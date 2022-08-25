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четверг, 25 августа 2022 года   

Про горный перевал Фурка, заброшенные гостиницы и единственное здание Рема Колхаса в Швейцарии|Sur le col de la Furka, les hôtels abandonnées et la seule création de Rem Koolhaas

Автор: Леонид Слонимский, Фурка, 25. 08. 2022.

Photo © L. Slonimsky

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. 

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Voici la suite de la série « Les impressions architecturales suisses » par Léonide Slonimsky.

Над знаменитым швейцарским горным перевалом Фурка, важным связующим звеном между долинами Роны и Рейна, на высоте 2430 м над уровнем моря, возвышается гостиница Furkablick. Перевал Фурка существует с 14 века, но всемирную славу он получил после того, как Шон Коннери промчался по нему в своем Aston Martin DB5 в 1964 году, во время съемок «Goldfinger» из любимой всеми «Бонденианы». Об этом историческом моменте сообщает каждый примитивный туристический путеводитель или поверхностный сайт про Швейцарию. На мой же взгляд, в этом как раз нет ничего интересного, а вот с точки зрения природы, архитектуры и истории искусства Фурка – это действительно уникальное место.

Гостиница Furkablick состоит из двух зданий: одно шале на десять номеров, построенное в 1893 году, и второе, в форме куба, появившееся десять лет спустя уже с 27 номерами. Перевал открыт только в летние месяцы, в остальное время года шале теряются в тумане и снежных завалах как в сказке. После Второй мировой войны отель оказался заброшен, а потому и законсервирован в его историческом виде: столовая на первом этаже, спальни без водопровода, старинные кровати, потрясающие виды из окон.

Идейным вдохновителем новой главы жизни гостиницы стал швейцарец Марк Хостеттлер, владелец арт-галереи в Невшателе. В 1978 году он купил Furkablick и задумал сделать в нем арт-резиденцию: пригласил молодых, но уже широко известных художников провести часть лета в отеле, чтобы там работать, творить, устраивать перформансы, делать инсталляции в ландшафте, расписывать само здание и общаться с публикой туристами, немногочисленными местными жителями, странниками, велосипедистами.

Молодые Улай и Марина Абрамович выступали в великолепной бывшей столовой, ныне гостиной, молодой Даниэль Бюрен разрисовал ставни в свои классические зеленые и белые полосы, Йозеф Бойс и Джеймс Ли Байарс устраивали перформансы на природеМожно лишь позавидовать белой завистью тем, кому довелось все это увидеть. Сам же Хостеттлер всем этим руководил, то и дело переключаясь с роли куратора на роль отельера.

Несмотря на оригинальность затеи и громкие ассоциированные с ней имена, все три архитектора, приглашенные Хостеттлером для реконструкции отеля, от предложения отказались: «Thanks, but no, thanks». Пришлось вмешаться Судьбе.

Год спустя в гостинице случайно, проездом, в качестве туриста остановился один из известнейших архитекторов мира голландец Рем Колхас, и они стали обсуждать с Марком Хостеттлером возможную «модернизацию», то есть минимальное архитектурное вмешательство, которое добавило бы отелю необходимое: ресторан, кухню, столовую, вход, смотровую террасу, оставив все остальное нетронутым. В итоге реконструкция этого небольшого отеля стала первым и до сих пор единственным проектом Колхаса в Швейцарии ради Furkablick он и его бюро ОМА согласились на нетипичную по сравнению с их обычными масштабами работу.

Колхас пишет, что наибольшее впечатление на него произвёл обзор места зимой, с вертолёта, и это стало решающим фактором в его намерении взяться за проект. Большую часть ремонта владелец сделал сам, взяв на себя третью роль строителя. Во время реконструкции отель продолжал работать. Реконструкция шла поэтапно: сначала была восстановлена заброшенная кухня в подвале, затем освободили первый этаж шале под ресторан. Добавили новый объём входа: он заводит посетителей внутрь и выполняет роль скульптурного тамбура; невидимое с дороги окно двойной высоты открывает вид на горы изнутри, а парящая терраса предлагает насладиться видами гор снаружи; бетонная стена/бар проходит изнутри через окно на террасу; алюминиевые ступени в стене бара ведут в зону туалетов внизу

Приглашенные художники и «обычные» постояльцы размещаются в пристройке 1903 года, которая включает в себя гостиную и столовую, а также подвальную кухню. Кухня также обслуживает туристический ресторан в старом здании, соединенный специальным сервисным роботом.

