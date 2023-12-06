Автор: Заррина Салимова, Кран-Монтана, 06.12.2023.
Американская группа Vail Resorts приобрела валезанский горнолыжный комплекс, ранее принадлежавший чешскому миллиардеру Радовану Витеку.|
Le groupe américain Vail Resorts a acquis le domaine skiable, qui appartenait auparavant au milliardaire tchèque Radovan Vitek.
Горнолыжный оператор номер один в мире расширяет свое присутствие в Европе. Инвестор приобрел 84% акций компании Crans Montana Aminona (CMA) SA, управляющей подъемниками в Кран-Монтане, а также 80% акций компании SportLife SA, которой принадлежит одна из горнолыжных школ курорта. Одиннадцать ресторанов Кран-Монтаны также перешли в руки американского гиганта. Кроме того, в состав горнолыжного курорта входят магазины и пункты проката. Что касается 160 штатных сотрудников CMA, то новое руководство намерено сохранить подавляющее большинство из них.
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