В 2002 году в Республике Коми, известной своими великолеными пейзажами, Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству учредило фонд «Серебряная тайга», главная задача которого – содействие в сохранении лесов Коми и других регионов России. Фондом уже много лет руководит Юрий Паутов – человек, тонко чувствующий природу и всем сердцем влюбленный в леса. Мы поговорили с ним о его работе, об изменении климата и о визитах швейцарцев в Республику Коми.

Наша Газета: Юрий, начнем с традиционного вопроса: расскажите, пожалуйста, о своем детстве и образовании.

Юрий Паутов: Я родился в семье почвоведов, первые годы жизни провел в поселке рядом с Пермью. Наш дом стоял на краю леса, и, когда я немного подрос, стал бегать в лес, играл там, никогда не боялся в нем потеряться, мне все было там известно и понятно. Позднее родители получили квартиру в Перми, и я оказался в каменном мешке, где была совсем другая атмосфера. Когда мне исполнилось 11 лет, отец начал брать меня с собой в экспедиции. Вначале для того, чтобы я не мешал маме дома, позднее – как помощника. Я с нетерпением ждал, когда придет время следующей экспедиции, и мы на 2-3 недели уедем подальше от города, на природу.

Когда настало время выбирать профессию, я понял, что хотел бы заниматься лесным делом. Окончил с отличием Ленинградскую лесотехническую академию (сегодня это – Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет), получив диплом инженера лесного хозяйства. В студенческие годы объехал половину России: от горного массива Хибины на Кольском полуострове до Кавказа (Приэльбрусье), и от истоков Волги на Валдае до истоков Оби на Алтае. В Сыктывкар приехал в 1977 году, начал работать младшим научным сотрудником в Уральском отделении Российской академии наук (УрО РАН), со временем стал заведующим отделом леса. За 20 лет занятий наукой объехал всю Республику Коми, написал более сотни научных статей и несколько монографий.

Почему именно швейцарцы учредили фонд «Серебряная тайга»?

В 1996 году наши заповедники — «Печоро-Илычский» и «Югыд ва» – были единственными в России, которые вошли в список объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО под названием «Девственные леса Коми». И тут французским предпринимателям пришла идея открыть здесь целлюлозно-бумажный комбинат! Всемирный фонд дикой природы (WWF) поднял шум и запросил помощи у разных стран. Откликнулась Швейцария.

В 2002-м Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству учредило в нашей Республике региональный некоммерческий фонд «Серебряная тайга» и до 2006 года обеспечивало основное финансирование, после чего выделение средств было остановлено. Сегодня фонд ведет деятельность по нескольким направлениям и работает с разными источниками финансирования. В 2007 году я стал заместителем директора, а в 2013-м – директором «Серебряной тайги». Основная цель нашего фонда – содействие в сфере устойчивого управления лесными ландшафтами и возобновляемыми природными ресурсами в Республике Коми и других регионах Российской Федерации. Сотрудники фонда разрабатывают предложения по развитию ландшафтного планирования лесного хозяйства, вовлекают местное население в процесс лесоуправления и лесопользования, проводят информационно-просветительскую работу, консультируют разные организации в области устойчивого управления ресурсами, участвуют в разработке национальных стандартов добровольной лесной сертификации и выполняют множество других задач. В числе проектов, над которыми мы работаем - Модельный лес «Прилузье», Модельная река «Мезень», оценка воздействия лесозаготовок на водные ресурсы, «Северное сияние», «Лесная деревня».

Расскажите подробнее об одном из проектов вашего фонда.

В настоящее время в мире более 60 модельных лесов, 12 из них – в Европе и только один – в России. Это Модельный лес «Прилузье», известный под международным названием Komi Model Forest – Модельный лес Коми. Это, по сути, площадка, предназначенная для решения проблем, связанных с лесоуправлением на данной территории, чтобы впоследствии можно было применить полученный опыт в регионах с похожими условиями и проблемами.

