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среда, 8 февраля 2023 года   

Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?|Prêtre et espion?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 8. 02. 2023.

Архимандрит Кирилл (крайний справа) во время архиерейской хиротонии епископа Антония (Завгороднего), 1975 г. Фото: Maxodn via Wikimedia Commons

По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.

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Selon les médias suisses, le patriarche Kyrill a travaillé pour le KGB pendant son séjour à Genève dans les années 1970.

Предстоятеля Русской православной церкви многое связывает со Швейцарией. Как выяснили швейцарские газеты Le Matin Dimanche и SonntagsZeitung, патриарх Кирилл, которого называют близким союзником Владимира Путина, был женевским агентом КГБ во время холодной войны.

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