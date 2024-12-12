Автор: Надежда Сикорская, Берн, 12.12.2024.
Для 78% населения Швейцарии TikTok, Facebook и Instagram не должны быть доступны молодым людям до 16 лет. Этот вопрос уже обсуждается на федеральном уровне.|
Pour 78% de la population, TikTok, Facebook ou Instagram ne devraient pas être accessibles avant 16 ans. Le dossier se discute dès à présent au niveau fédéral.
Дискуссии о потенциальном тлетворном влиянии социальных сетей на пользователей всех возрастов, но прежде всего на подростков ведутся не первый год. Причем многие страны давно перешли от слов к делу – порой они руководствуются иными соображениями, но с тем же результатом: разные степени запрета. Так, в июле 2020 года из-за рассмотрения властями Китая закона о национальной безопасности, TikTok был заблокирован на территории Гонконга из-за отказа предоставлять данные китайских пользователей. Самым масштабным запретом TikTok, распространяющимся на всю страну, стала блокировка приложения в Индии в 2020 году – это решение коснулось 200 миллионов (!) человек. Во многих странах, среди которых Франция, Австралия и Великобритания, Норвегия, Нидерланды и Эстония, TikTok запрещено использовать госслужащим на рабочих устройствах. Европарламент настоятельно рекомендовал своим сотрудникам удалить приложение и со своих личных смартфонов.
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