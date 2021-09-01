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среда, 1 сентября 2021 года   

Фотограф Лина Кирилюк и ее хроника эмоций пандемии|La photographe Lina Kyryliuk et sa chronique d’émotions durant la pandémie

Автор: Заррина Салимова, Берн, 1. 09. 2021.

Лина Кирилюк. Фото: Nashagazeta.ch

Поводом для беседы с нашей сегодняшней гостьей стало открытие в Берне ее первой фотовыставки, посвященной всему спектру наших переживаний во время локдауна.

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L’entretien avec notre invitée d’aujourd’hui a eu lieu à l’occasion du vernissage de sa première exposition de photos, qui porte sur l’ensemble des expériences vécues pendant le lockdown.

Наша Газета уже не раз рассказывала о том, что, несмотря на то, что культурная сфера оказалась одной из наиболее пострадавших от коронавирусных ограничений, деятели искусства не переставали творить, помогая всем нам преодолеть санитарный кризис с помощью музыки, литературы или картин. Не стала исключением и родившаяся в Киеве и с 2014 года живущая в Швейцарии фотограф Лина Кирилюк. Во время пандемии она смогла подготовить свою дебютную выставку черно-белой художественной фотографии «Lasst mich raus», что означает «позвольте мне выйти». Человек за маской на афише, как бы говорит: «Позвольте мне избавиться от этого, я хочу выйти». Через свой объектив Лина старалась поймать эмоции, которые мы переживали, оказавшись буквально закрытыми в собственных стенах, лишившись общения с близкими и потеряв возможность контролировать ситуацию.

Наша Газета: Лина, как у вас появилась идея этой выставки?

Лина Кирилюк: Идея пришла ко мне, когда мы все оказались изолированы во время пандемии, стали тенью и чем-то нереальным. Как ответ на эту ситуацию и появился проект. Я не могу сказать, что я люблю все черно-белое – в жизни я предпочитаю яркие тона (действительно, на вернисаже Лина была в платье цвета сочного апельсина – прим. ред.). Но почему-то именно эмоции этого периода мне захотелось передать с помощью черно-белых портретов. Все работы на выставке посвящены нашему внутреннему и внешнему состоянию во время пандемии. Это голос тела – то, что оно хотело сказать нам.

А есть ли серое в происходящем? Стоит ли делить все на черное и белое?

Я считаю, что стоит. Нет одного цвета. В любом случае есть плюсы и минусы, и это касается всего. Нужно стараться смотреть на ситуацию со всех сторон.

С какими эмоциями Вы встретили пандемию? И что испытываете сейчас, когда она, хочется надеяться, подходит к концу?

Изначально, наверное, как и у большинства, это был страх, но сейчас, когда появились вакцины, коронавирус уже не вызывает таких эмоций. Осталась вера в то, что этот этап чему-то научил и что мы дальше сможем смотреть на жизнь с тем опытом, который мы приобрели. Лично для меня эпидемия стала плацдармом для решения моей внутренней проблемы, когда я решилась окончательно уйти в фотографию и профессионально заниматься только этим. Я поняла, чего хочу и куда двигаюсь. И довольна результатом.

Как Вы искали моделей для проекта?

Сначала у меня родилась идея сделать проект, посвященный ситуации с коронавирусом, и передать через лица, жесты и язык тела эмоции, которые мы пережили в этот период. В сообществах я знакомилась и общалась с новыми людьми, и в процессе общения пыталась найти тех, кто мог бы мне подойти. Это не профессиональные модели, а люди, которые приехали, в основном, из Украины, России или Беларуси и смогли чего-то достичь уже в Швейцарии. Я рассказала им про свою идею, они откликнулись на мое предложение, и я им очень благодарна за это, потому что процесс съемки каждой фотографии занимал несколько часов, включая подбор света и время, необходимое для того, чтобы человек привык к камере и почувствовал себя более раскованно, чтобы можно было реализовать те или иные идеи. В общем, я искала вокруг – скорее эмоционально, стараясь почувствовать людей. Этот проект – про человеческое сближение, когда люди сначала были закрыты дома, а потом раскрылись и легко пошли на встречу креативным идеям.