Поддерживаете ли Вы связи со Швейцарией?

В 2017 году наш фонд принял гостей из этой страны: группа студентов и преподавателей Бернского университета (22 человека) изучала закономерности естественной динамики таежных лесов и особенности ведения лесного хозяйства в Республике Коми. Я сопровождал их в качестве руководителя группы и гида.

Вообще наш фонд и Бернский университет (UniBE) связывают давние дружеские отношения. Началось сотрудничество еще при реализации проекта Модельный лес «Прилузье»: в 2005 году два студента UniBE, изучавшие лесное хозяйство, приезжали к нам собирать материалы для своих дипломных работ. Один из них стал преподавателем и в 2017 году привез в Коми 19 своих воспитанников. Руководителем группы со швейцарской стороны был профессор Бернского университета Йорген Бласер, который был инициатором поездки и с которым фонд «Серебряная тайга» сотрудничает с 2000 года. По мнению профессора, такие поездки не только позволяют будущим лесничим лучше понять природу, но и оценить важность грамотного управления лесами на локальном, региональном и международном уровне. За годы учебы в университете студенты успели побывать в нескольких странах Восточной Европы, включая Македонию, Сербию, Украину и Россию.

Мы со швейцарцами около десяти дней ходили по лесам, посещали предприятия, показывали им, как у нас ведутся лесозаготовки и как – лесовосстановление. Кроме того, они познакомились с местной культурой и традициями, успели пообщаться со своими сверстниками из Сыктывкарского лесного института (СЛИ). С тех пор мы с ними переписываемся.

А были еще визиты?

В июле 2018 года наш фонд организовал курс «Ландшафтно-экологическое особенности девственных лесов Печоро-Илычского заповедника» для членов Ассоциации любителей природы кантона Юра. Кроме этого, слушатели курса побывали на лосеферме и в Музее природы заповедника.

Группа швейцарцев прошла по экскурсионному маршруту «Предгорная тайга Северного Урала», который проложен по старой конной дороге, соединявшей некогда две небольшие деревни Собинская и Шайтановка. Гости прошли также по двум маршрутам в районе заповедного кордона Шежим. Я открыл для себя немало нового. Например, до этого мне казалось, что в Швейцарии все знают английский, как язык международного общения, но, когда мы стали с ними договариваться о проведении курса, они сказали, что им нужен переводчик французского языка.

Швейцарцев потрясли просторы нетронутой девственной природы. Конфедерация – небольшая страна, поэтому от двухдневного путешествия на лодках по незаселенной местности, от многокилометровых пеших прогулок у них остались глубокие впечатления. Среди слушателей курса были специалисты в области биологии и зоологии, особенно богатый материал собрали для себя орнитологи. На маршрутах они наблюдали редких птиц, которые уже не встречаются в лесах Швейцарии или находятся на грани исчезновения.

Наша поездка заняла около 10-ти дней, по местам, где нет мобильной связи. В тех районах живут лесные инспектора, от их домов до ближайшего населенного пункта – минимум 80 км. Один раз в день они разговаривают по рации с администрацией заповедника, докладывают обстановку. Лесники обрабатывают огороды, держат собак, два-три раза в год им привозят продукты. Летом к ним часто приезжают научные сотрудники, а когда инспектора в отпуске, их временно заменяют другие работники. Для швейцарцев это стало приключением, которое заранее было трудно себе представить. По окончании один из них признался, что он впервые в жизни, проехав 150 км на машине, не увидел ни одной деревни, ни одного человека. Обходятся такие поездки недешево, так как нужны машины-внедорожники, лодки с мощными моторами: затраты, в зависимости от уровня комфорта, составляют 700-900 евро на человека.

В последнее время мы поддерживаем контакты по электронной почте с некоторыми швейцарскими лесниками. Визитов больше пока не было, тем более что в этом году нормальный ход вещей нарушен из-за пандемии.

