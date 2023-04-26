Конкуренты Toblerone не дремлют |Les concurrents de Toblerone ne dorment pas

Когда в 1908 году шоколатье Теодор Тоблер и Эмиль Бауманн придумали выпускать шоколад с кусочками медово-миндальной нуги, они, наверное, не подозревали, что 115 лет спустя из-за его пирамидальной формы разгорится «шоколадная война».