Сегодня в полиции кантона Во могут работать только граждане Швейцарии, но через несколько месяцев парламенту предстоит решить, стоит ли предоставить это право обладателям вида на жительство категории С. С таким предложением выступил депутат водуазского отделения Социалистической партии (PS) Жан Тшопп. В коммюнике PS отмечается, что пересмотр закона об организации работы полиции кантона Во (LOPV) позволил бы изменить существующую практику и тем самым подчеркнуть разнообразие «нашего общества» и существующие в нем возможности интеграции. В Женеве, Фрибурге, Невшателе и Юра можно поступить в школу полиции, не имея швейцарского паспорта, но обязательным условием является натурализация до получения диплома. В Берне в списке требований на первом месте стоит «швейцарское гражданство».

Глава профессиональной ассоциации жандармов кантона Во (APVG) Лоран Фавр уверен, что это актуальный вопрос, так как все больше людей переезжают жить в Швейцарию. Эксперт указал на то, что хорошим полицейским можно быть независимо от гражданства, при условии, что сотрудник интегрирован в швейцарское общество, знает его нравы и обычаи, а его ценности совпадают с ценностями полиции и государства. На сайте кантона Фрибург отмечается, что положения законодательства не охватывают абсолютно все жизненные ситуации, поэтому правоохранителям следует помнить о моральных нормах. На сайте кантона Юра подчеркивается, что пройти стажировку в полиции с целью понять, нравится вам эта работа или нет, нельзя. С одной стороны, это объясняется тем, что сотрудники порой вынуждены подвергать свою жизнь опасности, с другой – профессиональной тайной.

Президент водуазского объединения полицейских ассоциаций (GAP) Мирко Хаари считает, что на момент принесения присяги будущий страж порядка должен иметь швейцарское гражданство, чтобы быть на одном административном и правовом уровне с коллегами. Сегодня в кантоне Во нет информации о происхождении полицейских, так как эти сведения не вносят в базу данных. Что касается желающих стать служителями закона, то в этом году в Во подали заявления 500 человек, из них 23 – иностранцы, включая 18 обладателей вида на жительство категории С. Выходцы из других стран, работающие в водуазской полиции, подчеркивают, что их происхождение не влияет на то, как они выполняют служебные задачи. Они выбрали этот путь, чтобы помогать другим.

Интересно, что даже в кантонах, где для работы в полиции необязательно иметь швейцарское гражданство, среди правоохранителей немного таких сотрудников. В Невшателе – всего пять, включая 31-летнюю француженку Наташу, переехавшую в Конфедерацию 11 лет назад. У нее – вид на жительство категории С, в полиции она работает с 2017 года. По ее словам, хорошего сотрудника определяет не его происхождение, а личностные качества и мотивация. С ее словами трудно не согласиться. Во Фрибурге зарплата полицейского в первый год работы составляет до вычета налогов 5 462 франка в месяц. Учитывая дороговизну жизни в Конфедерации, не остается сомнений в мотивации претендентов.

Президент отделения Народной партии Швейцарии (UDC) в кантоне Во Кевин Гранжье назвал предложение Жана Тшоппа «расистским». По его мнению, социалист использует смерть афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания в Миннеаполисе 25 мая этого года, и якобы старается доказать потребность в полицейских-иностранцах, которые могли бы предупредить возможные проявления расизма со стороны своих коллег-швейцарцев. Кевин Гранжье призвал выходцев из других стран, желающих обеспечивать безопасность жителей альпийской республики, не оставаться «полугражданами» Конфедерации, а получить паспорта с белым крестом.

Глава школы полиции в Коломбье (кантон Невшатель) Жан-Даниель Буркен указал на то, что сотрудники-иностранцы, говорящие на разных языках, помогают облегчить общение с населением и быстрее улаживать конфликты. Эксперт не понимает, зачем претенденту швейцарское гражданство, единственным условием должна быть успешная сдача экзаменов.