Новые виды мошенничества в Швейцарии

Автор: Заррина Салимова, Берн, 02.04.2024.
Фальшивые драгоценности в почтовом ящике, искусственный интеллект, поддельные покупатели – злоумышленники используют для обмана все более изощренные уловки.|
Faux bijoux dans la boîte aux lettres, intelligence artificielle, pseudo-clients : les criminels utilisent des moyens de plus en plus sophistiqués.
Обманщики всех мастей не сбавляют усилий и изобретают все новые способы введения в заблуждение жителей Швейцарии, славящихся своей платежеспособностью. Если вы, например, неожиданно обнаружили в почтовом ящике посылку с кольцом Cartier, то знайте, что это, скорее всего, не подарок неизвестного поклонника, а подделка. Речь идет о таком виде мошенничества в онлайн-коммерции, как брашинг (англ.: brushing scam). Дело в том, что для написания отзывов на крупных площадках (Amazon или AliExpress) необходимо подтверждение отправки товара от перевозчика или почты. Недобросовестным продавцам нужно много отзывов для искусственного увеличения объема продаж и повышения места ранжирования конкретного магазина в поисковой выдаче. Поэтому они создают профили фиктивных покупателей для написания положительных отзывов, но товар им все равно нужно отправить по-настоящему. Откуда же продавцы получают реальные имена и адреса потенциальных жертв? Информацию можно добыть незаконным путем или из пиратских баз данных. Иногда клиент сам оставляет свои данные, например, совершая покупки в сомнительных онлайн-магазинах и давая согласие на то, что информация может быть передана третьим лицам. В результате ничего не заказывавшие люди по всему миру получают странные посылки.
Новые виды мошенничества в ШвейцарииФальшивые драгоценности в почтовом ящике, искусственный интеллект, поддельные покупатели – злоумышленники используют для обмана все более изощренные уловки.
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