Автор: Леонид Слонимский, Сион, 6. 04. 2023.
Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие – в Базель.|
Voici la suite de la série « Les impressions architecturales suisses » par Léonide Slonimsky. Notre destination d’aujourd’hui est Bâle.
Первая заметка из этой серии была посвящена вернакулярной архитектуре, а точнее роскошным деревенским «дворцам» в регионе Энгадина. После двух десятков материалов об инновационных музеях, уникальных театрах, модернистских бассейнах и брутальных небоскрёбах, хочется снова затронуть тему традиционной деревенской архитектуры.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
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На чем будут экономить швейцарские власти?Столкнувшись с дефицитом бюджета, Федеральный совет разработал пакет мер экономии.
Швейцарские банкиры Сергея Ролдугина признаны виновнымиЦюрихский суд вынес приговор по делу с участием четырех сотрудников швейцарского филиала «Газпромбанка».
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
МОК назвал условия допуска российских и белорусских атлетов к соревнованиям…но так и не принял решения об их участии в Олимпийских играх.
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