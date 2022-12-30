Со странным ощущением завершаем мы этот год: вроде, пролетел он, как один день, при этом растянувшись на вечность. Да, целая вечность отделяет нас от конца 2021-го, когда пандемия коронавируса шла на убыль, жизнь налаживалась, и мы с оптимизмом смотрели в будущее. Но случилась война, поделившая наши жизни на «до» и мучительное ожидание «после». Война, кому-то жизнь полностью сломавшая, кому-то надломившая, а кому-то, вопреки всему ужасу, давшая неожиданный шанс. Да, есть и такие, чья хата и на этот раз осталась с краю, но не будем думать о них, по крайней мере, сегодня.

В течение всего этого года наша маленькая редакция каждый день была с вами, поддерживая диалог между теми, чьи мнения не совпадают, призывая вас прислушиваться друг к другу и стараясь помочь пережить трудный период не только с горячими новостями, но и с рассказами о хороших книгах, о красивой музыке, о талантливых людях. Мы ценим добрые слова в наш адрес тех, кто на них не поскупился, и не обижаемся на любителей вынести на всеобщее обозрение обнаруженную опечатку. Мы знаем, что вы нас любите, иначе зачем бы каждый день читали?! Очень хотелось бы, чтобы ваша любовь выражалась не только в смайликах, ведь времена трудные и для нас, очень трудные…

По восточному календарю 2023 год — год Черного Водяного Кролика. Вы когда-нибудь видели плавающего кролика? И мы не видели, разве что Зайца в «Ну, погоди!». Но восток, как известно, дело тонкое, там и не такое увидишь. Важно, что Вода в китайской традиции означает долголетие и мир, а Кролик – это символ бдительности, остроумия, осторожности, ловкости и самозащиты. Кролик, с которым ассоциируется у нас предстоящий год, не дрожит как заячий хвост, а напоминает скорее Роджера, которого тщетно пытались подставить: веселого, доброго, умного и не комплексующего рядом с красавицей Джессикой.

Не страдая излишней суеверностью, рекомендуем вам все же избегать на праздничном столе крольчатины – так, на всякий случай. Уверены, те, кто уже приобрел кулинарную книгу «Архипелаг Гуляш», найдут в ней массу достойных альтернатив. Делайте упор на капусту, морковку и прочие аппетитно хрустящие овощи – Кролик это оценит!

По мнению астрологов, для встречи года Черного Водяного Кролика будет уместно надеть одежду черного цвета, например, маленькое черное платье – этот символ женской элегантности мало изменился с тех пор, как его придумала в 1926 году Коко Шанель. Если не хочется подчеркивать грусть черным цветом, возможны все оттенки воды: синий, голубой, бирюзовый. Известно, что Кролик любит розовый и фиолетовый цвета, а вот с одеждой коричневого, серого и белого цветов лучше повременить.

Друзья, вы, конечно, понимаете, что мы сами бодримся и вас подбадриваем, хотя настроение совсем не праздничное. В канун Нового года, даже такого безрадостного, как нынешний, всегда подсознательно ожидаешь чуда. Не будем менять эту традицию, но, надеясь на чудо, приложим максимум усилий для того, чтобы оно произошло. А первый тост у всех нас будет, мы уверены, один – за мир. Давайте не расставаться! До встречи 3 января!

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