского озера в надежде найти успокоение после смерти любимой женщины. Именно о ее могиле на Волковом кладбище идет речь. Вот отрывок из него.

А там в торжественном покое,

Разоблаченная с утра,

Сияет Белая гора,

Как откровенье неземное.

Здесь сердце так бы всё забыло,

Забыло б муку всю свою, —

Когда бы там – в родном краю, —

Одной могилой меньше было…

В 1885 году Дмитрий Сергеевич Мережковский, в будущем известнейший русский писатель, поэт, историк и религиозный философ, отправился за границу, сопровождая предмет своего тогдашнего увлечения – Лидию Константиновну Давыдову. Роман этот довольно скоро закончился, что, как выяснилось, было к лучшему, ведь вскоре Мережковский встретит Зинаиду Гиппиус, с которой проживет, как писала сама поэтесса, «52 года, не разлучившись ни на один день». Мережковский посетит Швейцарию еще раз в 1891 году, уже вместе с Гиппиус: они заедут сюда, возвращаясь из длительной поездки по Европе. Впечатления от Швейцарии воплотятся в нескольких произведениях, в том числе и в стихотворении «На высоте». Известны не только дата его написания, 1885 год, но и место – Юнгфрау.



Как бриллиантовые скалы,

Возносит глетчер груды льдин —

Голубоватые кристаллы

Каких-то царственных руин.

И блещут — нестерпимо ярки —

Из цельной глыбы хрусталя

Зубцы, готические арки

И безграничные поля…

<>

А там вдали, как великаны,

Утесы Шрекгорна встают

И одеваются в туманы,

И небо приступом берут.





Великий русский писатель и поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе Иван Алексеевич Бунин впервые оказался в Швейцарии в 1900 году, в рамках своей первой заграничной поездки, маршрут которой включал Германию, Францию и Швейцарию. Приехав на берега Женевского озера, он остановился в до сих пор сохранившемся отеле «Солнце» (Hôtel du Soleil) в небольшом городке Селиньи недалеко от Женевы.



Позже, в годы эмиграции, Бунин несколько раз проездом оказывался в Швейцарии – в Цюрихе и в Женеве, – но именно во время первого посещения швейцарская природа и особенно горы Бернского Оберланда произвели на него неизгладимое впечатление. Как вспоминала его жена Вера Муровцева-Бунина, «об этих днях не только впоследствии, бывая в Швейцарии, но и перед смертью вспоминал Иван Алексеевич».

Вот отрывок из бунинского стихотворения «Эйгер», написанного в середине ноября 1900 года в Гриндельвальде.

С высоты сияет небосклон —

И встает над бездною туманной,

Весь в огне и славе первозданной,

Древний Эйгер, как господний трон.



И еще одно стихотворение Бунина – «Зимний день в Оберланде» (1902 г.):

Лазурным пламенем сияют небеса…

Как ясен зимний день, как восхищают взоры

В безбрежной высоте изваянные горы, —

Титанов снеговых полярная краса!

На скатах их, как сеть, чернеются леса,

И белые поля сквозят в ее узоры,

А выше, точно рать, бредет на косогоры

Темно-зеленых пихт и елей полоса.

Зовет их горный мир, зовут снегов пустыни,

И тянет к ним уйти, – быть вольным, как дикарь,

И целый день дышать морозом на вершине.

Уйти и чувствовать, что ты – пигмей и царь,

Что над тобой, как храм, воздвигся купол синий

И блещет Зильбергорн, как ледяной алтарь!

Итак, русские поэты очарованы альпийскими пейзажами. Они «восхищают взоры», они – «полярная краса», «откровенье неземное». Но не это главное. Поэты не просто очарованы горами, для них Альпы – совершенно фантастический мир, который в иерархии власти, так сказать, находится выше мира человеческого. У Хомякова, Одоевского и Мережковского там живут «исполины» и «великаны», а значит, именно в мире гор надо искать спасенье, а в стране, где нет гор, как утверждает Полонский, «некуда бежать». У Вяземского Альпы – это прибежище царей, где есть своя «грановитая палата Нерукотворного Кремля». Бунин доводит эту тему до кульминации: здесь воздвигнут «ледяной алтарь», именно здесь стоит «господний трон». Это ли не солиднейшие «камни» в фундаменте «швейцарского мифа»?

От редакции: Статьи из цикла "Легенда о швейцарском рае" собраны в специальное досье.