Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Берн, 30. 07. 2020. Просмотров: 117
Сегодня в полиции кантона Во могут работать только граждане Швейцарии, но через несколько месяцев парламенту предстоит решить, стоит ли предоставить это право обладателям вида на жительство категории С. С таким предложением выступил депутат водуазского отделения Социалистической партии (PS) Жан Тшопп. В коммюнике PS отмечается, что пересмотр закона об организации работы полиции кантона Во (LOPV) позволил бы изменить существующую практику и тем самым подчеркнуть разнообразие «нашего общества» и существующие в нем возможности интеграции. В Женеве, Фрибурге, Невшателе и Юра можно поступить в школу полиции, не имея швейцарского паспорта, но обязательным условием является натурализация до получения диплома. В Берне в списке требований на первом месте стоит «швейцарское гражданство».
Президент водуазского объединения полицейских ассоциаций (GAP) Мирко Хаари считает, что на момент принесения присяги будущий страж порядка должен иметь швейцарское гражданство, чтобы быть на одном административном и правовом уровне с коллегами. Сегодня в кантоне Во нет информации о происхождении полицейских, так как эти сведения не вносят в базу данных. Что касается желающих стать служителями закона, то в этом году в Во подали заявления 500 человек, из них 23 – иностранцы, включая 18 обладателей вида на жительство категории С. Выходцы из других стран, работающие в водуазской полиции, подчеркивают, что их происхождение не влияет на то, как они выполняют служебные задачи. Они выбрали этот путь, чтобы помогать другим.
Интересно, что даже в кантонах, где для работы в полиции необязательно иметь швейцарское гражданство, среди правоохранителей немного таких сотрудников. В Невшателе – всего пять, включая 31-летнюю француженку Наташу, переехавшую в Конфедерацию 11 лет назад. У нее – вид на жительство категории С, в полиции она работает с 2017 года. По ее словам, хорошего сотрудника определяет не его происхождение, а личностные качества и мотивация. С ее словами трудно не согласиться. Во Фрибурге зарплата полицейского в первый год работы составляет до вычета налогов 5 462 франка в месяц. Учитывая дороговизну жизни в Конфедерации, не остается сомнений в мотивации претендентов.
Президент отделения Народной партии Швейцарии (UDC) в кантоне Во Кевин Гранжье назвал предложение Жана Тшоппа «расистским». По его мнению, социалист использует смерть афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания в Миннеаполисе 25 мая этого года, и якобы старается доказать потребность в полицейских-иностранцах, которые могли бы предупредить возможные проявления расизма со стороны своих коллег-швейцарцев. Кевин Гранжье призвал выходцев из других стран, желающих обеспечивать безопасность жителей альпийской республики, не оставаться «полугражданами» Конфедерации, а получить паспорта с белым крестом.
Глава школы полиции в Коломбье (кантон Невшатель) Жан-Даниель Буркен указал на то, что сотрудники-иностранцы, говорящие на разных языках, помогают облегчить общение с населением и быстрее улаживать конфликты. Эксперт не понимает, зачем претенденту швейцарское гражданство, единственным условием должна быть успешная сдача экзаменов.
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