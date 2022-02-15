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вторник, 15 февраля 2022 года   

Открыты вакансии на место в швейцарской тюрьме|Les places vacantes dans une prison suisse vous attendent

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих, 15. 02. 2022.

На «кутузку» не похоже… © 2022 Canton of Zurich

Перед открытием новой тюрьмы Цюриха власти города хотят проверить ее работу и набирают желающих принять участие в «тестировании», которое продлится несколько дней в конце марта. От добровольцев нет отбоя.

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Avant l'ouverture de la nouvelle prison, les autorités zurichoises veulent tester son travail et recrutent ceux qui veulent participer au "testing" qui durera plusieurs jours fin mars. Des candidatures pleuvent.

Тюрьма Gefängnis Zürich West (нем.: Западная тюрьма Цюриха) стоит не за чертой города и не в одном из отдаленных кварталов. Громадное серое здание, напоминающее отделение банка или страховой компании, высится в самом центре, недалеко от железнодорожного вокзала. Работа тюрьмы, рассчитанной на 241 заключенного, должна начаться 1 апреля – непонятно, смеяться от такой даты или плакать.

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