В небольшой коммуне Лакс с населением всего 1701 человек недавно открылась самая длинная в мире деревянная дорожка под названием Senda dil Dragun, по которой можно прогуляться в местном лесу, рассматривая деревья и животных. Длина маршрута – 1560 метров, что намного больше высоты 828-метрового небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, длины моста Дугэ (1 341,4 метра) в Китае и высоты самого высокого водопада в мире Сальто-Анхель (979 метров) в Венесуэле.

Посетители смогут насладиться красотами леса, шагая по дорожке, высота которой колеблется от 2 до 28 метров. В пути туристам встретятся платформы для наблюдения, где есть сиденья, чтобы отдохнуть и прислушаться к природе. Дорожку строили около года, не теряя времени в разгар пандемии, и теперь, вооружившись планшетом, можно во время прогулки получить информацию о здешнем животном и растительном мире, геологических особенностях, фермерских хозяйствах и развитии деревни Лакс, первые документальные упоминания о которой относятся к 1290 году. Чтобы усваивать знания с экрана было не скучно, гости Лакса увидят в виртуальном мире швейцарского актера Адреа Цогга, который и расскажет о местных достопримечательностях, отмечается на туристическом сайте Лакса.

Где взять планшеты? Они в паре с наушниками будут доступны с осени этого года в деревянной башне, расположенной в начале дорожки. Никто не запрещает туристам использовать собственные наушники - при наличии разъема 3,5 мм. Есть и развлечения, придуманные специально для детей: в пути они встретят волшебника Ами Саби, вместе с которым им предстоит пережить невероятные приключения и расширить свой кругозор. Более того, организаторы обещают веселье с самого начала пути: в вышеупомянутой деревянной башне расположена 73-метровая спиральная горка, по которой посетителей приглашают лихо спуститься, сев на специальный коврик. С этой же башни можно полюбоваться окрестностями и узнать, как местный пейзаж был сформирован оползнем Флимс, случившимся около 10 тыс. лет назад. Это крупнейший из известных обвалов в Альпах, во время которого переместились около 12 куб. км скальных пород.

На специальных платформах туристы узнают о деревьях, кустарниках и травах, растущих в лесу Лакса, а также о том, как особенности леса меняются на протяжении нескольких километров. Кроме того, путешественники получат сведения о птицах, белках, оленях и волках, которые живут в окрестностях этой деревни. Стоит добавить, что первые люди поселились здесь в бронзовом веке, об этом подготовлена информация для самых любознательных. Наконец, с последней платформы особенно удобно наблюдать за жизнью животных, которые занимаются своими делами и которым нет никакого дела до туристов. Преодолеть 1560 метров маршрута можно минут за 25, если вы не склонны задерживаться в пути, или часа за полтора, если вам хочется насладиться природой.

Перед посещением стоит знать, что на новую дорожку в лесу нельзя брать животных, курить на ней запрещено, а из средств перемещения разрешены только детские коляски и инвалидные кресла, для которых предусмотрены лифты в начале и в конце пути. Пройтись по дорожке можно будет даже в плохую погоду, но лучше заранее проверить, открыта ли она, на этой странице. Если вы планируете приехать в Лакс на машине, то будет полезно знать, что в этой деревне есть большая подземная парковка.

Новинка в Лаксе открыта для посещения с 9:00 до 18:00 в теплое время года и с 11:00 до 15:30 в холодное. Билеты можно купить через приложение INSIDE LAAX или в онлайн-магазине. Детям до 6 лет вход бесплатный. Приятных вам впечатлений!