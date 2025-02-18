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вторник, 18 февраля 2025 года   

Женевские миллионы Динары Кулибаевой |Des millions genevois de Dinara Kulibayeva ?

Автор: , Женева, .

Вид со спутника на замок Бельрив. Скриншот Google Maps

По информации Le Temps, внимание правоохранительных органов привлекла приобретенная дочерью бывшего казахстанского президента элитная недвижимость на берегу Женевского озера.

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Selon Le Temps, la propriété luxueuse au bord du lac Léman, achetée par la fille de l’ancien président kazakh, a attiré l’attention des autorités.

Имя дочери Нурсултана Назарбаева встречается на страницах Нашей Газеты, в основном, в связи с упоминаниями в рейтинге «300 самых богатых жителей Швейцарии», ежегодно составляемом журналом Bilan. Или в связи с приобретаемой ею недвижимостью.

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динара кулибаева
Казахстан и Швейцария
люксовая недвижимость швейцария
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