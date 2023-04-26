Автор: Заррина Салимова, Берн, 26. 04. 2023.
Иностранные производители пытаются отвоевать долю рынка, на котором раньше безраздельно царствовал изобретенный в Берне треугольный шоколад.|
Les producteurs étrangers tentent de regagner des parts de marché sur un marché jusqu’à présent dominé par le chocolat triangulaire inventé à Berne.
Когда в 1908 году шоколатье Теодор Тоблер и Эмиль Бауманн придумали выпускать шоколад с кусочками медово-миндальной нуги, они, наверное, не подозревали, что 115 лет спустя из-за его пирамидальной формы разгорится «шоколадная война».
World Press Photo 2023Снимком года был назван кадр, сделанный украинским фотографом Евгением Малолеткой в пострадавшем от российского обстрела мариупольском роддоме.
Алексей Володин и Фредерик ШопенТакой прекрасный «дуэт» предстоит послушать женевским меломанам 3 мая в рамках серии «Великие исполнители» концертного агентства Cæecilia.
Санкции, нейтралитет и ответ Швейцарии «Большой семерке»Недавние действия швейцарских властей показали, что Берн продолжает придерживаться прежнего политического курса.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
Добавить комментарий