Автор: Надежда Сикорская, Женева, 19.02.2024.
Женевские власти решили уравнять чиновников с остальными гражданами, поддержать жертв ремонтных работ и проложить пешеходный мост через озеро|
La Ville a décidé de remettre ses fonctionnaires en ordre, soutenir des victimes des travaux de construction et créer une passerelle piétonne à travers la rade.
Еще в августе 2022 года мы рассказали вам о том, что, по предложению министра финансов и кадровой политики Натали Фонтане, в Женеве начали готовить «анти-чиновничий закон», призванный облегчить процесс увольнения чиновников, которых в маленьком женевском государстве насчитывается целых 18 тысяч. Швейцария, как известно, страна не быстрых решений, но в итоге они все же принимаются. Так и в данном случае.
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