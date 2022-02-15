Открыты вакансии на место в швейцарской тюрьме |Les places vacantes dans une prison suisse vous attendent

Тюрьма Gefängnis Zürich West (нем.: Западная тюрьма Цюриха) стоит не за чертой города и не в одном из отдаленных кварталов. Громадное серое здание, напоминающее отделение банка или страховой компании, высится в самом центре, недалеко от железнодорожного вокзала. Работа тюрьмы, рассчитанной на 241 заключенного, должна начаться 1 апреля – непонятно, смеяться от такой даты или плакать.