Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 29. 06. 2022.
Это лето выдалось богатым на «прощальные» интервью. Вслед за профессором русской литературы Женевского университета Жаном-Филиппом Жаккаром завершила свой последний академический год в Лозаннском университете профессор современной истории Даниэль Тосато-Риго, автор нескольких публикаций об отношениях между Россией и Швейцарией. Прощальная лекция, прочитанная ею 9 июня, называлась «Русское Эльдорадо. Страница швейцарской истории».|
Cet été est riche en interviews d’adieu. Suite au professeur Jean-Philippe Jaccard à Genève, Danièle Tosato-Rigo, professeure d’histoire moderne, qui a consacré plusieurs publications aux relations entre la Suisse et la Russie, vient de terminer sa dernière année à l’Université de Lausanne. Le thème de la conférence qu’elle a donné le 9 juin était « L’Eldorado russe. Une page d’histoire suisse ».
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