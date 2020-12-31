Подписка на е-рассылку Печатное издание

четверг, 31 декабря 2020 года   

Сказка про Белого бычка|Une histoire d’un Buffle blanc

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 31. 12. 2020.

Франц Марк (1880-1916). "Бык" (1911 г.)

Символ наступающего года, Белый Металлический Бык, вызывает у нас неоднозначные ассоциации, которыми мы делимся с вами, дорогие читатели.

|

Le symbole de la nouvelle année, le Buffle de métal blanc, provoque chez nous les allusions contradictoires que nous partageons avec vous.

По восточному календарю 2021 год наступит только в феврале, но уже сейчас все мы обзавелись сопутствующими ему сувенирами быками и коровами во всех возможных и невозможных вариантах. Не знаем, как у вас, а у нас в связи с этим все время крутится в голове «сказка про белого бычка»: так на Руси принято обозначать длинную, при этом часто занудную историю. Помните: «Сказать ли тебе сказку про белого бычка? — Скажи. — Ты скажи, да я скажи, да сказать ли тебе сказку про белого бычка? — Скажи. — Ты скажи, да я скажи, да чего у вас будет, да докуль это будет! Сказать ли тебе сказку про белого бычка…» И так по кругу, до бесконечности.

Согласитесь, эта круговерть с топтанием на месте неплохо иллюстрирует уходящий год, который войдет в историю как год коронавируса: шаг вперед, два шага назад; противоречивые инструкции правительства; открытие-закрытие границ, магазинов, ресторанов; составление и отмена планов; постоянное волнение за близких и прислушивание к себе нет ли симптомов, не першит ли в горле, не утрачено ли обоняние; растущий список ушедшихКак же все это надоело!

Двенадцать месяцев назад, адресуя вам наши новогодние поздравления, мы рассказывали об особенностях Белой крысы и предупреждали, что с этим хитрым и злопамятным зверьком надо быть начеку, так как рискуют возникнуть вопросы гораздо более глубокие и масштабные, чем те, что мы привыкли решать в повседневной жизни. Как в воду смотрели! Хотя, конечно, и в страшном сне не могли представить себе размаха ожидавшего нас бедствия. Високосный год, 13-й для нашего издания, сплошные «плохие знаки», но в плохое не верилось, да и не думалось даже ни о чем плохом

И вот этот год, проведенный в бесконечном ожидании если не Годо, то новых сообщений правительства, заканчивается, но уже понятно, что пандемия плавно перетечет в следующий. Уходящий год, как и всякий период испытаний, многое прояснил: кто настоящий друг, а кто, по Высоцкому, «и не друг, и не враг, а так»; каковы реальные предметы первой необходимости, а без чего можно и обойтись; что вообще для нас самое главное, а что суета сует.

Весь этот год мы изо всех сил старались быть с вами, работая не покладая рук, без каникул и выходных, оперативно донося до вас всю самую важную информацию. И не только про CoVid-19. В период практически полного «закрытия культуры», мы пытались предохранить вас от уныния, рассказывая о хороших книгах, выставках, фильмах, музыкальных произведениях и даже устроив для вас «Пир во время чумы», на котором многие читатели побывали и, кажется, получили удовольствие.

Мы очень сожалеем, что удалось выпустить только один печатный номер вместо планировавшихся двух надеемся, в будущем году этого удастся избежать, но все будет зависеть от санитарной ситуации.

Мы благодарны всем нашим спонсорам – ни один из них нас не бросил, все продлили контракты. Благодарим мы и всех читателей, подписавшихся на журнал и не из простого любопытства нажавших на кнопку Donate  ваша поддержка для нас очень важна, ведь она свидетельствует о том, что вы цените наш труд, что, перефразируя поэта, если газета выходит, значит, это кому-нибудь нужно.

Что же пожелать вам в наступающем году? В описании его «главного героя» смущает характеристика «металлический». Надеемся, это означает не то, что в 2021-м люди будут, по Мефистофелю, «гибнуть за металл» больше обычного, а то, что всем нам передадутся от Быка его стальные нервы и железная выдержка они нам точно пригодятся! При этом Бык символ труженика, на нем же реально пашут! Неужели не воздастся за труды?!

А если серьезно, то было бы здорово, если бы следующий год проходил под знаком не Быка, который ведь и боднуть может, а ласковой и доброй Коровы, одного из символов Швейцарии!

Редакция «Нашей Газеты» от всех трех наших душ желает своим читателям и их близким главного здоровья и уверенности в завтрашнем дне, все остальное обязательно приложится!

P.S. Завтра мы, с вашего позволения, передохнем, чтобы набраться сил для встречи с вами уже в 2021 году! С Новым годом!

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 1.13
CHF-RUB 0.92
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: необычное Рождество

Пора праздников наступила в Швейцарии на фоне решений правительства, новых ограничений, начала вакцинации и дискуссий на тему эффективности действий Федерального совета.

Всего просмотров: 1,998

Covid-19: вакцина – выходной билет из санитарного кризиса?

 Более 10 000 новых случаев за четыре дня, старт вакцинации в Романдии, южноафриканский вариант коронавируса в Швейцарии – мы продолжаем информировать об эпидемиологической ситуации в Конфедерации.

Всего просмотров: 1,584

Рождественский звон над Невшателем

 В праздник Рождества приглашаем на прогулку в Невшатель – мы посетим здесь старинную Коллегиальную церковь, построенную почти тысячу лет назад на холмах, возвышающихся над городом.

Всего просмотров: 1,533
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Covid-19: вакцина – выходной билет из санитарного кризиса?

 Более 10 000 новых случаев за четыре дня, старт вакцинации в Романдии, южноафриканский вариант коронавируса в Швейцарии – мы продолжаем информировать об эпидемиологической ситуации в Конфедерации.

Всего просмотров: 1,584

Легенда о швейцарском рае. 19. Швейцария – место отдыха от коммунизма

 Мы продолжаем публикацию серии очерков российской писательницы и автора Нашей Газеты Натальи Бегловой, посвященных истокам швейцарского мифа.

Всего просмотров: 680

Вниманию швейцарских автомобилистов

 С 1 января 2021 года в Конфедерации вступят в силу обновленные правила дорожного движения. Кроме того, со следующего года будут действовать новые условия получения водительских прав.

Всего просмотров: 624
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top