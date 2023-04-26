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Конкуренты Toblerone не дремлют|Les concurrents de Toblerone ne dorment pas

Автор: Заррина Салимова, Берн, 26. 04. 2023.

Эта упаковка вскоре станет исторической... Фото: Nashagazeta.ch

Иностранные производители пытаются отвоевать долю рынка, на котором раньше безраздельно царствовал изобретенный в Берне треугольный шоколад.

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Les producteurs étrangers tentent de regagner des parts de marché sur un marché jusqu’à présent dominé par le chocolat triangulaire inventé à Berne.

Когда в 1908 году шоколатье Теодор Тоблер и Эмиль Бауманн придумали выпускать шоколад с кусочками медово-миндальной нуги, они, наверное, не подозревали, что 115 лет спустя из-за его пирамидальной формы разгорится «шоколадная война».

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