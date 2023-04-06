Раккарды, или сараи на каменных грибах |Raccards, ou les hangards sur les champignons en pierre

Первая заметка из этой серии была посвящена вернакулярной архитектуре, а точнее роскошным деревенским «дворцам» в регионе Энгадина. После двух десятков материалов об инновационных музеях, уникальных театрах, модернистских бассейнах и брутальных небоскрёбах, хочется снова затронуть тему традиционной деревенской архитектуры.