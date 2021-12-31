Дорогие читатели!





Думали ли мы, рассказывая вам ровно год назад Сказку про белого бычка, что период неопределенности и ожидания растянется так надолго? Конечно, нет. Но увы…

Не будем портить настроение и говорить о пандемии – все вы и так знаете, что происходит. Но жизнь продолжается, и на смену увальню бычку приходит прыткий тигренок.

Согласно китайским астрологам, тигр — животное своенравное и строптивое, рядом с ним следует держать ухо востро и не расслабляться ни на секунду! Тигр практически не чувствует страха, а потому и нам всем специалисты советуют в 2022 году наконец-то решиться на перемены, которые так долго оставались мечтами. Причем на перемены самые разные – от переезда на новую квартиру или смены работы (это особенно рекомендуется) до начала новой жизни в более глобальном смысле. Главное – не стоять на месте, а двигаться вперед.

Что и намерена делать наша маленькая редакция. При этом, несмотря на продолжающуюся поддержку небольшой, но верной группы спонсоров, некоторые перемены грядут.

Наши бдительные читатели догадались, конечно, что проведенный недавно опрос на тему введения платного контента и публикация о том, что меры по поддержке прессы, определенные Федеральным советом, до нас не дойдут, были, как сказал бы Винни Пух, неспроста. То, что большинство участвовавших в опросе высказалось по заданному вопросу отрицательно, нас не удивило – это нормальная реакция. Зато очень порадовали те 20%, которые идею не отвергли. Ряд писем, поступивших непосредственно в редакцию, тоже согрел наши сердца – столько в них было слов благодарности, поддержки и понимания того, что даже журналисты не научились еще питаться святым духом.

Так что буквально с понедельника мы последуем примеру наших коллег и сделаем часть контента Нашей Газеты платным. Самый быстрый и надежный способ обеспечить себе доступ ко всем публикациям – это незамедлительно оформить годовую подписку, воспользовавшись действующей в течение недели скидкой.

Предвосхищая вопрос «Зачем вы это делаете, если спонсоры не кинули, ведь рискуете потерять часть аудитории?», отвечаем. Введение платного контента, помеченного красной галочкой, – не вынужденная экономическая мера, не хватание утопающего за соломинку (довольно ненадежную, согласитесь!), но осознанное решение, отвечающее современному тренду и направленное на укрепление нашей редакционной независимости, на привлечение к сотрудничеству новых интересных авторов и на усиление осознания вами, дорогие читатели, того, что Наша Газета – действительно ваша.

Весь наш накопленный за 14 лет работы архив останется в открытом доступе, как и публикации, касающиеся санитарной ситуации в Швейцарии, и рекламные статьи. Все остальные материалы, эксклюзивные интервью, репортажи и рецензии, возможность участвовать в розыгрышах билетов на культурные мероприятия обойдутся вам в месяц не дороже, чем две чашечки кофе в приличном швейцарском кафе. Взвесьте за и против!

Мы дорожим каждым читателем. Спасибо всем, кто был с нами до сих пор и останется в будущем. С Новым годом, здоровья вам и счастья!

P.S. Мы понимаем, что для некоторых наших читателей, особенно проживающих не в Швейцарии, введение платного контента может оказаться реальной финансовой проблемой. Просим их обращаться к главному редактору Нашей Газеты по адресу nadia.sikorsky@nashagazeta.ch – ни одно письмо не останется без ответа.