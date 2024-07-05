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пятница, 5 июля 2024 года   

Чем опасен акриламид? |Quels sont les dangers de l’acrylamide?

Автор: , Берн, .

Картошечка может быть золотистой, но не коричневатой! Фото: Paras Kapoor, Unsplash

Вещество, образующееся при жарке и запекании продуктов, богатых углеводами, например картофеля, относится к потенциальным канцерогенам. Как же готовить любимые блюда без риска для здоровья?

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Cette substance, qui se forme durant le processus de cuisson d’aliments riches en glucides, comme les pommes de terre, est considérée comme cancérigène probable pour l’être humain. Comment cuisiner vos plats préférés sans risquer de nuire à votre santé?

Хрустящий картофель фри, поджаренный до золотисто-коричневого цвета, традиционный швейцарский решти или белорусские драники с аппетитной корочкой – эти блюда объединяет … акриламид. Что же это такое?

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