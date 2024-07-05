Чем опасен акриламид? |Quels sont les dangers de l’acrylamide?

Картошечка может быть золотистой, но не коричневатой! Фото: Paras Kapoor, Unsplash

Хрустящий картофель фри, поджаренный до золотисто-коричневого цвета, традиционный швейцарский решти или белорусские драники с аппетитной корочкой – эти блюда объединяет … акриламид. Что же это такое?