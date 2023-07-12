Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 12.07.2023.
С интересной инициативой выступил цюрихский супермаркет.|
Un supermarché zurichois a pris une initiative intéressante.
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