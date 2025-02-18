Женевские миллионы Динары Кулибаевой |Des millions genevois de Dinara Kulibayeva ?

Имя дочери Нурсултана Назарбаева встречается на страницах Нашей Газеты, в основном, в связи с упоминаниями в рейтинге «300 самых богатых жителей Швейцарии», ежегодно составляемом журналом Bilan. Или в связи с приобретаемой ею недвижимостью.