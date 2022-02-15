Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 15. 02. 2022.
Перед открытием новой тюрьмы Цюриха власти города хотят проверить ее работу и набирают желающих принять участие в «тестировании», которое продлится несколько дней в конце марта. От добровольцев нет отбоя.|
Тюрьма Gefängnis Zürich West (нем.: Западная тюрьма Цюриха) стоит не за чертой города и не в одном из отдаленных кварталов. Громадное серое здание, напоминающее отделение банка или страховой компании, высится в самом центре, недалеко от железнодорожного вокзала. Работа тюрьмы, рассчитанной на 241 заключенного, должна начаться 1 апреля – непонятно, смеяться от такой даты или плакать.
Бум на швейцарском рынке недвижимостиИпотечные ставки достигли многолетнего максимума, спрос на элитные дома растет, аренда дорожает – рынок жилья в Конфедерации переживает всплеск.
Долгосрочные последствия Covid-19Примерно один из пяти заболевших в Швейцарии может страдать от длительного ковида. Что известно о постковидном синдроме на настоящий момент? И где можно получить консультацию по этому вопросу?
Швейцарские карнавалы в 2022 годуМузыка, танцы, невероятные маски и костюмы, развлечения для больших и маленьких – в Швейцарии наступает пора карнавалов.
Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
Как отметить День святого Валентина?Как провести День всех влюбленных? Что подарить второй половинке? Чем удивить любимых?
Добавить комментарий