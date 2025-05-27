«226 лет назад в Вале, недалеко от Сьера, в лесу Фингес (по-французски Вois de Finges, а по-немецки Pfynwald), 200 или 250 жителей Верхнего Вале и несколько австрийских союзников и конфедератов из центральной Швейцарии были уничтожены французской революционной армией и коалицией жителей Нижнего Вале и Во. Генерал Шарль-Антуан-Доминик Ксантрайль не проявил милосердия к жителям этого кантона.