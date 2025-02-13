Автор: Надежда Сикорская, Женева, 13.02.2025.
Популярное приложение пользуется успехом у любителей вкусно поесть, но насколько выгодно присутствие на платформе самим «учреждениям общепита»?|
Cette app est populaire parmi les consommateurs mais les avis des restaurateurs sont partagés.
Думаем, читатели согласятся, что опыт ковида был полон открытий, часто совсем не чудных и никак не связанных с медициной и санитарией. Так, мы узнали, что, при заказе еды на дом, 30% выставленного счета уходит от любимого ресторана в службу доставки. И это лишь один пример. Не секрет и то, что ресторанно-гостиничная отрасль пострадала от пандемии в наибольшей степени (если говорить о бизнесе, конечно, а не о жертвах вируса): потери были не только денежные, но и человеческие – после вынужденных увольнений многие бывшие сотрудники не смогли или не захотели вернуться на прежние места работы. Да и понесенные убытки не позволили многим кафе и ресторанам восстановить штат в полном доковидном объеме.
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
Ипотека или ссуда от продавца?Как развивается швейцарский рынок недвижимости? Почему банки стали более строги при выдаче ипотеки? И какие риски может таить в себе заем средств у продавца недвижимости?
«Видеть невидимое»Так называется выставка, открывшаяся на днях в женевском Музее Реформации и посвященного творениям в стиле aр-брют. Знали ли вы, что Анри Дюнан на склоне лет писал диаграммы? А видели ли гроб в форме петуха?
Трамп против ООН и чрезмерной благотворительностиРешения новой американской администрации посеяли хаос и панику во всем секторе многостороннего сотрудничества.
Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажуВилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.
300 богатейших жителей Швейцарии-2024152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.
Добавить комментарий