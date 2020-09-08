Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 8. 09. 2020. Просмотров: 25
В последнее время второй по величине банк Швейцарии Credit Suisse не раз становился объектом внимания в связи с разными скандалами – слежка за членами Greenpeace, собственным сотрудником, инвестиции в ископаемые источники энергии… Из-за шквала интернет-публикаций на эту тему кредитно-финансовое учреждение потеряло 2 млрд рыночной стоимости, пишет журнал PME.
Социальные сети ударили и по производителю шоколада Läderach (кантон Гларус). С конца 2019 года ему не дают покоя ЛГБТ-ассоциации, члены которых призывают бойкотировать его продукцию. Причина в том, что генеральный директор Läderach принимает участие в деятельности организации Marche pour la vie, выступающей против абортов. Кроме того, его критикуют за гомофобские высказывания. Пострадал имидж предприятия, за ним последовали финансовые потери: в начале 2020 года авиакомпания Swiss объявила о том, что прекращает подавать шоколадные изделия Läderach в своих самолетах – и это после десяти лет сотрудничества.
Что делать?
По словам экспертов, руководителям компаний следует проявлять крайнюю осторожность, поскольку в их случае граница между личной жизнью и работой порой незаметна. В случае скандал, фирма должна немедленно отреагировать: признать существование проблемы, при необходимости принести извинения, объяснить ситуацию или сообщить о том, что компания собирает сведения для предоставления официального ответа. В январе этого года, в разгар дискуссий, посвященных высказываниям руководителя Läderach, представитель предприятия подчеркнула, что ее компания не поддерживает гомофобные заявления. Что касается абортов, то вступление в организацию Marche pour la vie – личное решение генерального директора.
Эксперты подчеркивают, что руководство фирмы должно заранее предвидеть разные варианты развития событий в случае скандала. Кроме того, полезно анализировать то, как в таких ситуациях реагируют конкуренты, делать выводы и адаптировать составленные протоколы действий. Еще одна мера: повышение сознательности сотрудников. Каждый должен понимать, что любая его публикация в социальных сетях может повредить его репутации, а также репутации фирмы, в которой он работает.
Влияет ли скандал на торговый оборот предприятия?
Интересно, что бурю негодования в интернете могут вызвать в первую очередь крупные компании, которые могут похвастаться солидной клиентурой. Как правило, после того, как страсти утихнут, большая часть клиентов готовы продолжать дела с любимой фирмой. Например, после «дизельного скандала» вокруг немецкого автогиганта Volkswagen в 2015 году объем продаж его машин сильно сократился, однако, начиная с 2017-го, Volkswagen снова стал лидировать на швейцарском рынке.
Что касается Läderach, то генеральный директор этой фирмы Иоганнес Ледерах сообщил в интервью газете Neue Zürcher Zeitung, что, несмотря на критику в социальных сетях, объем продаж остался на прежнем уровне, хотя некоторые клиенты и перестали покупать шоколад из Гларуса. В целом чем крупнее и известнее компания, тем легче ей удается пережить скандал: например, если в супермаркетах Migros будут обнаружены некачественные продукты, то это повлияет на мнение отдельных клиентов, но не погубит предприятие.
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