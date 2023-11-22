Автор: Заррина Салимова, , 22.11.2023.
В последнее время в Швейцарии активизировались злоумышленники, использующие мессенджеры и социальные сети. Что нужно знать, чтобы не попасть в ловушку?|
Récemment, en Suisse, les cybercriminels utilisant les messageries et les réseaux sociaux sont devenus plus actifs. Que faut-il savoir pour ne pas tomber dans le piège?
Национальный центр кибербезопасности (NCSC) регистрирует все больше сообщений о мошенничестве, к которым относятся например, предложения о фиктивной работе. Швейцарские абоненты на протяжении уже нескольких недель получают бесчисленные звонки, а также сообщения через SMS, WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры с предложением получить значительную прибыль за несложную работу. По сообщениям Le Temps, только в кантоне Во десяток жертв потеряли таким образом в общей сложности 130 000 франков, причем половину этой суммы заплатил злоумышленникам один человек.
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