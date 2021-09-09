Невероятно живописная тропа ведет по долине Брегалья из деревни Малоя в Сольо. Путешественникам предстоит пройти по старинным вымощенным гранитными плитами дорожкам, ведущим сквозь смешанный лес, и полюбоваться мощными пиками, высящимися на другой стороне долины.

Представьте себе ясное осеннее утро, в которое вы оставили за спиной горный перевал Малоя и увидели живописные окрестности: светлые стволы и темно-зеленые кроны хвойных деревьев великолепно смотрятся на фоне синего неба и покрытых снегом вершин. Панорамная тропа, по которой вам предстоит пройти, – красивейший маршрут по одной из самых отдаленных долин Швейцарии.

Пройдя сравнительно немного, вы поймете, что эта тропа появилась не вчера и даже не полстолетия назад. Подтверждение тому – остатки древнеримского торгового пути с колеями от колес и массивные руины церкви св. Гауденцио, изначально построенной в готическом стиле. В начале путешествия вы увидите и другие созданные человеком объекты: могучую плотину на водохранилище Альбинья, линии электропередач в долине, напоминающие серебряные нити и т.д. Далее вы окажетесь в безмолвном мире смешанного леса и останетесь наедине с природой. Тропа тянется по залитому солнцем южному склону долины, затем поднимается выше.

Примерно на середине маршрута на горном лугу расположена обзорная площадка. Здесь можно посидеть в приятной тишине, любуясь долиной и горами. Подходя к Сольо, нельзя не заметить, что очертания каменных крыш особенно красивы в свете вечернего солнца. Это уютная деревня с историческим отелем Palazzo, здесь готовят изысканные блюда из каштанов. Вслед за итальянским художником Джованни Сегантини хочется назвать это место порогом рая.

Кстати, самые большие (и одни из самых красивых) в Европе каштановые рощи находятся над Кастасеньей, недалеко от Сольо. А узнать интересные факты о каштанах и разнообразии их видов и использования можно на прогулке по специальной образовательной тропе. Об этом месте достаточно сказать, что ветви деревьев сходятся наверху и образуют нечто вроде просторных залов с колоннами, как в кафедральном соборе. Лучшее время для посещения – осень, подробности можно узнать по телефону +41 (0)81 822 15 55.

Добавим, что здесь, в деревнях Сольо, Бондо и Кастасенья, с 25 сентября по 24 октября пройдет 17-й фестиваль каштанов, когда все внимание будет обращено на эти вкусные и питательные плоды. На сайте, посвященном долине Брегалья, подчеркивается, что каштаны много раз помогали местным жителям пережить голодные времена. По этой причине местные фермеры традиционно празднуют сезон урожая, который начинается в октябре, здесь звенят бокалы с вином, жарятся каштаны, звучат песни и смех. Программа этого года включает уроки правильного приготовления каштанов, дегустацию, прогулки по рощам, концерты и многое другое. Подробнее о том, в каких местах разрешено собирать эти плоды и какие сюрпризы ждут гостей фестиваля, можно прочитать здесь.