23 мая 2022 года Наша Газета первой опубликовала на русском языке полный текст заявления дипломата с двадцатилетним стажем, бывшего советника постоянного представительства Российской Федерации при Европейском отделении ООН в Женеве Бориса Бондарева, решившего прервать успешную карьеру из-за несогласия с политикой руководства собственной страны. Ровно четыре месяца спустя, 23 сентября, мы поговорили с Борисом о том, что произошло с тех пор и чего ожидать в будущем.

Борис, четыре месяца назад Вы приняли решение, кардинально изменившее Вашу жизнь. Расскажите, пожалуйста, как это произошло.

Я принял решение, когда началась война. Война стала той самой соломинкой, которая ломает хребет верблюду. Если бы не она, я бы, наверное, до сих пор работал в представительстве и все бы терпел. Ведь работа в Женеве была интересной! Но наступает момент, когда надо определяться. Я знаю, многие говорят, что же я раньше думал, когда был Крым, Донбасс и так далее. Это так. Но у всех свои пороги, моим стала война. Если искать святого человека, который как родился с нимбом на голове, так с ним и живет, четко зная, что правильно и что нет, то это не про меня.

Как конкретно развивались в тот день события: Вы подали заявление об уходе?

Да, я официально уволился, подал заявление об уходе на имя посла Гатилова и директора департамента кадров МИД Голубовского. Подписал, поставил дату и отдал в канцелярию постпредства. Дожидаться реакции не ждал, предполагая, что могут придумать какую-то глупость, ведь для начальства это был косяк. Поэтому я просто все оставил, включая казенную машину, и пешком ушел.

Пытались ли бывшие коллеги связаться с Вами?

Буквально через час мне начали звонить журналисты, поскольку я опубликовал свое заявление в соцсетях и направил его в несколько редакций. На звонки бывших коллег не отвечал, общаться с ними было бы неприятно. А потом и швейцарские власти, вмешавшись в ситуацию, посоветовали не вступать в контакт с постпредством и приняли определенные меры для моей безопасности, выдали разрешение на проживание. Лично я думаю, что не такая я важная птица, но кто знает. Да и как вообще можно сейчас об этом думать, когда нашу страну пытаются уничтожить, причем своими же руками.

Вы не жалеете о принятом решении?

Нет! Ну как был я жил сейчас?! Ведь в чем заключается работа дипломата? В оправдании этого всего, в необходимости с самым серьезным лицом говорить, что мы правы, а все идиоты, что это Украина на нас напала и так далее. Это же чисто по-человечески невозможно – выполнять работу, которая превратилась в сплошную ложь.

Думаете ли Вы, что кто-то из Ваших коллег – российских дипломатов последует Вашему примеру?

Я разместил у себя в соцсетях обращение к коллегам задуматься, наконец, о происходящем. Но серьезно я не думаю, что кто-то последует. По крайней мере, до тех пор, пока страна не станет буквально рушиться. Тогда крысы побегут с корабля и будут переобуваться на лету.

В тексте Вашего заявления Вы написали, что Вам стыдно. А Москва и другие российские города увешаны плакатами, уверяющими, что «нам не стыдно». Мне иногда кажется, возможно, по наивности, что такое нарочитое афиширование отсутствия стыда – не что иное, как попытка как раз прикрыть свой стыд. А Вы как думаете?

Понимаете, власть в России должна объяснять людям, зачем она напала на другую страну. Объяснять, что там – агрессоры, нацисты, угнетающие русскоязычное население. Видимо, какой-то не очень умный человек в пиар-отделении администрации президента придумал и этот слоган. Тут даже комментировать нечего.

Будем откровенны: многим в России вообще все равно – по крайней мере, было все равно до объявления частичной мобилизации. Но и сейчас есть там люди, и их немало, кто искренне поддерживают войну.

Конечно, есть, но, на самом деле, их не так много. Просто они очень громкие, шумные, и их везде показывают. Большинству же, действительно, без разницы. И даже получив повестку, они покорно пойдут в военкомат. И я не могу их осуждать, сидя в Швейцарии.

Но почему такая покорность?!

