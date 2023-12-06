Новые владельцы курорта Кран-Монтана |Nouveaux propriétaires de la station de Crans-Montana

Горнолыжный оператор номер один в мире расширяет свое присутствие в Европе. Инвестор приобрел 84% акций компании Crans Montana Aminona (CMA) SA, управляющей подъемниками в Кран-Монтане, а также 80% акций компании SportLife SA, которой принадлежит одна из горнолыжных школ курорта. Одиннадцать ресторанов Кран-Монтаны также перешли в руки американского гиганта. Кроме того, в состав горнолыжного курорта входят магазины и пункты проката. Что касается 160 штатных сотрудников CMA, то новое руководство намерено сохранить подавляющее большинство из них.