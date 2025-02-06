Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажу

Автор: Заррина Салимова, Толошна, 06.02.2025.
Вилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.|
La villa « La Paisible », où la star hollywoodienne a vécu pendant une trentaine d’années, est mise en vente pour 19 millions de francs.
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Швейцарский дом Одри Хепберн выставлен на продажуВилла «La Paisible», в которой голливудская звезда прожила около тридцати лет, продается за 19 млн франков.
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