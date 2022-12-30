Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

пятница, 30 декабря 2022 года   

С Новым годом, дорогие читатели!|Bonne année, nos chers.e.s. lecteurs!

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 30. 12. 2022.

Со странным ощущением завершаем мы этот год: вроде, пролетел он, как один день, при этом растянувшись на вечность. Да, целая вечность отделяет нас от конца 2021-го, когда пандемия коронавируса шла на убыль, жизнь налаживалась, и мы с оптимизмом смотрели в будущее. Но случилась война, поделившая наши жизни на «до» и мучительное ожидание «после». Война, кому-то жизнь полностью сломавшая, кому-то надломившая, а кому-то, вопреки всему ужасу, давшая неожиданный шанс. Да, есть и такие, чья хата и на этот раз осталась с краю, но не будем думать о них, по крайней мере, сегодня.

В течение всего этого года наша маленькая редакция каждый день была с вами, поддерживая диалог между теми, чьи мнения не совпадают, призывая вас прислушиваться друг к другу и стараясь помочь пережить трудный период не только с горячими новостями, но и с рассказами о хороших книгах, о красивой музыке, о талантливых людях. Мы ценим добрые слова в наш адрес тех, кто на них не поскупился, и не обижаемся на любителей вынести на всеобщее обозрение обнаруженную опечатку. Мы знаем, что вы нас любите, иначе зачем бы каждый день читали?! Очень хотелось бы, чтобы ваша любовь выражалась не только в смайликах, ведь времена трудные и для нас, очень трудные…

По восточному календарю 2023 год — год Черного Водяного Кролика. Вы когда-нибудь видели плавающего кролика? И мы не видели, разве что Зайца в «Ну, погоди!». Но восток, как известно, дело тонкое, там и не такое увидишь. Важно, что Вода в китайской традиции означает долголетие и мир, а Кролик – это символ бдительности, остроумия, осторожности, ловкости и самозащиты. Кролик, с которым ассоциируется у нас предстоящий год, не дрожит как заячий хвост, а напоминает скорее Роджера, которого тщетно пытались подставить: веселого, доброго, умного и не комплексующего рядом с красавицей Джессикой.

Не страдая излишней суеверностью, рекомендуем вам все же избегать на праздничном столе крольчатины – так, на всякий случай. Уверены, те, кто уже приобрел кулинарную книгу «Архипелаг Гуляш», найдут в ней массу достойных альтернатив. Делайте упор на капусту, морковку и прочие аппетитно хрустящие овощи – Кролик это оценит!

По мнению астрологов, для встречи года Черного Водяного Кролика будет уместно надеть одежду черного цвета, например, маленькое черное платье – этот символ женской элегантности мало изменился с тех пор, как его придумала в 1926 году Коко Шанель. Если не хочется подчеркивать грусть черным цветом, возможны все оттенки воды: синий, голубой, бирюзовый. Известно, что Кролик любит розовый и фиолетовый цвета, а вот с одеждой коричневого, серого и белого цветов лучше повременить.

Друзья, вы, конечно, понимаете, что мы сами бодримся и вас подбадриваем, хотя настроение совсем не праздничное. В канун Нового года, даже такого безрадостного, как нынешний, всегда подсознательно ожидаешь чуда. Не будем менять эту традицию, но, надеясь на чудо, приложим максимум усилий для того, чтобы оно произошло. А первый тост у всех нас будет, мы уверены, один за мир. Давайте не расставаться! До встречи 3 января!

P.S. Сегодня - крайний срок для оформления годовой подписки на Нашу Газету со скидкой. Не упустите такую возможность - нажмите на картинку, и дверь откроется!

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.08
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 77.95

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Если посылка так и не пришла

 Риск кражи посылок возрастает во время праздников и распродаж, когда почта обрабатывает рекордное количество отправлений. Как можно себя обезопасить?

Всего просмотров: 1,044

С наилучшими пожеланиями от швейцарских министров

Накануне праздников федеральные советники представили свои традиционные поздравительные открытки.

Всего просмотров: 819

Михаил Пришвин, забытый и прекрасный

 Благодаря сборнику произведений писателя, вышедшему в лозаннском издательстве Noir sur Blanc, он предстает в свете, который для многих окажется неожиданным.

Всего просмотров: 600
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Вниманию автомобилистов!

 Всем нашим читателям с детства известно, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Однако до Швейцарии, судя по всему, новость не дошла.

Всего просмотров: 1,255

Перестановки в швейцарском правительстве

 Вчера в Берне был выбран новый президент Швейцарской Конфедерации, а также два новых федеральных советника, которые займут места уходящих в отставку Симонетты Соммаруги и Ули Маурера.

Всего просмотров: 2,067

Как обойти санкции?

 Согласно расследованию группы изданий Tamedia, проживающий в Швейцарии российский предприниматель Андрей Мельниченко нашел лазейку, чтобы обойти наложенные на него ограничения.

Всего просмотров: 2,568
© 2022 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top