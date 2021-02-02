Автор: Лейла Бабаева, Женева-Лозанна-Берн-Лугано, 2. 02. 2021.
Il n'est pas d'usage dans la Confédération Helvetique de parler d'inceste, mais après une longue période de silence les victimes ont quand même commencé à parler de leurs expériences. La raison en est la discussion, qui a commencé en France après la publication du livre de Camille Kouchner «La familia grande» sur le thème de l'inceste, informe la RTS.
Автор «Большой семьи» обвиняет своего отчима, французского политолога и бывшего депутата Европарламента Оливье Дюамеля в изнасиловании в конце 1980-х годов ее брата, когда тому было 14 лет. Интересно, что Камилла Кушнер – дочь бывшего министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера, одного из основателей организации «Врачи без границ». Этот политик хорошо известен за пределами Франции, в том числе в России, так как, среди прочего, в качестве главы МИДа следил за выполнением плана Медведева-Саркози, направленного на урегулирование ситуации вокруг грузино-южноосетинского конфликта.
По данным расследования, проведенного журналистами RTS с использованием статистических данных, полученных от управлений полиции, в 2019 году в Швейцарии стали жертвами инцеста 343 ребенка. Десять лет назад пострадавших было около 250-ти, но в последние несколько лет их число существенно выросло. По словам экспертов, речь идет лишь о вершине айсберга. В 60% случаев насильником является один из родителей, в 40% – другие родственники (брат, сестра, дядя, тетя и т.д.). 94% виновников – мужчины, чаще всего в возрасте 30-50 лет. 75% жертв – девочки, каждая вторая пережила насилие до того, как ей исполнилось 10 лет.
По словам бывшего директора Amnesty International Манон Шик, которая сегодня руководит генеральным управлением по вопросам защиты детей кантона Во, нет никаких причин полагать, что в Конфедерации меньше случаев инцеста, чем во Франции. Судя по свидетельствам жертв семейной педофилии, пострадавший может на время забыть перенесенные мучения, но позднее воспоминания возвращаются и приходится долго лечиться у психотерапевта. Еще одна проблема заключается в том, что нередко члены семьи серьезнее относятся к словам агрессора, чем жертвы, а насильники запугивают детей, доходят до рукоприкладства, создают такую атмосферу, в которой несовершеннолетние боятся рассказать о том, что с ними случилось, думая, что разрушат этим свою семью. Наконец, дети часто не до конца осознают, что произошло.
Добавим, что кантональные власти не игнорируют проблему, а принимают конкретные меры. По заявлению департаментов народного образования Женевы и Во, учителя прошли специальную подготовку, чтобы в случае необходимости выслушать и оказать моральную поддержку ученикам, ставшим жертвами инцеста. В кантоне Во каждая школа участвует в программе SESAME, разработанной для помощи учебным учреждениям в случае подозрения на то, что учащиеся подвергаются сексуальному насилию. Дети редко рассказывают о таких случаях учителям, но руководство старается поддерживать атмосферу доверия, чтобы ученики знали, что могут рассчитывать на поддержку. В Женеве в этом году планируется создание специального отдела при департаменте народного образования, сотрудники которого будут общаться с пострадавшими детьми. Напомним, что в обязанности школьной администрации входит информирование полиции или службы по защите несовершеннолетних о случаях насилия над учениками.
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