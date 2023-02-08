Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 8. 02. 2023.
По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.|
Selon les médias suisses, le patriarche Kyrill a travaillé pour le KGB pendant son séjour à Genève dans les années 1970.
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