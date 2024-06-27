Я уже писал о различных швейцарских примерах переиспользования зданий и приспособления их к новым функциям. Такой подход намного экологичнее нового строительства с нуля, так как не требует затраты новых ресурсов. Деиндустриализация городов и более компактные формы складирования и производства приводят к тому, что появляется все больше пустующих промышленных зданий, срок годности конструкций которых позволяет им служить ещё десятки лет. Помимо экологичности и просто здравого смысла, переиспользование (так называемый адаптивный реюз) таких зданий имеет и эстетические преимущества: в распоряжении архитектора – объект с историей, и даже в случае, если существующее здание не является изначально шедевром, его пласты времени придают особый характер месту, фасадам, внутреннему пространству.

Сегодня я хочу рассказать вам о проекте 2023 года. История его создания отражает веяния времени в современной архитектуре и тенденциях в Швейцарии в целом. Weinlager появился в Базеле на участке «Volta Nord» в районе Санкт-Йоханн на месте бывшего склада винной продукции. Архитекторы этого проекта – цюрихское бюро Esch Sintzel, которые сами говорят, что «стараются создавать не здания, а "места": пространства, которые переживаются – усваиваются, наделяются значимостью и привязываются ко времени». При такой философии, не случайно, что здания, предназначенные для жилья, – одно из основных направлений работы Esch Sintzel Architekten.

Реконструкция под жилье Weinlager стала уже третьей в истории этого здания, построенного в 1955 году как винный завод и переоборудованного двадцать лет спустя в распределительный центр винной продукции. Хорошо построенное здание с бетонными перекрытиями и фасадом из клинкерного кирпича получило новое «лицо» из профилированного листового металла, или профлиста. В 2017 году торговая сеть COOP, которой принадлежал винный склад, перестала использовать здание, и фонд Habitat (об эскпериментальных жилых проектах которого мы уже рассказывали) приобрел его с целью создания «доступного жилья c разнообразной средой и местами для встреч и работы».

Здание претерпело большие изменения: брутальный образ бывшего промышленного комплекса стал центральной темой нового проекта. В связи с перепланировкой мощные грибовидные колонны из бетона оказались в центре интерьеров, создавая внутреннюю улицу с особой атмосферой, которая была бы немыслима в построенном с нуля здании. «В этих колоннах есть что-то от могучих колонн египетских храмов», - говорит автор проекта Петер Эш.

Конструкции, которые изначально были рассчитаны на большую несущую способность, чем требуется жилому зданию, позволили надстроить ещё три этажа. Тем не менее, демонтаж и переоборудование здания были сложными. Несущие внешние бетонные фасады мешали созданию открытых жилых фасадов и в итоге были срезаны – водяной струёй под огромным давлением. Здание сократилось в ширину с 19 до 16,5 м, что позволило лучше осветить квартиры. Срезав фасады бывшего склада, архитекторы вынуждены были как-то временно поддержать перекрытия здания, чтобы те не обвалились. В Швейцарии часто для таких целей применяют не стальные опоры строительных лесов, а «леса» в буквальном смысле этого слова, и перекрытия Weinlager подпёрли огромными стволами деревьев, то есть брёвнами, привезёнными из кантона Юра. Уникальным решением стало то, что архитекторы решили оставить эти брёвна, которые обычно служат подпорками только на время строительства, на постоянной основе. Сделать это было исключительно сложно с точки зрения пожарной и конструктивной безопасности, но архитекторы всё-таки смогли добиться своего.

Фасады здания покрыты профилированным металлическим листом, отсылающим к оригинальному материалу склада, но в новом прочтении. Несмотря на то, что сам материал остался тем же, архитекторы серьёзно подошли к его колористике и даже наняли специалиста по цвету. Красный и зеленый – популярное сочетание цветов для Esch Sintzel, и они решили использовать его и для Weinlager. В поисках идеального зеленого цвета дизайнер Андреа Буркхард предложила зеленый цвет Reseda, так как в семидесятые годы он использовался для большинства машин, станков и индустриального оборудования. Таким образом цвет металла фасада отсылает к промышленному наследию и к историческому винному заводу.

Квартиры, в том числе и двухэтажные, очень разные и по размеру – от 1,5 до 7,5 комнат, и по планировкам. Как и в других проектах фонда Habitat, большое внимание уделено пространствам общего использования, особенно на первом этаже. Это кафе, комнаты для гостей, многофункциональные помещения, репетиционные залы в подвале с особой звукоизоляцией, терраса на крыше. Терраса эта чем-то напоминает палубу корабля. На ней есть место для занятий йогой, приготовления еды и проведения больших вечеринок с видом на Базель. Солнечные панели образуют крышу террасы и поэтому совсем не бросаются в глаза. Кроме того, здесь есть место для общей прачечной и зала с кухней, который можно арендовать для застолий. По задумке фонда это позволяет вовлечь жильцов: одна группа пользователей должна отвечать за общую комнату, другая – за сад, третья – за террасу и т.д.

Изящные конструкции ограждения балконов – не просто фасадные элементы, они имеют конструктивный смысл, добавляя зданию дополнительную несущую прочность с учетом принятых в Базеле повышенных требований к нормам защиты от землетрясений.

Интересной деталью стали и круги, спрятанные в треугольных складках металлического фасада на коротких сторонах здания. Несмотря на то, что они выглядят как постмодернистский декор или шарниры какого-то механизма, на самом деле они скрывают специально запланированные архитекторами скворечники для птиц – созданы чтобы вернуть биоразнообразие в городскую среду.