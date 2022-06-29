Даниэль Тосато-Риго : «История учит нас, что возврат в прошлое всегда возможен» |Danièle Tosato-Rigo : « L’histoire nous apprend qu’un retour en arrière est toujours possible »

Профессор Тосато-Риго, мне очень жаль, что мы познакомились с Вами только сейчас, но лучше поздно, чем никогда. Начнем с традиционного вопроса – как у Вас возник интерес к России, с чего началась научная работа, связанная с этой страной?