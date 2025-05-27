Скелеты двухвековой давности найдены в Вале | Des ossements bicentenaires découverts en Valais

Автор: Надежда Сикорская, Сьерр, 27.05.2025.
Неизвестный автор. Батальон Холле отступает к мосту через Рону у леса Финке в 1799 г. © NotreHistoire

Это оказались кости солдат, участвовавших в знаменательной для швейцарцев битве при Фингесе, что дает нам повод рассказать об этом событии, имевшем место ровно 226 лет назад, 27 мая 1799 года.

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Ce sont six squelettes appartenant à des soldats de la bataille de Finges qui a eu lieu il y a pile 226 ans, le 27 mai 1799.

«226 лет назад в Вале, недалеко от Сьера, в лесу Фингес (по-французски Вois de Finges, а по-немецки Pfynwald), 200 или 250 жителей Верхнего Вале и несколько австрийских союзников и конфедератов из центральной Швейцарии были уничтожены французской революционной армией и коалицией жителей Нижнего Вале и Во. Генерал Шарль-Антуан-Доминик Ксантрайль не проявил милосердия к жителям этого кантона.

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