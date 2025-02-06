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четверг, 6 февраля 2025 года   

Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажу |La maison suisse d’Audrey Hepburn est à vendre

Автор: , Толошна, .

Фото: Barnes Suisse

Вилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.

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La villa « La Paisible », où la star hollywoodienne a vécu pendant une trentaine d’années, est mise en vente pour 19 millions de francs.

Трудно назвать другую актрису, которая могла бы похвастаться такой же безупречной репутацией, как Одри Хепберн – ее одинаково любили и продолжают любить в самых разных странах, а ее добротой и элегантностью восхищаются десятилетиями.

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Одри Хепберн
Толошна
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