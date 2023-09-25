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вторник, 26 сентября 2023 года   

Женевский «Тюльпан» |«La Tulipe» genevoise

Автор: , Женева, .

© L. Slonimsky

В сегодняшней заметке Леонид Слонимский вновь обращается к архитектуре Женевы. Речь пойдёт об очень ярком бруталистском здании, которое спрятано так, что немногие из посетителей и даже жителей города знают о его существовании.

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Léonide Slonimsky vous invite à découvrir un bâtiment unique, bien caché des yeux des touristes et même des habitants de la ville.

В «La Tulipe», бетонном «тюльпане», располагается центр медицинских лабораторных исследований. Возведенное в 1976 году между главным больничным комплексом Женевы, HUG, и небольшой зелёной зоной, среди достаточно стандартной малоэтажной жилой застройки здание выглядит настолько неожиданно и чужеродно, что мгновенно порождает многочисленные ассоциации: с многоцветным космическим кристаллом или с тропическим баобабом, ствол и ветви которого выполнены из необработанного бетона и поддерживают своей кроной переливающийся оранжево-розово-фиолетовый стеклянный куб.

И всё же «тюльпан» – именно то название, что прижилось со временем в Женеве. Футуристический золотой вход в лифт у центрального подъезда в самом узком месте бетонного ствола – глухой и почти всегда закрыт, создавая ощущение исключительности и таинственности для входящих внутрь посетителей и напоминая архитектуру фильмов о Джеймсе Бонде.

Интересной особенностью бруталистского тюльпана является его яркая образность и экзотическая форма, отличающая его от аскетичной, минималистичной функциональности, которая доминирует в дизайне многих бруталистских зданий этого периода как в Швейцарии, так и в других странах. Причина тому – уникальная фигура архитектора Джека Викаджи Бертоли (Jack Vicajee Bertoli), воспитанного на стыке различных культур и добавившего швейцарскому брутализму индийской сказочной поэтики. Действительно, проживающий в Женеве Бертоли – живой «сплав культур»: уроженец Мумбаи (р. 1931 г.) и натурализованный гражданин Швейцарии, он – сын итальянского дизайнера и архитектора, работавшего в Индии в начале 1930-х годов, и зороастрийки из известной и богатейшей семьи парсов. Родители рано развелись, и Джек рос в семье сестры матери и его мужа Дж.Р.Д. Таты, знаменитого индийского промышленника и филантропа. Позже его мать вторично вышла замуж и тоже за итальянца – пилота Джованни Бертоли, с которым познакомилась, работая медсестрой во время Второй мировой войны. Его фамилию и носит знаменитый архитектор.

Выпускник Международной школы Женевы, получивший высшее образование в Женевском (степень магистра архитектуры) и Принстонском университетах, Бертоли начинал свою карьеру у таких мэтров модернизма, как Марсель Бройер и Сааринен, а затем работал с Ле Корбюзье над планированием индийского города Чандигарха, участвовал в международных проектах в Индии, Швейцарии, Франции, Италии, США, странах Африки и Карибского бассейна.

 

Странно и обидно, что в открытом доступе, помимо «Тюльпана», практически отсутствует информация о других постройках Бертоли, а на его персональном сайте нет портфолио и подборки проектов, что традиционно для архитекторов. Но мы уверены, что теперь, если вам случится проходить мимо этого удивительного здания, вы точно обратите на него внимание.

 

Архитектура Швейцарии

«Архитектурные заметки» - цикл очерков Леонида Слонимского, партнёра-основателя архитектурного бюро «КОСМОС» (k-s-m-s.com), работающего между Москвой и Цюрихом и ведущего проекты в России, Швейцарии и других странах. Бюро «КОСМОС» отмечено многочисленными наградами, в частности, в 2019 году, премией «Prix de Genève».

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