В последние несколько месяцев некоторые регионы Швейцарии переживают настоящий «оружейный бум». Так, по информации SRF, в период с января по март в Аргау количество заявлений на получение лицензий на приобретение оружия увеличилось на четверть по сравнению с прошлым годом, в кантоне Санкт-Галлен – на 60%. В Винтертуре рост составил 50%: если в прошлом году к середине апреля было подано около 80 заявок, то в этом году – 127. В городе Цюрих число заявлений в марте почти удвоилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В Швейцарии требуется разрешение на приобретение таких видов огнестрельного оружия, как пистолеты, револьверы или самозарядные ружья. Как правило, более 90% заявлений одобряются. Разрешение позволяет заявителю купить до трех единиц такого оружия в течение шести месяцев. Другими словами, то, будет ли в стране находится в обороте значительно больше оружия, станет известно не ранее чем через полгода. Однако разрешение на приобретение огнестрельного оружия не дает его владельцу право носить пистолет в общественных местах. Для этого необходимо получить разрешение на ношение оружия, и подобное заявление будет одобрено только при наличии необходимости. Речь идет, например, о сотрудниках службы безопасности. Впрочем, в некоторых случаях разрешение на ношение оружия не нужно. Это касается, например, охотников, отправляющихся на охоту, или спортивных стрелков, идущих в тир.

В соответствующем бланке при подаче заявления требуется указать причину приобретения оружия, если оно не будет использоваться в спортивных, охотничьих или коллекционных целях. В основном, эта строка остается пустой. Полиция и власти пока не хотят строить догадки о причинах «оружейного бума». А что думают эксперты?

Ажиотаж на рынке оружия совпал по времени с войной в Украине. Тибор Швирцев Треш из Военной академии при Цюрихской федеральной политехнической школе (ETHZ) отметил в комментарии SRF, что увеличение числа заявлений на получение лицензий вполне может быть обусловлено войной. По его мнению, приобретение оружия связано с чувством незащищенности: вооружаясь, человек стремится обеспечить себе большую безопасность.

В свою очередь, руководитель Института профилактики правонарушений и преступности при Цюрихской высшей школе прикладных искусств (ZHAW) Дирк Байер считает, что одного этого объяснения недостаточно. По его словам, многие часто указывают на чувство незащищенности как причину, по которой люди приобретают огнестрельное оружие. Но такие люди, как правило, боятся оружия и не пойдут просто так покупать пистолет. Причины этого феномена, по словам Дирка Байера, стоит искать в двух областях. Так, оружие нередко приобретают сторонники теорий заговора, ставшие особенно активными во время пандемии. «Мы знаем, что сторонники теорий заговора стали более радикальными, по крайней мере, в последние два года. Они определили государство как врага, некоторые группы готовятся к конфронтации, а для этого нужно оружие», - подчеркнул эксперт, напомнив, что некоторые радикальные немецкие группировки даже планировали нападения, и это не стоит игнорировать. С другой стороны, есть группы молодых людей, которые на протяжении многих лет вооружались ножами, например, чтобы показать свою мужественность и «крутость». Возможно, сейчас они переходят на огнестрельное оружие.

По оценкам эксперта, беспокоиться стоит в том случае, если вооружаться начнут молодые люди с низким уровнем самоконтроля или сторонники теорий заговора. В любом случае, сейчас еще пока слишком мало фактов для того, чтобы делать какие-либо выводы. Тем не менее, нужно помнить, что никогда не бывает одного «спускового крючка», который заставляет людей внезапно взяться за оружие – для этого необходимы глубокие социальные изменения.

Добавим, что Швейцария имеет давние оружейные традиции: огнестрельное оружие есть примерно в каждой четвертой семье, тогда как в Германии эта доля составляет всего 2-3%. Точное количество оружия, находящегося в швейцарских домохозяйствах, невозможно определить из-за отсутствия центрального реестра. По оценкам женевской неправительственной организации Small Arms Survey, около 2,3 млн единиц оружия могут находиться в частных руках. Это означает, что по количеству частных владельцев оружия на 100 жителей Швейцария занимает 16-е место. США возглавляют этот список с большим отрывом, имея 120 единиц оружия на 100 жителей. Любопытно, что, в отличие от многих других стран, в Конфедерации высокий уровень смертности от огнестрельных ранений обусловлен самоубийствами. Эксперты полагают, что швейцарцы знают, как ответственно использовать огнестрельное оружие, и нынешний рост числа заявлений не должен кардинально изменить ситуацию.