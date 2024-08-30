Автор: Заррина Салимова, Женева, 30.08.2024.
Разбирательства в отношении основателя мессенджера Telegram ведутся не только во Франции, но и в Швейцарии.|
Le fondateur de la messagerie Telegram fait l’objet d’une enquête non seulement en France, mais aussi en Suisse.
Задержание Павла Дурова в Париже и его последующее освобождение под залог вызвали множество реакций в мировых СМИ. Напомним, что миллиардер российского происхождения был арестован в прошлую субботу в парижском аэропорту Ле Бурже, но уже в среду вечером он был освобожден на строгих условиях. По сообщениям прокуратуры, основатель Telegram должен внести залог в размере пяти миллионов евро, дважды в неделю отмечаться в полиции и не имеет права покидать Францию.
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