Думаю, причина в безысходности. У них нет никаких перспектив – ни в будущем, ни в настоящем. А потому многие вообще воспринимают это, как приключение. Люди же не думают, что их убьют. И такое отношение – результат того, что Путин делал двадцать лет, держа людей в бедности, не давая им развиваться. Ведь, за исключением Москвы и Петербурга, большинство россиян живут в стране третьего мира. И это – катастрофа.

В Вашем заявлении Вы написали, что у России нет союзников. Но разве это так? Только Европа, США и еще несколько западных стран заняли четкую позицию и ввели санкции против России, остальной большой мир ничего подобного не сделал.

Речь не идет о санкциях ООН, ввести которые невозможно, поскольку Россия будет использовать право вето. Что касается остальных санкций, то вы можете их не вводить, но рискуете сами попасть под санкции США или Европы, если начнете бизнес с находящимися под санкциями российскими предприятиями и физическими лицами.

Но ведь и африканские, и многие латиноамериканские компании продолжают деловые отношения с Россией, и я не слышала, чтобы против них вводились санкции.

Дипломатия эффективна тогда, когда есть желание договариваться. Значит, еще введутся. Но китайские банки, например, сразу после введения европейских санкций прекратили контакты с Россией. Конечно, странам, которые сами находятся под санкциями, терять нечего. У кого Путин пытается сейчас найти поддержку? У Ирана и так далее. Союзник – это не тот, кто говорит тебе, какой ты молодец, а тот, кто может дать реальную поддержку. А ее не дает даже Китай, на которого все в России рассчитывали, не понимая, что никогда он не пойдет против США. Аналогичная ситуация с Индией. И Турция себе на уме и действует в собственных интересах.

Самая первая статья Нашей Газеты, посвященная войне, называлась «Дипломатический мат». Согласны ли Вы с такой оценкой ситуации?

Дипломатия эффективна тогда, когда есть желание договариваться. Путин давно взял курс на уничтожение Украины, и единственное, что могло бы его удовлетворить, это если бы ему ее просто отдали. Вот это была бы великая победа российской дипломатии.

То есть Вы не считаете, что и на западной дипломатии лежит доля ответственности за доведение ситуация до тупика, «выходом» из которого стала война, хотя еще в октябре 2014 года Сергей Нарышкин заявлял, в Женеве, что «политическому выходу из кризиса на Украине альтернативы нет»?

Все упирается в искаженную картину мира, которая сложилась в головах российского руководства. Оглядываясь назад, я думаю, что, возможно, им стоило быть жестче. В той же Женеве, в 2021 году, Байден должен был предупредить Путина, что если хоть один солдат перейдет границу, то ему будет плохо. Хотя боюсь, и это не подействовало бы. В России все верят, что Запад очень любит свою комфортную жизнь, и никогда не пойдет на то, что эту комфортную жизнь разрушит. Сейчас они надеются, что зимой мы все тут, в Европе, замерзнем. Рассказывают байки про то, что американская армия, где бы ни воевала, требует, чтобы в окопы приносили свежевыжатый апельсиновый сок. Все упирается в искаженную картину мира, которая сложилась в головах российского руководства.

Вы упомянули, что американская армия воюет везде. Но никто не накладывал на США санкции, не исключал из международных организаций, как поступили с Россией. Вероятно, президент Путин не ожидал такой реакции, но разве это не двойные стандарты?

Путин, конечно, не ожидал. Но не надо сравнивать Россию с США, за которыми 25% мировой экономики.

И поэтому они могут себе это позволить?

Настоящая политика – это достижение своих целей теми средствами, которые у тебя есть. Нет! Настоящая политика – это достижение своих целей теми средствами, которые у тебя есть. Путин же, пытаясь завоевать Украину, уже потерял гораздо больше, чем мог бы приобрести. В лучшем случае он завоюет несколько тысяч квадратных километров, но останется с разрушенной экономикой, с колоссальными людскими потерями, разбродом в государстве и отсутствием перспектив экономического восстановления. Он сам себе нанес поражение. И зачем ему эта бедная, разрушенная территория, в восстановление которой надо будет вкладывать огромные деньги?!

А насчет Америки, Вы правильно сказали – да, они могут себе позволить, будучи самой мощной страной как в экономическом смысле, так и в военном.

Довольно циничный подход, Вам не кажется?

