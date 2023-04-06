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четверг, 6 апреля 2023 года   

Раккарды, или сараи на каменных грибах|Raccards, ou les hangards sur les champignons en pierre

Автор: Леонид Слонимский, Сион, 6. 04. 2023.

Photo © L. Slonimsky

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в Базель.

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Voici la suite de la série « Les impressions architecturales suisses » par Léonide Slonimsky. Notre destination d’aujourd’hui est Bâle.

Первая заметка из этой серии была посвящена вернакулярной архитектуре, а точнее роскошным деревенским «дворцам» в регионе Энгадина. После двух десятков материалов об инновационных музеях, уникальных театрах, модернистских бассейнах и брутальных небоскрёбах, хочется снова затронуть тему традиционной деревенской архитектуры.

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