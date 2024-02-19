Женевские новости, хорошие и разные |Les nouvelles genevoises, bonnes et variées

Еще в августе 2022 года мы рассказали вам о том, что, по предложению министра финансов и кадровой политики Натали Фонтане, в Женеве начали готовить «анти-чиновничий закон», призванный облегчить процесс увольнения чиновников, которых в маленьком женевском государстве насчитывается целых 18 тысяч. Швейцария, как известно, страна не быстрых решений, но в итоге они все же принимаются. Так и в данном случае.