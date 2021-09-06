Программисты, тестировщики, ИТ-специалисты и просто хакеры из Конфедерации и других стран – от вашей вовлеченности зависит успех платформы для электронного голосования, запущенной Почтой Швейцарии. Компания выложила исходный код бета-версии, около 150 000 строк, и предлагает всем атаковать систему в рамках проекта bug bounty, чтобы обнаружить возможные дефекты.

Любой человек, обладающий необходимыми знаниями, сможет использовать этот код для имитации электронного голосования на своем компьютере. Цель – выявить недостатки, а затем поделиться результатами с Почтой. Этичные хакеры могут получить вознаграждение в размере до 230 000 евро (примерно 250 000 франков), если обнаружат критическую брешь. Доказанные результаты и другие сообщения публикуются на GitLab. Условия участия и процедуры регистрации в программе можно найти на сайте YesWeHack.

Для желающих протестировать систему разработан специальный кодекс поведения, в котором, среди прочего, прописано, что участники должны уважать частную жизнь других людей, избегать уничтожения данных или нарушения работы систем. Почта Швейцарии отмечает, что подобный метод проверки считается лучшим из признанных на международном уровне. Кроме того, он соответствует предписаниям Берна относительно организации электронного голосования.

Напомним, что призыв «атаковать» систему является новым этапом в саге об электронном голосовании в Швейцарии. Реализация проекта была приостановлена в 2019 году, когда тысячи хакеров, принявшие участие в тестировании платформы, обнаружили серьезные недостатки. В июне 2019-го Федеральный совет принял решение о том, что электронное голосование пока не будет вводиться в качестве обычного канала голосования, обосновав это проблемами безопасности.

Выступая на состоявшейся в четверг пресс-конференции глава киберадминистрации Почты Дени Морель подчеркнул, что полной безопасности не существует в любом случае, но процедура проверки «дает нам преимущество перед нападающими». По его словам, во время электронного голосования урна и электронные бюллетени находятся словно в замковой «сокровищнице», скрытой за системой дверей, висячих замков и коридоров и защищенной стенами и рвом замка. Почта извлекла уроки и использовала неудачу 2019 года, чтобы начать все заново, усовершенствовать систему и «улучшить оборону, сохранив при этом фундамент замка», пояснил Морель.

Швейцарская армия, которая буквально на днях объявила, что намерена утроить число «киберсолдат», также примет участие в проекте, направив стажеров из своего будущего «кибербатальона» для обучения в ИТ-секторе Почты.

Ассоциация по защите граждан и потребителей в цифровую эпоху критически относится к нововведению, считая, что не существует такого понятия, как безопасная система электронного голосования. Сложность заключается в том, что необходимо обеспечить возможность правильного подсчета и пересчета голосов и в то же время сохранить тайну голосования.

Ожидается, что система будет работать в Швейцарии с 2022 года. В конце концов, кантоны будут сами решать, хотят ли они воспользоваться этой платформой. На данный момент в проекте участвуют кантоны Фрибург, Санкт-Галлен и Тургау. Интерес проявил и Базель-городской. Многие кантоны в основном жалуются на то, что слишком мало граждан могут принять участие в испытаниях электронного голосования – не более десяти процентов избирателей по всей стране.

Конфедерация также сама намерена протестировать систему, прежде чем дать ей зеленый свет. Независимые проверки под надзором Федеральной канцелярии только начались.