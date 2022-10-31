Всем известен женевский Крестовоздвиженский собор – его золотые купола видны издалека, а скандал, разразившийся несколько лет назад вокруг его настоятеля, архиепископа Михаила, потряс православную общину далеко за пределами нашего города.

Гораздо менее известен храм Рождества Пресвятой Богородицы в квартале Шен-Бужри, подальше от центра. По информации, которую мы нашли на сайте Древо (Открытая православная энциклопедия), православная община в ведении Московского Патриархата в Женеве была основана в 1940-х годах. Это произошло после того, как стало ясно, что приход Крестовоздвиженского собора не перейдет в юрисдикцию патриарха Московского. Тогда несколько прихожан решили основать отдельную общину в составе Западноевропейского экзархата Московского Патриархата. Первое время община собиралась в частном доме. Первое богослужение в ней совершил игумен Серафим (Родионов) на праздник Рождества Богородицы в 1946 году. Долгое время у общины не было постоянного священника, но в 1961 году Московский Патриархат вошёл в состав Всемирного совета церквей и у прихода появился настоятель – представитель Русской Церкви при этом Совете. И вот такая интересная деталь: с 19 октября 1971 года по 26 декабря 1974-го настоятелем церкви был… Кирилл (Гундяев), действующий Патриарх Московский.

До сих пор храм не привлекал к себе особого внимания. И вот. «В ночь с 27 на 28 октября с.г. неизвестные совершили акт вандализма, облив краской вход в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве, которая является приходом Русской православной церкви», – читаем мы размещенную на сайте Посольства Российской Федерации в Швейцарии информацию, немедленно подхваченную местными СМИ.

Чуть по-иному сформулирован текст заявления постоянного представительства РФ при Европейском отделении ООН в Женеве: «В ночь на 28 октября 2022 г. группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве – действующий с 1961 г. ставропигиальный приход Русской Православной церкви».

Возможно, не все наши читатели знакомы с православной терминологией, а потому стоит пояснить, что значит «ставропигиальный». Этот термин обычно относится к монастырям. Производный от двух греческих слов (stavros – крест и pegnymi – утверждаю, вбиваю), он обозначает, что крест в данной обители водружен собственноручно патриархом, и что она находятся под его непосредственным управлением.

Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, что именно близость к Московской Патриархии дает ключ к мотивации авторов криминального акта, ведь не секрет, что активная поддержка действующим Патриархом Кириллом войны в Украине и его чрезмерная, на взгляд многих, близость к президенту Владимиру Путину привели к расколу среди верующих. Собственно, о причинно-следственной связи говорит сам протоиерей Михаил Гундяев (нет, не однофамилец, а племянник Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла), уже много лет возглавляющий эту церковь и представляющий Московскую Патриархию в Экуменическом совете церквей, офис которого находится в женевском квартале Гран-Сакконе. Отец Михаил обращает внимание на оставленные неизвестными непристойные надписи на русском языке. «Они сделаны не на самой церкви, а на воротах, через которые проходят прихожане, чтобы попасть в комплекс, – объяснил он журналисту газеты Le Temps. – Непристойности сопровождаются буквой Z, что позволило нам понять, что они относятся к военной операции в Украине». Обратите внимание на нюанс – «к военной операции», не к войне.

По словам отца Михаила, надписи уже удалось стереть с помощью устройства очистки высокого давления, так что невооруженным глазом разобрать, что там было написано, будет трудно. По информации Le Temps, в субботу вечером и в понедельник утром службы в церкви должны были проходить «по плану», однако в воскресенье указанный в контактах телефон упорно молчал, а Google информирует, что церковь «временно закрыта».

Известно, что Посольство РФ в Швейцарии направило Федеральному департаменту иностранных дел Швейцарской Конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных. На наш взгляд, тот факт, что никто не заявил о совершении этого акта, свидетельствует о том, что речь идет не о действиях организованной группы, а о хулиганстве. Однако предоставим женевской полиции делать ее дело: уже начато расследование, о деталях которого официальный представитель предпочитает пока не распространяться.

Редакция Нашей Газеты надеется, что виновные будут найдены: какими бы сильными ни были захлестывающие нас эмоции, вандализм, террор и перенесение конфликта на швейцарскую территорию не не помогут в поиске выхода из него.

P.S. Если кто-то из наших читателей обладает достоверной информацией об обстановке в храме Рождества Пресвятой Богородицы, пожалуйста, поделитесь.