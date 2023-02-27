А мост и ныне не там |Toujours pas de pont

«Rade» по-французски означает залив, а если более развернуто, то большой природный или искусственный водный резервуар, который имеет свободный выход в море и в котором судна могут становиться на якорь. Как известно, Женевское озеро выхода в море не имеет, что на деле дает жителям два преимущества. Во-первых, права на управление судном, полученные после сдачи экзамена на озере, действительны и на морях, и на океанах – международное законодательство учитывает отсутствие в Швейцарии морей. Во-вторых, несмотря на несоответствие одному из критериев, жители Женевы испокон века гордо именуют свою бухту, излюбленное место отдыха горожан и гостей города, именно rade. Ну и на здоровье!