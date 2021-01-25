Когда «и хула – похвала»

Трудно представить себе более прозрачный проект, чем Наша Газета. Все у нас на виду, все в открытом доступе – и история развития, и источники финансирования, и даже биографии сотрудников. Но некоторым такая открытость кажется подозрительной и, привыкнув жить во лжи, они предпочитают не опираться на изложенные факты, а давать волю собственному воображению (заметьте, слово «воображение» мы оставили без часто сопровождающего его эпитета «больное»).

Наши постоянные читатели знают, что работает наш маленький женский коллектив много, а потому времени отвлекаться на несущественное нет. Так, располагая, конечно, системой сбора крайне важной для нас статистики о вашей посещаемости и контентных предпочтениях, мы никогда не отслеживали, кто и что о нас пишет. Иногда сталкивались с примерами откровенного воровства наших материалов и тогда разбирались с каждым конкретным случаем. Но так чтобы постоянно специально собирать «отклики», такого нет.

Однако что-то иногда доходит. В последний раз это произошло несколько дней назад, и случай этот настолько вопиющий, что мы решили о нем рассказать. Итак, прочитали мы вот такой пассаж:

«А сейчас перенесемся в Швейцарию, где живет политэмигрантка Надя Сикорская, которая в свое время директорствовала в НКО, основанном лично Горбачёвым. На днях эта «евророссиянка» взяла интервью у двух фотографов – француженки Доминик де Рива и белоруса Дмитрия Лельчука (ну как белоруса, живет он в Гамбурге), которые выпустили книгу-фотоальбом под названием Kaliningrad, le miroir éclaté de l’Europe («Калининград, разбитое зеркало Европы»). Фолиант высокого полиграфического качества, вот только фотографии Калининграда даны, в основном, в черно-белом исполнении. Почему? А это вновь творческий, тончайший реваншизм. Например, главный снимок из столицы российского эксклава – это вид из разбитого советского окна на немецкий собор. Перелистывая альбом, европейский обыватель нет-нет, да и сделает вывод: русские изуродовали немецкую землю. Мерзость запустения против незыблемой красоты. Варвары против созидателей. Та же женевская эмигрантка Надежда Сикорская констатирует: «Листая страницы альбома, поражаешься бедности – здания обветшали, люди плохо одеты…» И это после того, как к чемпионату мира по футболу 2018 года Калининград отстроили так, что даже интуристы присвистывают. Например, мои знакомые из Германии и Польши всякий раз поражаются гладкими, как бильярдный стол, калининградскими дорогами и пусть вычурной, но оригинальной архитектурой. Между строк этого интервью читается заезженный реваншистский штамп: русские – транзитные пассажиры на этой древней земле германцев. Ведь только временщики ничего не строят и всюду гадят».

За всю историю существования Нашей Газеты – а нам пошел 14-й год – ни разу мы не позволили себе перейти с кем-то «на личности», ткнуть в кого-то пальцем, хотя поводов было предостаточно и порой сдерживать себя было крайне сложно. Но мы сдерживали. Однако на такой выпад не ответить, согласитесь, нельзя, вот мы и провели небольшое расследование, не отнявшее у нас, впрочем, много времени.

Источник публикации, касающийся нас отрывок из которой мы процитировали, в полученном сообщении был указан – зарегистрированное в России Роскомнадзором 17 сентября 2013 года агентство НьюсБалт. (Указанный на главной странице этого сайта возрастной ценз для пользователей 18+ сразу навел на вопрос о содержании – уж не порнуха ли? Но нет, просто политическая аналитика.) Автор данной «аналитической статьи» там указан не был, но мы легко нашли его фамилию над аналогичным, слово в слово, но вышедшим на другой платформе («Совершенно секретно») и под другим названием текстом. (Кстати, название его – «Обрезанная родина» – может сильно оскорбить чувства мусульман и иудеев среди читающей публики.)

Кто же автор? Андрей Александрович Выползов. (Ох, как бы порадовались такой «говорящей» фамилии классики русской литературы!) Карьера его в журналистике началась с интервью с тещей президента В. В. Путина, которое он сумел взять первым, а остальные этапы яркой биографии нашего героя изложены в Википедии.

