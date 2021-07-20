Подписка на е-рассылку Печатное издание

среда, 21 июля 2021 года   

Мировой рекорд швейцарцев… ради туристов|Record mondial suisse... pour les touristes

Автор: Лейла Бабаева, Лакс, 20. 07. 2021.

Деревня Лакс и самая длинная деревянная дорожка в мире (справа) / ©Flims Laax Falera / PhilippRuggli

Как прогуляться по лесу, не касаясь земли, узнать много интересного о местных животных и растениях, пообщаться с волшебником и полюбоваться чудесными пейзажами? Для этого нужно отправиться в Лакс в кантоне Граубюнден, где для этого созданы все условия.|
Comment se promener dans la forêt sans toucher le sol, en apprendre beaucoup sur les animaux et les plantes locales, discuter avec un sorcier et admirer les merveilleux paysages? Pour ce faire, vous devez vous rendre à Laax dans le canton des Grisons, où toutes les conditions sont réunies pour cela.

В небольшой коммуне Лакс с населением всего 1701 человек недавно открылась самая длинная в мире деревянная дорожка под названием Senda dil Dragun, по которой можно прогуляться в местном лесу, рассматривая деревья и животных. Длина маршрута – 1560 метров, что намного больше высоты 828-метрового небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, длины моста Дугэ (1 341,4 метра) в Китае и высоты самого высокого водопада в мире Сальто-Анхель (979 метров) в Венесуэле.

Посетители смогут насладиться красотами леса, шагая по дорожке, высота которой колеблется от 2 до 28 метров. В пути туристам встретятся платформы для наблюдения, где есть сиденья, чтобы отдохнуть и прислушаться к природе. Дорожку строили около года, не теряя времени в разгар пандемии, и теперь, вооружившись планшетом, можно во время прогулки получить информацию о здешнем животном и растительном мире, геологических особенностях, фермерских хозяйствах и развитии деревни Лакс, первые документальные упоминания о которой относятся к 1290 году. Чтобы усваивать знания с экрана было не скучно, гости Лакса увидят в виртуальном мире швейцарского актера Адреа Цогга, который и расскажет о местных достопримечательностях, отмечается на туристическом сайте Лакса.

Где взять планшеты? Они в паре с наушниками будут доступны с осени этого года в деревянной башне, расположенной в начале дорожки. Никто не запрещает туристам использовать собственные наушники - при наличии разъема 3,5 мм. Есть и развлечения, придуманные специально для детей: в пути они встретят волшебника Ами Саби, вместе с которым им предстоит пережить невероятные приключения и расширить свой кругозор. Более того, организаторы обещают веселье с самого начала пути: в вышеупомянутой деревянной башне расположена 73-метровая спиральная горка, по которой посетителей приглашают лихо спуститься, сев на специальный коврик. С этой же башни можно полюбоваться окрестностями и узнать, как местный пейзаж был сформирован оползнем Флимс, случившимся около 10 тыс. лет назад. Это крупнейший из известных обвалов в Альпах, во время которого переместились около 12 куб. км скальных пород.

На специальных платформах туристы узнают о деревьях, кустарниках и травах, растущих в лесу Лакса, а также о том, как особенности леса меняются на протяжении нескольких километров. Кроме того, путешественники получат сведения о птицах, белках, оленях и волках, которые живут в окрестностях этой деревни. Стоит добавить, что первые люди поселились здесь в бронзовом веке, об этом подготовлена информация для самых любознательных. Наконец, с последней платформы особенно удобно наблюдать за жизнью животных, которые занимаются своими делами и которым нет никакого дела до туристов. Преодолеть 1560 метров маршрута можно минут за 25, если вы не склонны задерживаться в пути, или часа за полтора, если вам хочется насладиться природой.

Перед посещением стоит знать, что на новую дорожку в лесу нельзя брать животных, курить на ней запрещено, а из средств перемещения разрешены только детские коляски и инвалидные кресла, для которых предусмотрены лифты в начале и в конце пути. Пройтись по дорожке можно будет даже в плохую погоду, но лучше заранее проверить, открыта ли она, на этой странице. Если вы планируете приехать в Лакс на машине, то будет полезно знать, что в этой деревне есть большая подземная парковка.

Новинка в Лаксе открыта для посещения с 9:00 до 18:00 в теплое время года и с 11:00 до 15:30 в холодное. Билеты можно купить через приложение INSIDE LAAX или в онлайн-магазине. Детям до 6 лет вход бесплатный. Приятных вам впечатлений!

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 0.92
CHF-RUB 81.11
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцария поможет Украине провести реформы

 7-8 июля в Вильнюсе прошла Четвертая ежегодная конференция по вопросам реформ в Украине, на которой роль председателя и главного организатора перешла от Литвы к швейцарской Конфедерации. В ближайший год швейцарских дипломатов ждет много работы.

Всего просмотров: 1,612

Наша «Ольга» в Каннах

 Лента французского режиссера Эли Граппа о пятнадцатилетней гимнастке по имени Ольга, судьба которой тесно связана с Украиной и Швейцарией, получила приз на Каннском фестивале.

Всего просмотров: 1,297

Причина отказа от вакцинации: в кошельке или в голове?

 По мере того, как число заболеваний коронавирусом растет, а темпы вакцинации снижаются, ответственные за общественное здоровье лица и просто неравнодушные граждане размышляют о решениям для выхода из ситуации.

Всего просмотров: 1,267
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Бесполезный (?) швейцарский Covid-сертификат

Конкретный пример того, как решение об отказе от рамочного соглашения с ЕС отражается на простых гражданах.

Всего просмотров: 4,062

Причина отказа от вакцинации: в кошельке или в голове?

 По мере того, как число заболеваний коронавирусом растет, а темпы вакцинации снижаются, ответственные за общественное здоровье лица и просто неравнодушные граждане размышляют о решениям для выхода из ситуации.

Всего просмотров: 1,267

Лондон перемещается в Гштаад

 По крайней мере, в английскую музыку здесь точно можно будет окунуться с головой – несмотря на все санитарные и политические ограничения, с 16 июля до 4 сентября.

Всего просмотров: 824
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top