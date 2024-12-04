Автор: Надежда Сикорская, Берн, 04.12.2024.
Международный конкурс сыров – рекламное мероприятие высочайшего уровня – пройдет в административной столице Швейцарии в 2025 году.|
Le concours international de fromages, un événement promotionnel par excellence, aura dans la capital administrative de la Suisse en 2025.
«Там сырный дух, там сыром пахнет» – с такого перифраза классика хочется начать рассказ об этом событии поистине мирового масштаба, ведь Международный конкурс World Cheese Awards, который пройдет в Берне в 2025 году, некоторые считают самым престижным на континенте! Другие, впрочем, отзываются о нем как о большой сырной вечеринке, но пусть это остается на совести подобных скептиков. Мы же прислушаемся к организаторам.
Пространства исцеления: рехаб и детская больница от Herzog & de MeuronВ Цюрихе открылся детский госпиталь, спроектированный одним из самых значимых архитектурных бюро Швейцарии (и мира) – базельским Herzog & de Meuron.
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300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
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