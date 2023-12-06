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03.12.2023 - 15:15Скончался Леонард Джанадда

Новые владельцы курорта Кран-Монтана |Nouveaux propriétaires de la station de Crans-Montana

Автор: , Кран-Монтана, .

Фото: Olivier Maire, Switzerland Tourism

Американская группа Vail Resorts приобрела валезанский горнолыжный комплекс, ранее принадлежавший чешскому миллиардеру Радовану Витеку.

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Le groupe américain Vail Resorts a acquis le domaine skiable, qui appartenait auparavant au milliardaire tchèque Radovan Vitek.

Горнолыжный оператор номер один в мире расширяет свое присутствие в Европе. Инвестор приобрел 84% акций компании Crans Montana Aminona (CMA) SA, управляющей подъемниками в Кран-Монтане, а также 80% акций компании SportLife SA, которой принадлежит одна из горнолыжных школ курорта. Одиннадцать ресторанов Кран-Монтаны также перешли в руки американского гиганта. Кроме того, в состав горнолыжного курорта входят магазины и пункты проката. Что касается 160 штатных сотрудников CMA, то новое руководство намерено сохранить подавляющее большинство из них.

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Кран-Монтана
швейцарские горнолыжные курорты
горнолыжные станции альпы
туризм в Швейцарии
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