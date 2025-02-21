«Монополия»: игрушечные дома и настоящие цены |Le Monopoly: les maisons-jouets et les prix réels

В редком доме нет «Монополии» – популярнейшей настольной игры, вызывающей одинаковый азарт у детей и взрослых. При этом мы уверены, что история ее создания известна далеко не всем, а ведь и здесь следует искать женщину. Да, авторство прототипа игры принадлежит американской разработчице Элизабет «Лиззи» Мэги: кто бы мог подумать, что сто лет назад существовала такая женская профессия! Мэги вдохновляли идеи политэконома, публициста и политика Генри Джорджа, которые относят к буржуазному радикализму либо к левому либертарианству. И не ее одну – экономическими доктринами Джорджа американские и европейские интеллектуалы увлекались одно время не меньше, чем их предшественники идеями Руссо. Из Википедии легко узнать об уверенности Мэги в том, что все беды американского общества, от роста социального неравенства до экономических кризисов, — это следствие жадности землевладельцев, постоянно увеличивающих земельную ренту. А решение всех проблем — введение единого земельного налога. Для пропаганды этих идей, а не только развлечения ради она и придумала в 1903 году настольную «Игру землевладельцев» (The Landlord’s Game).