Кому будет интересно, тот ознакомится, а для остальных скажем лишь, что, согласно википедической информации, этот выпускник исторического факультета Курганского государственного университета, борющийся с так называемой германизацией Калининградской области, проходил фигурантом по делу «Клевета, содержащаяся в СМИ», а публикация на возглавляемом им портале «НьюсБалт» анонимного письма привела к увольнению доцента Балтийского федерального университета им. И. Канта. Достаточно информации? Тогда пойдем дальше.

Наши постоянные читатели уже догадались, конечно, что гнев (на наш взгляд, не праведный) г-на Выползова вызвало наше интервью с Доминик де Рива, на которое мы вновь, и с удовольствием, обращаем Ваше внимание. Разумеется, мы не будем вступать в полемику с г-ном Выползовым по существу – за его отсутствием. И не будем доказывать, что мы – не верблюды, хотя поговорка «собака лает, а караван идет» как нельзя лучше подходит к этой ситуации, отсюда и выбранная картинка. Скажем лишь, что в нашу журналистскую молодость, пришедшуюся на заключительный этап периода развитого социализма, за подобную профнепригодность просто вышибли бы отовсюду с «волчьим билетом», даже не подведя под такое решение идеологическую базу. Сегодня, судя по всему, не вышибают, что тоже примета времени.

При этом с тем, что г-н Выползов – мастер своего сомнительного дела, не поспоришь: столько всего наврать, передернуть и исказить в одном параграфе! Совершенно очевидно, что фотоальбома, о котором идет речь, он в руках не держал, да и интервью читал по диагонали, иначе бы знал, что называется книга по-другому, что Доминик де Рива – не француженка, а швейцарка, и что беседовала я только с ней, а не с обоими авторами. Не беремся комментировать усмотренный г-ном Выползовым в художественном жанре черно-белой фотографии «тончайший реваншизм», а уж обозначение меня политэмигрантом, то есть лицом, получившим политическое убежище, просто смехотворно! Вероятно, автор хотел меня таким образом оскорбить, но не вышло, поскольку из его уст это звучит, как почетное звание.

… Есть мнение, что черный пиар – тоже пиар, и можно было бы и не мараться. Или как-то в этом ключе озаглавить «наш ответ господину Выползову». Но мы все же предпочли вспомнить Анну Андреевну, хотя и понимаем, что она бы такому персонажу отвечать не стала.

Эту трагикомическую историю мы рассказали вам для того, чтобы приоткрыть завесу над нашими редакционными буднями, которые не менее насыщенны, чем закулисная жизнь в театре. Подобные «сюрпризы» – впрочем, сюрприз такого низкого пошиба для нас премьера – доставляют, конечно, несколько неприятных секунд, как укус комара, но не более того. А в данном случае, учитывая «послужной список» автора, и не удивляют. Да и чему же удивляться, если другой взращенный в России историк, случайно оказавшийся в Швейцарии в журналистском кресле, не стесняется называть коллег, предпочитающих независимое существование бюджетному, «ушедшими на вольные хлеба». Но и это нас не задевает, зато дает повод пояснить редко уже употребляемое выражение. Оно родилось во времена крепостного права, когда хозяин вдруг отпускал крестьянина на волю. Бывали случаи, когда крестьяне возвращались в найм – добывать хлеб самому оказывалось гораздо сложнее, чем «у барина». В этом смысле ничего не изменилось, каждый выбирает свой путь.

Редакция Нашей Газеты, раз и навсегда выбрав свободу, никогда не изменяла своей редакционной политике, основанной на принципах правдивости, взаимного уважения и толерантности, на стремлении увлекать аудиторию в мир высокой культуры и талантливых, порядочных людей посредством доверительного диалога, в рамках которого каждый может аргументированно высказать собственное мнение.

Прав был советский классик: «рожденный ползать – летать не может». Но справедливо и обратное. Конфуцию приписывают фразу «Если тебе плюют в спину, значит, ты идешь впереди». Крепостные, включая и крепостных духом, всегда завидовали вольным, но идти за ними боялись, предпочитая оставаться там, где «тепло и сыро». Так было и так будет. И ныне, и присно, и, увы, во веки веков. Аминь?





P.S. Автор благодарит профессора Жоржа Нива за мгновенный перевод "Двустишия" Анны Ахматовой (1931 г.):

От других мне хвала – что зола.

От тебя и хула – похвала.

Venant d’un autre éloge est male chance,

Venant de toi reproche est plus qu’encens.