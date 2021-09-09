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четверг, 9 сентября 2021 года   

Осенние прогулки по долине Брегалья|Balades d'automne dans la vallée de Bregaglia

Автор: Лейла Бабаева, Сольо, 9. 09. 2021.

© Graubünden Ferien/GRF/Bregaglia Engadin Turismo

Чем хороша прогулка по долине Брегалья в кантоне Граубюнден, откуда берет начало фестиваль каштанов и когда он пройдет в этом году, вы узнаете из нашей статьи.|
Ce qui est bien dans la promenade dans le val Bregaglia dans le canton des Grisons, d'où vient le Festival de la châtaigne, et quand elle aura lieu cette année, vous l'apprendrez de notre article.

Невероятно живописная тропа ведет по долине Брегалья из деревни Малоя в Сольо. Путешественникам предстоит пройти по старинным вымощенным гранитными плитами дорожкам, ведущим сквозь смешанный лес, и полюбоваться мощными пиками, высящимися на другой стороне долины.

Представьте себе ясное осеннее утро, в которое вы оставили за спиной горный перевал Малоя и увидели живописные окрестности: светлые стволы и темно-зеленые кроны хвойных деревьев великолепно смотрятся на фоне синего неба и покрытых снегом вершин. Панорамная тропа, по которой вам предстоит пройти, – красивейший маршрут по одной из самых отдаленных долин Швейцарии.

Пройдя сравнительно немного, вы поймете, что эта тропа появилась не вчера и даже не полстолетия назад. Подтверждение тому – остатки древнеримского торгового пути с колеями от колес и массивные руины церкви св. Гауденцио, изначально построенной в готическом стиле. В начале путешествия вы увидите и другие созданные человеком объекты: могучую плотину на водохранилище Альбинья, линии электропередач в долине, напоминающие серебряные нити и т.д. Далее вы окажетесь в безмолвном мире смешанного леса и останетесь наедине с природой. Тропа тянется по залитому солнцем южному склону долины, затем поднимается выше.

Примерно на середине маршрута на горном лугу расположена обзорная площадка. Здесь можно посидеть в приятной тишине, любуясь долиной и горами. Подходя к Сольо, нельзя не заметить, что очертания каменных крыш особенно красивы в свете вечернего солнца. Это уютная деревня с историческим отелем Palazzo, здесь готовят изысканные блюда из каштанов. Вслед за итальянским художником Джованни Сегантини хочется назвать это место порогом рая.

Кстати, самые большие (и одни из самых красивых) в Европе каштановые рощи находятся над Кастасеньей, недалеко от Сольо. А узнать интересные факты о каштанах и разнообразии их видов и использования можно на прогулке по специальной образовательной тропе. Об этом месте достаточно сказать, что ветви деревьев сходятся наверху и образуют нечто вроде просторных залов с колоннами, как в кафедральном соборе. Лучшее время для посещения – осень, подробности можно узнать по телефону +41 (0)81 822 15 55.

Добавим, что здесь, в деревнях Сольо, Бондо и Кастасенья, с 25 сентября по 24 октября пройдет 17-й фестиваль каштанов, когда все внимание будет обращено на эти вкусные и питательные плоды. На сайте, посвященном долине Брегалья, подчеркивается, что каштаны много раз помогали местным жителям пережить голодные времена. По этой причине местные фермеры традиционно празднуют сезон урожая, который начинается в октябре, здесь звенят бокалы с вином, жарятся каштаны, звучат песни и смех. Программа этого года включает уроки правильного приготовления каштанов, дегустацию, прогулки по рощам, концерты и многое другое. Подробнее о том, в каких местах разрешено собирать эти плоды и какие сюрпризы ждут гостей фестиваля, можно прочитать здесь.

 

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