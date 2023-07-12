«Тихий час» для аутистов |Les «heures calmes» pour les autistes

Известно справедливое утверждение о том, что уровень развития общества определяется отношением к детям, старикам и инвалидам. Совершенства не существует, но как бы ни любили критиковать Швейцарию некоторые проживающие в ней наши читатели, нельзя не признать, что в некоторых аспектах она достойна подражания.