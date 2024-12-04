World Cheese Awards в Берне |World Cheese Awards à Berne

«Там сырный дух, там сыром пахнет» – с такого перифраза классика хочется начать рассказ об этом событии поистине мирового масштаба, ведь Международный конкурс World Cheese Awards, который пройдет в Берне в 2025 году, некоторые считают самым престижным на континенте! Другие, впрочем, отзываются о нем как о большой сырной вечеринке, но пусть это остается на совести подобных скептиков. Мы же прислушаемся к организаторам.