Поскольку остальная часть здания, хотя и простоявшая 10 лет без ремонта, находится в хорошем состоянии и даже сохранила свою оригинальную мебель, идея Колхаса заключалась в том, чтобы сохранить как можно больше. За исключением ремонта кухни и ресторана, вмешательство было минимальным: противопожарные перегородки, добавление туалетов и душевых, новые крыши на обеих частях здания. Несмотря на то, что реконструкция здания была завершена 30 лет назад, история Furkablick продолжается и жизнь бьет ключом арт-резиденции проходят здесь по-прежнему.

Неподалёку от гостиницы Furkablick находится здание бывшего жилого помещения для персонала гостиницы и авторемонтная мастерская «Furka Dependance» – все это было, как и отель, заброшено. Однако в продолжение проекта Furka Art мастерская была реконструирована в 1990-е годы бельгийскими архитекторами-экспериментаторами из бюро T.O.P. Architects Люком Делё и Лореттой Гиймо (Luc Deleu и Laurette Gillemot), ныне практически забытыми. По окончании работ здание превратилось в мастерскую знаменитого бельгийского художника Панамаренко: оно очень понравилось ему, и он то ли купил его, то ли арендовал на длительный срок. Художник родился в 1940 году в Антверпене под именем Хенри Ван Хервеген, а взятый им творческий псевдоним, созвучный украинской фамилии, не имеет никакого отношения к Украине. Дело в том, что все творчество Панамаренко было вдохновлено поп-артом, и во многих своих проектах он проявлял интерес к самолётам, аэропланам и полетам на летательных аппаратах, движимым мускульной силой. Этот интерес и отразился в псевдониме, который предположительно является акронимом «Pan American Airlines and Company».

Вот как Панамаренко описывает Фурку:

«Там ничего особенного не растет, только мох вместе с камнями, снегом и льдом. Но когда вы там, новое вдохновение приходит легко. То же самое происходит на море или в Сахаре. В основном вдохновляет контраст. Когда вы провели целый день в этих пропастях, снежных заносах и ветре, то это непередаваемое ощущение вернуться вечером в свою комнату на чердаке и возиться с маленьким археоптериксом, пока снаружи бушует шторм.  Это... как бы вы это назвали?... Идиллия?»

Пример этого отеля и арт-резиденции вдохновил и других архитекторов. Рядом со зданием Furkablick стоит высокогорный приют «Furka». Ныне он заброшен, а ранее принадлежал швейцарской армии и был тоже связан с гостиницей. Здание его попроще, но также удивительно благородное: одновременно очень простое, как армейский барак, и красивое, как классический Гранд Отель из фильмов Уэса Андерсона.

Знаменитый бельгийский архитектор Ян де Вильдер, профессор архитектурного факультета Цюрихского политеха, вместе со своей университетской кафедрой летом этого года провел в этом здании первую художественно-архитектурную резиденцию «Furka (In)Dependance», в которой мы, как бюро «Космос», тоже смогли поучаствовать. В течение нескольких недель здесь вели исследования и создавали произведения искусства художники, архитекторы, научные сотрудники и исследователи из ETH Zürich. Де Вильдер и члены его кафедры арендовали здание на несколько лет, провели в нём самый простой ремонт и в дальнейшем планируют обосноваться здесь основательно.

Если проехать или пройти ещё километр-два по дороге перевала Фурка, вам откроется вид на, возможно, наиболее иконографичное здание – заброшенный отель Бельведер. Построенный, как и Furkablick, в конце 19 века в связи с развитием швейцарского туризма, его постояльцами были посетители знаменитого грота-туннеля в Ронском леднике. Со временем и в связи с глобальным изменением климата, грот «отодвинулся» от отеля. Помимо этого, скорость автомобильных поездок сократилась, и ночёвка на перевале перестала быть необходимостью, так что отель утратил популярность и в 2000-е закрылсясодержать его стало просто нерентабельно.

В своём законсервированном состоянии он выглядит удивительно загадочно и красиво, и, видимо, ждёт очередного швейцарского, бельгийского, голландского (или ещё какого-то?) чудаковатого куратора или архитектора, который вдохнет в него новую жизнь.

Архитектура Швейцарии

«Архитектурные заметки» - цикл очерков Леонида Слонимского, партнёра-основателя архитектурного бюро «КОСМОС» (k-s-m-s.com), работающего между Москвой и Цюрихом и ведущего проекты в России, Швейцарии и других странах. Бюро «КОСМОС» отмечено многочисленными наградами, в частности, в 2019 году, премией «Prix de Genève».

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