Возможно, но такова реальность. Россия, представляющая собой какой-то процент глобальной экономики, обладающая слабой армией и коррумпированным руководством, не может себе позволить начать войну против всего Западного мира, в которую вылилась война с Украиной. Войну против всей либеральной идеологии, на которой построена рыночная экономика. Путина подставила им же созданная система, неадекватная самооценка.

Мы с Вами находимся в Швейцарии. Позиция, которую заняла эта страна, последовав за Европой и Америкой в применении санкций против России, вызвала массу дискуссий и внутри, и за рубежом. Кто-то считает, что она нарушила принцип нейтралитета, кто-то – что нет. Как Вы, профессиональный дипломат, оцениваете поведение Швейцарии?

Нейтралитет – понятие не абсолютное, его надо применять к каждой конкретной политической ситуации. Я считаю, что нейтралитет – понятие не абсолютное, его надо применять к каждой конкретной политической ситуации. Грубо говоря, если у вас во дворе подрались два одинаковых по габаритам хулигана, то можно стоять в стороне. А когда здоровый бугай нападает на ребенка, а вы говорите, что будете нейтральным, это значит, вы поддерживаете бугая.

Когда большая, сильная страна нападает на значительно меньшую и более слабую, нельзя оставаться в стороне. Как недавно сказал г-н Кассис, надо оставаться верным своим ценностям. Кстати, позиция США, о которой мы сейчас говорили и которая состоит в том, что они все могут себе позволить, тоже неправильная, на самом деле: самый сильный должен быть и самым ответственным. К американцам есть много вопросов, никто не снимает с них ответственности.

На-днях все швейцарские СМИ обошла фотография Иньяцио Кассиса, пожимающего руку Сергею Лаврову на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. Мнения снова разделились. Как Вы расцениваете этот жест?

Я человек пристрастный. Но могу понять Иньяцио Кассиса, желающего поддержать диалог. Только диалога все равно не будет, пока идет война и Путин остается у власти.

Вся российская пропагандистская машина утверждает, что диалога не хочет Украина. Вам, изнутри, ситуация видится по-другому?

Поначалу Украина очень хотела диалога, они готовы были рассматривать разные варианты. Но мы побеждали, и зачем нам было что-то обсуждать с каким-то клоуном, нацистом, бандеровцем? Сейчас ситуация изменилась, нам понадобился диалог, а для украинцев он стал невозможен: какой диалог, когда Россия проводит референдумы, чтобы оттяпать украинскую территорию, и объявляет мобилизацию с той же целью?

Как Вы видите дальнейшее развитие событий? Где закончится война – на поле боя или за столом переговоров?

Война должна сначала закончиться на поле боя, а уже потом – за столом переговоров.

То есть это может длиться еще долго?

Не думаю. На мой взгляд, мы близки к кульминации. Референдумы – это не о чем, украинцы будут продолжать наступать. Пока еще 300 тысяч мобилизованных, плохо обученных и не мотивированных людей туда доберутся! В любом случае, это будет пушечное мясо, которое вряд ли повлияет на ход боевых действий: американским ракетам все равно, профессиональный ты военный или мобилизованный. Россия не может выиграть эту войну, которая напоминает Крымскую, когда отсталая Россия воевала против более развитой Европы.

Думаете ли Вы, что президент Путин должен предстать перед международным трибуналом?

Это было бы идеально.

Вы – специалист по вопросам вооружения. В своей последней речи президент Путин вновь пригрозил ядерным оружием. Президент Зеленский всерьез эту угрозу не воспринял, а президент Байден наоборот. Реальна ли эта угроза?

Ядерное оружие есть, оно может быть использовано. Но это не должно быть оправданием для уступок Путину, поскольку они лишь спровоцируют его на дальнейший шантаж. Я думаю, такая угроза существует, и он озвучивал ее уже не раз. С другой стороны, если ты уверен в своей силе, то зачем все время угрожать? Повторяю, ядерное оружие есть, оно может быть использовано. Но это не должно быть оправданием для уступок Путину, поскольку они лишь спровоцируют его на дальнейший шантаж. А твердая позиция может все же заставить его окружение задуматься, нужен ли он ему. При Гитлере тоже до последнего дня было много народу, думавшего, что фюрер их спасет.

Вряд ли стоит рассчитывать, что президент Путин отравиться в бункере?

Я бы не стал выстраивать политику на основе такого расчёта.

Каким Вы видите будущее России?