Как человек, чья работа связана с лесами, замечаете ли вы последствия изменения климата в природе Республики Коми?

Замечаю. Самый простой пример: в прошлом году было нарушено дорожное сообщение, смыты многие мосты, включая один железнодорожный, из-за обильных летних осадков. С некоторые деревнями было утрачено автомобильное сообщение, а в этом году у нас на всех реках было приостановлено движение водного транспорта в связи с резким понижением уровня воды в реках вследствие засухи. Второй пример: еще лет 10 назад наши лесозаготовители не страдали от зимних оттепелей, когда становится невозможно проехать по дорогам, превратившимся в «кашу». В этом году таких оттепелей было три, шел дождь, и по растаявшим дорогам невозможно было вывезти заготовленную древесину. Третий пример: зимы становятся все более теплыми, способствуя размножению насекомых-вредителей. Раньше яйца, которые они откладывали под кору деревьев, вымерзали в период сильных морозов, а теперь они не погибают, и в теплое время года насекомые в большом количестве наносят вред. К сожалению, для большинства людей такие изменения не очевидны, так как они заняты повседневными делами и не могут запомнить все природные явления каждого года. Для того чтобы сделать вывод, необходимо иметь данные наблюдений хотя бы за 30-40 лет.

Принимаете ли вы участие в международных конференциях?

28 сентября по инициативе Лесного попечительского совета (FSC) в формате видеоконференции пройдет круглый стол, посвященный вопросам сертификации лесных территорий. Кстати, Россия занимает в этой сфере первое место – по состоянию на 1 сентября 2020 года в нашей стране было 54,27 млн га сертифицированных лесов. В рамках своей деятельности я тесно сотрудничаю с FSC на российском и международном уровнях. Кроме того, в прошлом году я был в Ливане на конференции Международной сети модельных лесов (IMFN), где рассказал о наших успехах в реализации проекта «Прилузье».

Работает ли кто-то из ваших детей в сфере охраны природы?

У меня – девять детей, младшей дочке – полтора года, а старшему сыну – 46 лет. Он пошел по моим стопам, работает в сфере охраны лесов. Наша семья живет в поселке Ыб (на языке коми это означает «высокий холм») в 60 км от Сыктывкара, куда я езжу на работу. Раньше мы держали большое хозяйство, сегодня остались только куры и кошки. А собаку мою в прошлом году растерзали волки: эти хищники бегают у нас прямо по улицам и истребили почти всех собак.

Как же вы ходите в экспедиции в лес?

Хожу без собаки, но летом и осенью волк не опасен, еды ему хватает. Он может представлять угрозу зимой, но инстинктивно боится человека и нападает только в случае самой крайней необходимости. Я в прошлом охотник, имел дело с волками, поэтому хорошо знаю их повадки.

С 2017 года вы – почетный эколог Республики Коми. Какой совет вы можете дать всем, кто неравнодушны к сохранению природы?

Ты пришел в лес как гость, поэтому не имеешь права диктовать свои правила. Веди себя тихо, не ломай, не поджигай, не убивай, просто будь вежлив, и тогда лес проявит гостеприимство. Если же будешь вести себя иначе, то тебе или твоим потомкам придется расплачиваться за твои поступки.

Наверное, вы чувствуете себя счастливым человеком?

Так и есть. Дело в том, что научный сотрудник в России должен писать статьи, и чем больше он напишет и опубликует в специализированных журналах, тем ценнее считается его работа. Как потом используются эти данные и кому они приносят пользу, неизвестно. Что касается нашего фонда, то мы применяем на практике результаты исследований, объясняем лесничим и разным организациям, как следует работать в лесу, опираясь на последние научные достижения. Когда ты понял какую-то особенность леса, показал, как ее можно использовать и видишь результаты, то понимаешь, что природа Коми – под надежной защитой.

Больших Вам успехов в Вашей благородной работе!