Поводом для этого интервью стал концерт Evgenia V. & The Band, запланированный на 4 апреля 2020 года в женевском концертном зале Les Salons. Но... проклятый вирус помешал. Теперь концерт перенесен на 26 сентября 2020 года, но ваше знакомство с неординарным человеком мы решили не откладывать.

Наша Газета: Евгения, из чистого любопытства – почему девочка, занимавшаяся балетом и закончившая английскую спецшколу на Кутузовском проспекте, решила поступать в Военный университет Министерства обороны РФ?



Время такое было – 1990-е… Плюс мой отец – генерал-полковник, сын Героя Советского Союза. Да и языки у меня хорошо шли, вот потому и поступила в этот бывший Институт военных переводчиков, на семь лет надев военную форму.



Судя по Вашему воинскому званию, учились Вы на юриста?



Да, военный юрист со знанием двух иностранных языков (в моем случае, английский и немецкий) – такая у нас была специальность, для девочек.



Насколько я знаю, в Швейцарию Вы впервые попали по работе. Какая же военная тропа привела в нейтральную страну?



После окончании университета я работала в Генеральном штабе, в департаменте экологической безопасности.



Какая актуальная тема!



Действительно, в то время это был новый, экспериментальный департамент, который занимался, в частности, переработкой отходов военной деятельности. Работала я в международном отделе этого департамента и в один прекрасный день оказалась в Женеве на конференции. Мне здесь очень понравилось, и вторую поездку, на шестимесячные курсы по политике безопасности, в которых участвовали представители 26 стран, я уже предвкушала. За эти полгода познакомилась с будущим мужем.





Переход от военной стези к песенному творчеству кажется не менее резким, чем от балета к военному переводу…



На самом деле, несмотря на полученное образование, я никогда не была армейским человеком. Я всегда обожала кино, особенно классическое – Феллини, Тарковский, мечтала быть сценаристом, полгода ходила на курсы во ВГИК. Писала стихи, рассказы…



Надо сказать, что мой отец – человек высочайшей культуры, именно он привил мне любовь к книгам, еще в совсем юном, подростковом возрасте давал читать Флобера, Пруста, Кафку. И я помню, как засыпала в детстве под звук его пишущей машинки. После своей добровольной отставки он написал два романа. Так что любовь к слову у меня наследственная!



Как сложилась музыкальная группа, с которой Вы теперь выступаете?



Как и все в жизни – спонтанно. Но могу без ложной скромности сказать, что все мои музыканты – фееричные, яркие и очень профессиональные, игравшие с известными (и не очень) музыкантами на больших и не очень больших сценах.



А сначала я просто искала аккомпаниатора – так познакомилась с Николя Мерлем. Начинали мы скромно, я и не думала тогда выступать на сцене, относясь к себе объективно. Но что-то меня «торкало». И мы начали давать концерты – сначала в маленьких залах, для своих. Пели русские романсы, песни из репертуара Вертинского…





Что уже здорово для человека без музыкального образования…



Музыкального образования у меня, правда, нет – в детстве всего год проучилась в музыкальной школе. Но все же был балет, ритмика. В Женеве я занималась с педагогом пения, который всячески подбадривал. На гитаре научилась играть сама.



Свои собственные стихи я долго не презентовала, стеснялась. Но постепенно и это прошло. Теперь уже вышли два сборника моих стихов, два альбома песен…Захотелось развиваться, подобралась группа. Но параллельно я чем только не занималась, в особенности же горжусь причастностью к проекту буддистского монастыря на горе Салев! (Репортаж Нашей Газеты с открытия храма можно прочитать здесь https://nashagazeta.ch/news/12152 – Н. С.) Вообще я не очень задумываюсь, что и как надо делать, просто следую внутреннему ощущению.





Бардовская песня очень популярна и во Франции, и в России. А Вы оказались на стыке двух культур, плюс, помимо русского и французского, поете и на английском. Это стратегический ход?



Совсем нет, просто так идет! Большинство песен у меня на русском – разумеется, именно этот язык я лучше всего чувствую. Спонтанно появилось несколько песен на французском. На английском мне писать легче, поскольку с детства учила. Но вообще произошло это отчасти под влиянием публики, которая, как Вы знаете, в Женеве очень интернациональная, а мне хотелось всех вовлечь. Мне самой очень нравится звучание французского языка, который, как мне кажется, «ложится» на мои песни. Так что, если четко формулировать, то в основе моего репертуара – русская бардовская песня и французский шансон. Добавляем несколько песен на английском, и получается симпатичная смешанная программа.



Есть ли у Вас какие-то кумиры, источники не для подражания, но вдохновения?



Конечно! Из российских исполнителей я очень люблю Диану Арбенину, солистку группы «Ночные снайперы», вообще весь русский рок. Очень люблю французский шансон, Жака Бреля. Люблю рок 90-х, «Нирвану», например. Наверно, все эти влияния как-то отражаются в моем творчестве, хотя специально я ни на кого не ориентируюсь и даже собственный жанр затрудняюсь определить, просто руководствуюсь собственным вкусом.





Есть ли у Вас профессиональные, карьерные амбиции? К чему Вы стремитесь?



Стремлюсь я, прежде всего, к самореализации. О карьерных амбициях, о популярности я, правда, не задумываюсь. Мне просто нравится то, чем я занимаюсь, у меня есть своя публика здесь, в Швейцарии, меня немножко знают в России и на Украине, и меня это устраивает. Половина моей жизни прошла в Женеве, я позиционирую себя как «местный» исполнитель, а не заезжий гость. К сожалению, среди этой категории мало тех, кто реально работает, в основном это «чес». Мы живем в интернациональном городе, у нас интернациональная группа, и мы стараемся говорить с нашей интернациональной аудиторией на понятном всем языке о том, что у всех у нас болит, ведь болит у всех одно и то же.



От редакции: Понять, где у вас болит и болит ли, а также послушать старые и новые песни и приобрести сборники стихов с автографом и диски, вы сможете, побывав на концерте Evgenia V. & The Band 4 апреля 2020 года в зале Les Salons (6, rue Jean-François Bartholoni, 1204 Genève). Начало в 20 ч. Вход свободный. А в качестве аперитива послушайте песню!