Как давно Вы занимаетесь фотографией?

Я работаю фотографом в Швейцарии уже шесть лет. В далеком прошлом я была маркетологом, и этот опыт и образование мне очень пригодились сейчас, потому что проект выставки я полностью делала сама – от разработки идеи до воплощения и создания макетов. Я приехала в Швейцарию вслед за мужем, и первое время испытывала стресс, так как не могла понять, как мне себя реализовать. Начала рисовать, потому что страна поразила меня своими пейзажами. И в какой-то момент мне стало этого мало, так как я не могла выразить все те эмоции, которые мне хотелось передать, но я поняла, что могу их четко запечатлеть в фотографии. Швейцария дала мне творческий толчок, когда я осознала, что топ-позиции не являются для меня приоритетом – я хочу заниматься тем, что мне интересно. Я взялась за добровольные проекты, помогая местным ассоциациям делать фотографии. Постепенно все это закончилось тем, что я стала фотографом. Теперь я уверенно могу сказать, что я – фотограф.

Было бы это возможно, если бы Вы не переехали?

Думаю, что нет. Я бы бежала за другими ценностями, а здесь я могу остановиться.

Стиль каких известных фотографов Вас восхищает?

Когда я еще только задумывалась о реализации проекта, я посмотрела фильм «Платон» о знаменитом фотографе, который снимает на обычную камеру и который «втянул» в свой объектив всех известных людей мира. Его стиль передачи эмоций через черно-белую фотографию меня вдохновил, и я начала работать в этом ключе. Мне нравятся эмоционально-живые фотографии Анри Картье-Брессона. Можно сказать, что эти два человека являются в каком-то смысле моими учителями.

Что главное в работе фотографа, на Ваш взгляд?

Мне кажется, что это открытость, желание услышать человека, который пришел к тебе, увидеть его индивидуальность, раскрыть ее. Для меня важно словить нужную эмоцию в нужный момент, а не запечатлеть что-то искусственное. Фотографу нужно уметь общаться. Знаете, камера – это помощник фотографа, как кисть для художника. Конечно, фотоаппаратом необходимо уметь отлично владеть, знать, как выставить свет и прочее, но помочь человеку открыться и передать себя истинным – это важнее. Я всегда говорила моделям, что хочу, чтобы здесь были именно они. Мы, конечно, приходили к каким-то позам, но мне всегда хотелось, чтобы они оставались собой, а их эмоции были запечатлены.

Что вдохновляет лично Вас?

Глаза людей и их эмоции. Вдохновляет, когда я отдаю фотографии, и мне говорят «вау». Когда я вижу, как человек радуется. Когда он выходит после фотосессии и говорит, что он окрылен и расслабился, как будто бы побывал на сеансе у психолога. Когда люди хотят вернуться и повторить. Вот это мой самой большой мотиватор, ведь бывают и кризисы, когда ты думаешь, зачем мне это нужно. Все чаще на аватарках в WhatsApp я вижу фотографии, сделанные мною – Вы не представляете, как это вдохновляет! Людям нравятся мои работы, и это самое главное для меня. Также меня вдохновляет мое окружение – мои друзья и моя семья, которые меня поддерживают.

Каким будет следующий проект?

Потенциал есть – этому всему будет продолжение. Несколько галерей уже пригласили меня выставиться. Это не может просто так остановиться, так как очень много труда было вложено.

Желаем Вам успехов!

От редакции: Выставка Лины Кирилюк «Lasst mich raus» продлится до 30 октября в пространстве Impact Hub Bern (Spitalgasse 28, вход со стороны Ryffligässchen). Рекомендуется планировать посещение по средам с 17:00 до 20:00 или по субботам с 10:00 до 13:00. В это время Лина будет присутствовать на выставке и сможет рассказать о своих работах. Для больших групп людей о посещении лучше договариваться заранее. Вход свободный.

 

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