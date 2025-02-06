Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажу |La maison suisse d’Audrey Hepburn est à vendre

Трудно назвать другую актрису, которая могла бы похвастаться такой же безупречной репутацией, как Одри Хепберн – ее одинаково любили и продолжают любить в самых разных странах, а ее добротой и элегантностью восхищаются десятилетиями.