Автор: Заррина Салимова, Женева, 18.02.2025.
По информации Le Temps, внимание правоохранительных органов привлекла приобретенная дочерью бывшего казахстанского президента элитная недвижимость на берегу Женевского озера.|
Selon Le Temps, la propriété luxueuse au bord du lac Léman, achetée par la fille de l’ancien président kazakh, a attiré l’attention des autorités.
Имя дочери Нурсултана Назарбаева встречается на страницах Нашей Газеты, в основном, в связи с упоминаниями в рейтинге «300 самых богатых жителей Швейцарии», ежегодно составляемом журналом Bilan. Или в связи с приобретаемой ею недвижимостью.
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