Автор: Лейла Бабаева, Женева, 1. 04. 2020. Просмотров: 93
Наша Газета уже писала о том, что женевская ассоциация Escouade запустила получивший поддержку властей проект под названием 100Elles, цель которого – "изменить род" сотни улиц города. Еще в прошлом году в разных кварталах ядом с прежними названиями были установлены сто розовых табличек с именами талантливых женщин, добившихся успеха в таких сферах, как наука, религия, журналистика, борьба с расизмом, сценическое искусство, политика. К сожалению, более 20 табличек были украдены, и вандалы, судя по всему, не намерены останавливаться, особенно после того, как стало известно, что 16 улиц будут скоро переименованы окончательно. По мнению авторов проекта, это еще раз свидетельствует о том, что пора восстановить историческую справедливость.
Одну из улиц решено назвать в честь русской эмигрантки, чье имя не часто встречается на страницах российских исторических монографий. И современники, и потомки дали неоднозначную оценку ее деятельности: в России и в эмиграции ее называли то предательницей, то контрреволюционеркой, то социалисткой, то патриоткой. Ленин усматривал в ней угрозу большевистскому режиму, эмигранты осуждали за высказывания в поддержку СССР, проповедь «возвращенчества». Лишь в последние годы стали появляться научные работы, посвященные публицистическому наследию Кусковой, ее вкладу в российскую историографию. Безусловно, полувековая деятельность видной журналистки заслуживает отдельного исследования, но и без него очевидны ее влияние в определенных политических кругах и авторитет в эпоху «великих потрясений», наступившую в российском обществе после 1917 года.
Екатерина Дмитриевна Кускова (1869-1958), урожденная Есипова, появилась на свет в Уфе и получила начальное образование в Саратовской женской гимназии. Девочка рано осиротела: отец, учитель словесности, застрелился, мать умерла от туберкулеза. Екатерине пришлось оставить учебу и взять на себя заботу о воспитании младшей сестры. Проникшись народническими идеями, Екатерина хотела улучшить жизнь простых людей, быть опорой для нуждающихся. Это стало делом всей ее жизни как на педагогической и медицинской стезе, так и в собственной семье.
В 16 лет Екатерина закончила Саратовскую гимназию экстерном и вышла замуж за своего учителя физики И. П. Ювеналиева, от которого родила двоих детей. Супруг вскоре умер от туберкулеза, позднее скончался от дифтерии младший сын. После этого Екатерина решила принять активное участие в общественной жизни: закончив акушерские и фельдшерские курсы, она в составе одного из санитарных отрядов боролась с эпидемиями и чуть не погибла во время одного из холерных бунтов.
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