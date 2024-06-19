Автор: Надежда Сикорская, Женева, 19.06.2024.
В семье Международной Женевы грядет пополнение, которое бурно обсуждается в местных дипломатических кругах.|
La famille de Genève International s’apprête à accueillir un nouveau membre dont la nomination a suscité beaucoup de bruits.
Название организации ICANN, что расшифровывается как Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, а по-русски как Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров меньше на слуху, чем ВОЗ, МОТ, ВТО или многие другие международные объединения, избравшие своим «местом жительства» Женеву. А ведь деятельность ее касается практически всех нас: именно ICANN занимается регулированием вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования Интернета. Если еще проще, то, как вы знаете, для того, чтобы связаться с кем-нибудь в интернете, в компьютер или другое устройство необходимо ввести адрес – имя или номер. Этот адрес должен быть уникальным, чтобы компьютеры могли друг друга находить. ICANN помогает координировать работу этих уникальных идентификаторов во всем мире. С этой целью, а также для того, чтобы способствовать обеспечению стабильности, безопасности и единства глобального интернета, она была создана 1998 года при участии правительства США, а 1 октября 2016 года получила статус независимой некоммерческой международной организации. Если учесть, что бывший – а может, и будущий – президент США Дональд Трамп считает Интернет американской собственностью, то можно предположить, что и ICANN он рассматривает, как свою.
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