Швейцарский след Павла Дурова |Les traces de Pavel Durov en Suisse

Задержание Павла Дурова в Париже и его последующее освобождение под залог вызвали множество реакций в мировых СМИ. Напомним, что миллиардер российского происхождения был арестован в прошлую субботу в парижском аэропорту Ле Бурже, но уже в среду вечером он был освобожден на строгих условиях. По сообщениям прокуратуры, основатель Telegram должен внести залог в размере пяти миллионов евро, дважды в неделю отмечаться в полиции и не имеет права покидать Францию.