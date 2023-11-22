Интернет-мошенники не дремлют |Les fraudeurs ne dorment pas

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) регистрирует все больше сообщений о мошенничестве, к которым относятся например, предложения о фиктивной работе. Швейцарские абоненты на протяжении уже нескольких недель получают бесчисленные звонки, а также сообщения через SMS, WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры с предложением получить значительную прибыль за несложную работу. По сообщениям Le Temps, только в кантоне Во десяток жертв потеряли таким образом в общей сложности 130 000 франков, причем половину этой суммы заплатил злоумышленникам один человек.