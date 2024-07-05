Автор: Заррина Салимова, Берн, 05.07.2024.
Вещество, образующееся при жарке и запекании продуктов, богатых углеводами, например картофеля, относится к потенциальным канцерогенам. Как же готовить любимые блюда без риска для здоровья?|
Cette substance, qui se forme durant le processus de cuisson d’aliments riches en glucides, comme les pommes de terre, est considérée comme cancérigène probable pour l’être humain. Comment cuisiner vos plats préférés sans risquer de nuire à votre santé?
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