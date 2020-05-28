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четверг, 28 мая 2020 года   

Продукты от швейцарских фермеров|Produits des paysans suisses

Автор: Лейла Бабаева, Женева-Голлион-Кортайо, 28. 05. 2020. Просмотров: 64

Клубника, собранная с грядки своими руками - это что-то! © Nashagazeta.ch

В период карантина многие швейцарцы стали покупать свежие продукты у местных производителей и сегодня не хотят возвращаться к фруктам и овощам из супермаркетов, часто привезенным из далеких стран. Где именно можно купить свежие овощи и нежное мясо?|
Durant la période du confinement, de nombreux Suisses ont commencé à acheter des produits frais auprès de producteurs locaux et ne veulent pas aujourd'hui retourner aux fruits et légumes des supermarchés, souvent importés de pays lointains. Où peut-on acheter des légumes frais et de la viande tendre?

Всем известно, насколько отличается вкус огурцов и помидоров, клубники и черешни, петрушки и мяты, абрикосов и персиков с грядки и из магазина. Швейцарцы заново открыли для себя свежие овощи и фрукты во время карантина, в этом случае сработала поговорка «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Фермеры стали продавать свою продукцию непосредственно потребителям после того, как в Швейцарии были введены ограничения в связи с распространением коронавируса, пишет журнал Bilan. Теперь многие покупатели намерены изменить свои потребительские привычки, не желая покупать авокадо из Мексики или помидоры из Марокко.

Предлагаем читателям открыть для себя несколько ферм в Романдской Швейцарии.

Женева

Ферма Budé в Гран-Саконе существует уже много лет: на глазах ее владельцев город Кальвина разрастался, новые районы строились вокруг сельскохозяйственных полей. Владельцы Budé рады внедрять инновации: например, в период нехватки промышленных товаров в начале карантина здесь начали выпускать туалетную бумагу на основе корней растений. Магазин на ферме открыт с понедельника по субботу, здесь продается сыр, мясо от местных производителей, рыба из Лемана, овощи и фрукты. В течение года в хозяйстве периодически прходят праздники и фестивали.

В Жюсси расположена ферма Lullier, где товары (овощи, яйца, вино и т.д.) продаются круглосуточно из автомата-холодильника. Все, что нужно – заплатить наличными или банковской картой, при этом покупатель ни с кем не контактирует. В винодельческом хозяйстве la Cave de Genève можно купить вино или прийти на дегустацию (по предварительной записи).

Во

На ферме Les Eterpis в коммуне Голлион не только продают свежие продукты, но и приглашают всех желающих прогуляться на лоне природы, а по субботам с 8:30 до 11:30 здесь можно выпить чашку кофе. Любителей мяса ждут в хозяйстве Colin в Берше: здесь большой ассортимент, включая ягнятину и говядину для приготовления на гриле. Кроме того, здесь продаются бакалейные товары, овощи и фрукты, т.е. можно сразу купить полный набор к мясу. Детям предложат познакомиться с животными, которых разводят на ферме. В коммюне Дюйе семья Мюнье предлагает на одноименной ферме самую разнообразную продукцию сельского производства, от дров для камина до местных вин, а также сдает в аренду свой погреб.

В Колломбе-Мюра (Вале) на ферме Lattion-Ruppen, которая ведет свою историю с 1965 года, продается спаржа (собранная в день реализации) и ягнятина. В коммуне Гранж-Пакко (Фрибург) в хозйстве La Faye по вторникам, пятницам и субботам можно купить говядину. В окрестностях Кортайо (Невшатель) расположена ферма Prés-d’Areuse, известная своим ассортиментом рапсового и подсолнечного масел холодного отжима, также здесь продается гусятина.

Кроме того, на специализированном сайте швейцарские фермеры продают свою продукцию, ассортимент здесь большой, а после ввода почтового индекса система выдаст информацию о том, доступна ли бесплатная доставка.

Ассоциация Marché Paysan объединяет 85 фермеров Романдии, на этом сайте представлена карта, на которой указаны адреса конкретных производителей. Приложение Mon producteur, доступное для Android и iOS, позволяет найти недалеко от вашего дома фермы, на которых продаются свежие продукты.

 

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