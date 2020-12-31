По восточному календарю 2021 год наступит только в феврале, но уже сейчас все мы обзавелись сопутствующими ему сувенирами – быками и коровами во всех возможных и невозможных вариантах. Не знаем, как у вас, а у нас в связи с этим все время крутится в голове «сказка про белого бычка»: так на Руси принято обозначать длинную, при этом часто занудную историю. Помните: «Сказать ли тебе сказку про белого бычка? — Скажи. — Ты скажи, да я скажи, да сказать ли тебе сказку про белого бычка? — Скажи. — Ты скажи, да я скажи, да чего у вас будет, да докуль это будет! Сказать ли тебе сказку про белого бычка…» И так по кругу, до бесконечности.

Согласитесь, эта круговерть с топтанием на месте неплохо иллюстрирует уходящий год, который войдет в историю как год коронавируса: шаг вперед, два шага назад; противоречивые инструкции правительства; открытие-закрытие границ, магазинов, ресторанов; составление и отмена планов; постоянное волнение за близких и прислушивание к себе – нет ли симптомов, не першит ли в горле, не утрачено ли обоняние; растущий список ушедших… Как же все это надоело!

Двенадцать месяцев назад, адресуя вам наши новогодние поздравления, мы рассказывали об особенностях Белой крысы и предупреждали, что с этим хитрым и злопамятным зверьком надо быть начеку, так как рискуют возникнуть вопросы гораздо более глубокие и масштабные, чем те, что мы привыкли решать в повседневной жизни. Как в воду смотрели! Хотя, конечно, и в страшном сне не могли представить себе размаха ожидавшего нас бедствия. Високосный год, 13-й для нашего издания, сплошные «плохие знаки», но в плохое не верилось, да и не думалось даже ни о чем плохом…

И вот этот год, проведенный в бесконечном ожидании если не Годо, то новых сообщений правительства, заканчивается, но уже понятно, что пандемия плавно перетечет в следующий. Уходящий год, как и всякий период испытаний, многое прояснил: кто настоящий друг, а кто, по Высоцкому, «и не друг, и не враг, а так»; каковы реальные предметы первой необходимости, а без чего можно и обойтись; что вообще для нас самое главное, а что – суета сует.

Весь этот год мы изо всех сил старались быть с вами, работая не покладая рук, без каникул и выходных, оперативно донося до вас всю самую важную информацию. И не только про CoVid-19. В период практически полного «закрытия культуры», мы пытались предохранить вас от уныния, рассказывая о хороших книгах, выставках, фильмах, музыкальных произведениях и даже устроив для вас «Пир во время чумы», на котором многие читатели побывали и, кажется, получили удовольствие.

Мы очень сожалеем, что удалось выпустить только один печатный номер вместо планировавшихся двух – надеемся, в будущем году этого удастся избежать, но все будет зависеть от санитарной ситуации.

Мы благодарны всем нашим спонсорам – ни один из них нас не бросил, все продлили контракты. Благодарим мы и всех читателей, подписавшихся на журнал и не из простого любопытства нажавших на кнопку Donate – ваша поддержка для нас очень важна, ведь она свидетельствует о том, что вы цените наш труд, что, перефразируя поэта, если газета выходит, значит, это кому-нибудь нужно.

Что же пожелать вам в наступающем году? В описании его «главного героя» смущает характеристика «металлический». Надеемся, это означает не то, что в 2021-м люди будут, по Мефистофелю, «гибнуть за металл» больше обычного, а то, что всем нам передадутся от Быка его стальные нервы и железная выдержка – они нам точно пригодятся! При этом Бык – символ труженика, на нем же реально пашут! Неужели не воздастся за труды?!

А если серьезно, то было бы здорово, если бы следующий год проходил под знаком не Быка, который ведь и боднуть может, а ласковой и доброй Коровы, одного из символов Швейцарии!

Редакция «Нашей Газеты» от всех трех наших душ желает своим читателям и их близким главного – здоровья и уверенности в завтрашнем дне, все остальное обязательно приложится!

P.S. Завтра мы, с вашего позволения, передохнем, чтобы набраться сил для встречи с вами уже в 2021 году! С Новым годом!