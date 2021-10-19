Вышеупомянутая сеть была образована около 2014 года и включала приблизительно десять человек, проникшихся радикальными исламистскими идеями и симпатизирующих террористической организации Исламское государство (ИГ). В 2015 году почти все они предприняли попытку пробраться на подконтрольную ИГ территорию. Некоторым это не удалось благодаря действиям властей Турции, остальные смогли присоединиться к террористам.

Отметим, что эта группа была слабо структурирована и не имела четкой иерархии. До массовых отъездов единомышленники собирались в закусочной в женевском квартале Паки или в своих квартирах, еще одним местом сбора была, вероятно, мечеть в квартале Пети-Саконнэ. Интересно, что они никогда не встречались все одновременно.

Следствие предполагает, что они часто общались, используя мессенджеры, обсуждая ислам, джихад и маршруты переезда в Сирию. Кроме того, они проходили физические тренировки в горах и упражнялись в стрельбе в тире. Те члены этой группы, которые находились в Швейцарии и Франции, были арестованы в 2016-2017 гг.

Расследование заняло около пяти лет, в июне этого года двух швейцарцев приговорили к срокам от одного до двух с половиной лет. Приговор, вынесенный 14 октября в Париже, оказался гораздо суровее – 7 лет тюрьмы. Речь идет о 45-летнем французе тунисского происхождения, выдворенном из Швейцарии в 2017 году, одном из главных членов вышеописанной сети джихадистов. Суд учел, что обвиняемый регулярно ходил в тир, имел огнестрельное оружие и дважды пытался добраться до подконтрольной ИГ территории. Его единомышленника, проживающего во Франции итальянца (тоже выходца из Туниса), приговорили к шести годам заключения.

Добавим, что дело об этой сети джихадистов еще не закрыто, так как осужденные могут подать апелляции, а в Сирии находятся два подозреваемых: швейцарец и француз. Оба были задержаны курдскими вооруженными формированиями. Мы следим за развитием ситуации.